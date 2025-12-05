استقرار أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لمؤشرات التضخم الأمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعدما محا ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية تأثير ضعف الدولار، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل اجتماعه الأسبوع المقبل.

وتداول الذهب في المعاملات الفورية عند 4208.46 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 4237.70 دولار للأوقية، متجهًا نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 0.5%.

وحومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، في حين تراجع الدولار وظل قرب أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات. وقال كونال شاه، رئيس قسم الأبحاث لدى نيرمال بانغ كوموديتيز، إن السوق تنتظر محفزات جديدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، مشيرًا إلى أن عوائد السندات المرتفعة تلعب دورًا في الضغط على أسعار الذهب.

ويتوقع معظم الخبراء أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي 9 و10 ديسمبر، ما قد يدعم الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب. كما يترقب المستثمرون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر، المقياس المفضل للتضخم لدى البنك المركزي الأمريكي، والمقرر صدوره الساعة 1500 بتوقيت غرينتش.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 57.40 دولار للأوقية بعد تسجيل مستوى قياسي عند 58.98 دولار، بينما انخفض البلاتين 0.4% إلى 1640.25 دولار متجهًا لتسجيل خسارة أسبوعية، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 1461.67 دولار متجهًا لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.

