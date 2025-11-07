أسعار المحروقات تعود للارتفاع… وزارة الطاقة تصدر جدولها الجديد

أصدرت وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، سجّل ارتفاعاً في البنزين والمازوت مقارنة بالجدول السابق.

وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 1,416,000 ل.ل (+12,000)

بنزين 98 أوكتان: 1,456,000 ل.ل (+12,000)

المازوت: 1,368,000 ل.ل (+28,000)

الغاز: 1,060,000 ل.ل (من دون تعديل)

وتأتي هذه الزيادة في ظل تقلّبات أسعار النفط وسعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما ينعكس مباشرة على كلفة المحروقات في لبنان.

