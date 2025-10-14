هل يسبب التوقف عن تناول السكر أعراض انسحاب؟

Getty Images

هل يمكن أن يتسبب السكر في أعراض تشبه أعراض الإدمان؟ وإن قررت قطعه بشكل مفاجئ هل تٌصاب بأعراض الانسحاب؟ هذا ما حدث معي، حين قررت أن أقطع السكر نهائياً من نظامي الغذائي، بعد أن عرفت أنه السبب الرئيسي في إصابتي بالأرق والخمول على مدار عامين كاملين، بالإضافة لنوبات الصداع النصفي التي كانت تزيد بشكل مطرد.

كانت كمية السكر التي أضعها في كوب الشاي، موضع تندر معتاد من أصدقائي الذين يقولون لي: عليك وضع الشاي في كوب من السكر. رغم ذلك لم أتوقع أن تكون مشكلات النوم، التي أعاني منها لها علاقة بكمية السكر، التي أتناولها، لكن عندما بحثت عن أسباب مشاكل النوم، وجدت ارتباطاً بين الإفراط في تناول السكر، وأعراض مثل الأرق والاكتئاب والخمول.

قررت التوقف عن تناول السكر نهائياً وعلى الفور، لكن الأعراض التي انتابتني بسبب قراري كانت تشبه كثيراً أعراض الانسحاب من الإدمان؛ صداع نصفي، وغثيان، وشعور بالاكتئاب لمدة أسبوعين، فهل يوجد فعلاً ما يسمى بـ”إدمان السكر؟”

يصف المصطلح الرغبة المتزايدة في المأكولات، التي تتمتع بمذاق حلو يعود لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات، ويقول الدكتور أحمد قيراط، استشاري جراحة السمنة والمناظير في تونس، إن الدراسات متضاربة في وصف درجة إدمان السكر، فمنها ما يؤكد أنه حقيقي ويصل لنفس درجة إدمان المخدرات، في حين تشبهه دراسات أخرى بإدمان التدخين، ودراسات أخرى تؤكد أنه إدمان لطعم السكر حلو المذاق فقط.

كم نتناول من السكر؟

Getty Images “إدمان السكريات والإفراط في تناولها، يسبب إفراز هرمونات مثل الدوبامين، وهي مسؤولة عن الشعور بالسعادة بالمخ”

توصي وزارة الصحة البريطانية بأن السكريات الحرة، وهي السكريات المضافة إلى الأطعمة أو المشروبات، والسكريات الموجودة بشكل طبيعي في العسل والعصائر وعصائر الفاكهة والخضروات غير المحلاة، يجب ألا تشكل أكثر من 5 في المئة من الطاقة (السعرات الحرارية) التي نحصل عليها من الطعام والشراب كل يوم.

وهذا يعني ألا يتناول البالغون أكثر من 30 جراماً من السكريات الحرة يومياً، (أي ما يعادل تقريبا سبعة مكعبات سكر)، وألا يتناول الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 10 سنوات أكثر من 24 غراما من السكريات الحرة يومياً (6 مكعبات سكر). أما الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات فيجب ألا يتناولوا أكثر من 19 جراماً من السكريات الحرة يومياً (5 مكعبات سكر).

مع الأخذ في الاعتبار أن علبة الكولا الواحدة، يُمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 9 مكعبات من السكر، أكثر من الحد اليومي الموصى به للبالغين.

ويشير تقرير لمنظمة الصحة العالمية إلى أن استهلاك السكر في ما يقرب من نصف بلدان شرق المتوسط، قد تجاوز 70 غراماً للفرد في اليوم، ‏وقد شهد الإقليم أسرع نمو في استهلاك السكر، على الصعيد العالمي، وهذا التحول الغذائي أسهم بشكل كبير في تقليل جودة النظام الغذائي للسكان.

فلماذا يتمسك كثيرون بتناول السكريات، رغم مخاوفهم من أضرارها؟ السبب في ذلك، حسب الدكتور أحمد قيراط، هو أن إدمان السكريات والإفراط في تناولها، يسبب إفراز هرمونات مثل الدوبامين، وهي مسؤولة عن الشعور بالسعادة بالمخ، فيكون تأثيره على اللاوعي، مثل تأثير الحصول على مكافأة، لذا فكلما احتاج الإنسان لهذا الشعور، يزيد الإنسان من تناول السكر.

كما أضاف أن التوتر والشعور بالضغط وعدم ممارسة الرياضة، وشرب كميات قليلة من الماء والسوائل، يجعل الإنسان يبحث عن مصدر يمده بالطاقة فيتجه لتناول السكر.

و حسب وزارة الصحة البريطانية، فالإفراط في تناول السكر قد يؤدي إلى السمنة، التي تؤدي بدورها إلى مخاطر التعرض للإصابة بأمراض القلب، والسرطان، وداء السكري.

أعراض انسحاب السكر

قال الدكتور أحمد قيراط إن الأعراض تختلف شدتها، ومدتها، حسب الحالة الصحية للشخص ودرجة إدمانه، فهناك من يتعرض عند الانقطاع المفاجئ عن السكر للغثيان والتعب والقشعريرة والصداع والأرق. كما قد يواجه أعراض نفسية مثل الاكتئاب.

وبالتالي، لتجنب أعراض انسحاب السكر، يجب أن يكون الانقطاع بشكل تدريجي، وباستخدام بدائل صحية.

نصائح لتقليل السكريات للحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن:

أوصت وزارة الصحة البريطانية، عبر موقعها الرسمي، بتقليل الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكريات الحرة. وبدلاً من المشروبات الغازية السكرية، اختر الماء، والحليب، والمشروبات الخالية من السكر.

كما نصح الدكتور أحمد قيراط بتناول كميات مناسبة من الماء، وممارسة الرياضة، وتناول وجبات صحية، وتقليل التعرض للضغط النفسي.

وأضاف أن مدمني السكر يمكنهم المتابعة مع مختص تغذية، وعلاج سلوكي غذائي لتنظيم عاداتهم الغذائية بشكل يساعدهم على الإقلاع عن السكر بشكل صحي.

