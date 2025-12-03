الأسهم ترتفع والضغوط تشتد.. لماذا تجمّدت أسعار الذهب اليوم؟

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد تراجع لافت بلغ 1% في الجلسة السابقة، نتيجة استمرار تحسن أداء الأسهم العالمية وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما فرض ضغطًا إضافيًا على المعدن النفيس الذي فقد جزءًا من جاذبيته في الأيام الأخيرة.

أسعار الذهب… استقرار ملتبس رغم الضغوط

يُعد استقرار أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة نسبيًا حركة لافتة في ظل تسارع المؤشرات المالية الأخرى. فقد سجّل الذهب في المعاملات الفورية 4207.43 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% لتصل إلى 4239.50 دولارًا للأوقية.

ويأتي هذا الهدوء النسبي وسط تذبذب عالمي ناجم عن الأداء القوي للأسهم وتعافي عوائد سندات الخزانة.

بيانات اقتصادية مرتقبة… وترقّب لخفض الفائدة

ويترقّب المستثمرون هذا الأسبوع نشر بيانات شديدة الأهمية، أبرزها تقرير الوظائف لشهر نوفمبر الذي يصدر اليوم الأربعاء، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر المقرر نشره الجمعة، وهما مؤشران يُعدّان أساسيين في قراءة توجهات الاحتياطي الفيدرالي تجاه أسعار الفائدة.

وتُظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تتوقع بنسبة 89% خفضًا للفائدة هذا الشهر، في انعكاس لرغبة المستثمرين ببيئة نقدية أكثر مرونة.

تباطؤ اقتصادي يعزز رهانات خفض الفائدة

ورغم استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، أشارت بيانات أميركية حديثة إلى تباطؤ طفيف في الاقتصاد، ما عزز توقعات المستثمرين بأن يقوم الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة في اجتماعه المرتقب في 10 كانون الأول.

ويميل الذهب — الذي لا يدرّ عائدًا — إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، ما يجعل أي قرار نقدي جديد عنصرًا حاسمًا لحركة الأسعار المقبلة.

سوق المعادن النفيسة… تراجع جماعي

إلى جانب استقرار أسعار الذهب، سجّلت المعادن النفيسة الأخرى تراجعات متفاوتة:

الفضة انخفضت 0.2% إلى 58.32 دولارًا للأوقية.

البلاتين تراجع 0.4% إلى 1631.10 دولارًا.

البلاديوم هبط 0.6% إلى 1458.83 دولارًا.

رهانات 2026… توقعات بمستويات غير مسبوقة

وفي سياق آخر، لفتت توقعات مصرف «غولدمان ساكس» الأنظار بعدما رجّحت وصول الذهب إلى 5000 دولار للأوقية في 2026، وسط حديث متصاعد عن تغيّرات جذرية في السياسات النقدية العالمية.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فأكد أنه سيعلن عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في أوائل 2026، وهو عامل إضافي قد يعيد رسم خريطة الأسواق.

