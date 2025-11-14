ارتفاع أسعار البنزين والمازوت وسط استقرار الغاز

شهدت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعًا جديدًا، حيث ارتفع سعر البنزين 95 و98 أوكتان بمقدار 20 ألف ليرة، وارتفع سعر المازوت 35 ألف ليرة، في حين استقر سعر الغاز عند مستواه السابق.

وأصبحت الأسعار الجديدة على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1,443,000 ليرة

بنزين 98 أوكتان: 1,483,000 ليرة

مازوت: 1,428,000 ليرة

غاز: 1,068,000 ليرة

يأتي هذا الارتفاع وسط استمرار التذبذب في سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على تكاليف الوقود في السوق المحلي، ما يفاقم الأعباء على المواطنين والقطاع التجاري على حد سواء.

