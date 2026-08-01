سي بي إس نيوز: الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران

EPA صواريخ “ذوالفقار” المعروضة في ساحة آزادي في طهران في 24 يوليو/تموز 2026

نقلت شبكة سي بي إس نيوز الشريك الأمريكي لبي بي سي، الجمعة، عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان شن حملة على أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران، مع احتمال تنفيذ ضربات مطلع الأسبوع.

ووفق المصادر التي استندت عليها الشبكة، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصدر بعد الموافقة النهائية على شن هذه الضربات.

وذكرت الشبكة أن هذه الحملة ستكون واحدة من أقسى الحملات التي شُنت حتى الآن ضد البنية التحتية للطاقة الإيرانية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع طهران.

وأشارت إلى وجود نقاش بشأن إنهاء الضربات قبل افتتاح الأسواق المالية يوم الاثنين.

“عبور مستحيل”

ارتفعت أسعار النفط الجمعة بعد أن أعلنت إيران أنها أوقفت سفينتين حاولتا الخروج من مضيق هرمز، مما زاد من المخاوف المتعلقة بتعطل إمدادات الطاقة العالمية في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة على سفينتين في ميناء دمياط المصري هذا الأسبوع.

وقالت إيران إن أربع ناقلات أخرى عادت أدراجها بعد تدخل قواتها، لكن لم يتسن التحقق من صحة التقارير الإيرانية من مصدر مستقل، بحسب رويترز.

وجرى رصد مرور ناقلتين كبيرتين تحملان نفطاً من الخليج عبر المضيق، الذي ينقل عادة نحو خُمس شحنات الطاقة العالمية.

وتشير بيانات الشحن الصادرة عن شركة كبلر إلى عبور سفينتين أخريين لنقل السلع الأساسية.

ولا تسجل كبلر السفن التي تعبر المضيق وأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها مطفأة.

ومنعت إيران مرور العديد من سفن الشحن عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب قبل خمسة أشهر.

وبدأت جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية المتحالفة مع طهران هذا الشهر في تهديد مضيق باب المندب، وهو مسار حيوي لتصدير النفط.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة الجمعة.

وتتجه العقود الآجلة لخام برنت إلى الارتفاع 23 بالمئة لشهر يوليو/تموز، ويتوقع خبراء اقتصاد ومحللون استطلعت رويترز آراءهم أن ترتفع الأسعار أكثر هذا العام.

ولم ترد تقارير عن هجمات أمريكية جديدة على إيران خلال الليل بين الخميس والجمعة بعد ما شهدته الحرب من تصعيد حاد في وقت سابق هذا الأسبوع.

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن هيئة “إدارة المضيق في الخليج الفارسي” الجمعة إن عبور المضيق لا يزال مستحيلاً بسبب “استمرار الأعمال العدائية من القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة”.

وتفاوضت بعض السفن مع طهران بشأن المرور، مما أثار غضب واشنطن.

وقالت الهيئة إنه بمجرد استعادة الاستقرار والهدوء، ستجري مراجعة جميع الطلبات وإصدار تصاريح العبور تدريجياً.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية الخميس أن القوات الأمريكية لا تزال تفرض حصارا على صادرات النفط الإيرانية عبر الخليج، وأنها أكملت بنجاح موجة مكثفة من الغارات.

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