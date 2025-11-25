اختتام أول معرض دولي لطوابع لبنان بمشاركة عربية وأوروبية في الأشرفية

اختتمت “الجمعية اللبنانية لهواة جمع الطوابع والتاريخ البريدي”(LAP) أول معرض طوابع لبنان دولي،من بينها طوابع رياضية، في فندق “لو غبريال”(الأشرفية) برعاية وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج.

وأقيم حفل ختامي تضمّن توزيع الدروع والميداليات التذكارية والشهادات على المشاركين في المعرض الذي زاره حشد من الفاعليات وهواة جمع الطوابع البريدية.

وحضر الحفل الختامي محافظ بيروت القاضي مروان عبود ،محافظ عكار المحامي عماد لبكي ،الفرنسي بونوا جيرفيه رئيس مجلس ادارة YVERT & TELLIER ،مدير الاتحاد الأوروبي للطوابع البريدية الإيطالي كلاوديو مانزاتي ،رؤساء جمعيات الطوابع البريدية في سوريا ومصر والأردن وعدد كبير من هواة جمع الطوابع.وألقى رئيس الجمعية نبيل(بيلي) كرم كلمة وجّه الشكر ،باسم اعضاء الجمعية، الى كل من ساهم في انجاح المعرض.ثم جرت عملية توزيع الدروع والميداليات التذكارية والشهادات.

