أسعار الذهب تعود للارتفاع بخجل والأسواق غير مطمئنة

بعد هبوطها لأدنى مستوى في شهر، تعاود أسعار الذهب الصعود اليوم الثلاثاء، لكن مكاسب حذرة تصطدم بارتفاع النفط ومخاوف التضخم التي تعقّد مسار الفائدة الأمريكية.

وفي حين يعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول التي تدر عائدا أكثر جاذبية، مما يضعف الإقبال على الذهب.

ويستبعد المتعاملون الآن إلى حد بعيد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام، إذ تتوقع الأسواق حاليا احتمالا نسبته 37 % لرفع أسعار الفائدة بحلول مارس/آذار 2027، مقارنة مع 27 % توقعوا خفضها قبل أسبوع.

ما أسباب أسعار الذهب اليوم؟

وارتفع سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.5% الى 4541.39 دولار للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 06:30 بتوقيت أبوظبي. وانخفض الذهب بأكثر من 2% الى أدنى مستوى له منذ 31 مارس/آذار في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو/حزيران 0.4% الى 4550.70 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تستي لايف “الأسعار تستقر قليلا فيما يبدو بعد أن تسببت عودة ‘تداول الحرب’ عبر الأسواق في انخفاض الذهب أمس الإثنين”.

ومع ذلك، تراجعت المكاسب. وقال سبيفاك”ارتفعت عوائد السندات والدولار مع ارتفاع أسعار النفط الخام الذي أثار مخاوف من التضخم. وأثر ذلك سلبا على الذهب الذي لا يدر عائدا ويعد ملاذا آمنا من العملات الورقية”.

وارتفع الدولار، وحوم سعر خام برنت فوق 113 دولارا للبرميل، في الوقت الذي واصلت فيه الولايات المتحدة وايران العمل من أجل التوصل إلى هدنة، بينما تبادلتا الضربات عبر مضيق هرمز.

ويؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى صعود أسعار المعادن المسعرة بالدولار لحائزي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم، مما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة.

وشنت الولايات المتحدة وإيران هجمات جديدة في الخليج أمس الإثنين في صراعهما على السيطرة على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري، مما هز الهدنة الهشة.

وقال الجيش الامريكي أمس إنه دمر ستة قوارب إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران، في الوقت الذي سعت فيه إيران إلى إحباط محاولة بحرية أمريكية جديدة لفتح مضيق هرمز.

وينتظر المستثمرون الآن سلسلة من البيانات الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، منها الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة وتقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة (إيه.دي.بي) وتقرير الوظائف لشهر أبريل/نيسان.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % الى 73.03 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.3 % إلى 1970.85 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.2 % إلى 1497.91 دولار

