ارتفاع جديد بأسعار المحروقات في لبنان… البنزين يصعد، فكم بلغ؟

ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان مجددًا اليوم، حيث سجّل كل من البنزين 95 و98 أوكتان زيادة بقيمة 6,000 ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 12,000 ليرة. في المقابل، تراجع سعر قارورة الغاز ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار على النحو التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1,404,000 ليرة لبنانية

البنزين 98 أوكتان: 1,444,000 ليرة لبنانية

المازوت: 1,340,000 ليرة لبنانية

الغاز: 1,060,000 ليرة لبنانية

ويأتي هذا التعديل في الأسعار وسط استمرار التقلّبات في سوق الطاقة العالمي وانعكاسها المباشر على السوق المحلي اللبناني.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.