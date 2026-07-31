الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيقاطع المونديال إذا أقر الفيفا خطة “بيع كأس العالم”

Getty Images كانت إسبانيا الفائزة بالبطولة الأخيرة واحدة من 6 فرق أوروبية، وصلت إلى ربع نهائي المونديال

صوتت اتحادات كرة القدم الأوروبية، البالغ عددها 55 اتحاداً، لصالح مقاطعة بطولات كأس العالم في حال مضى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قدماً في خطته، لبيع حصص في مسابقاته لمستثمرين من القطاع الخاص.

اتُخذ القرار في اجتماع طارئ عقده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الخميس، لمناقشة الاقتراح الذي أعلنه الفيفا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان يويفا، الذي يدير شؤون كرة القدم الأوروبية، قد أعرب بالفعل في وقت سابق عن معارضته بوضوح، من خلال إصدار بيانين شديدي اللهجة. وأكد مجدداً بقوة على هذا الموقف.

وقال اليويفا يوم الخميس: “لا يمكن اعتبار كأس العالم منتجاً استثمارياً… إنه واحد من أعظم (مكونات) الإرث الرياضي لكرة القدم. وبُني عبر أجيال من قبل اللاعبين والمنتخبات الوطنية والمشجعين، في جميع القارات. لا ينبغي أبداً التنازل عن أي جزء منه لمستثمرين من القطاع الخاص. كأس العالم ليس للبيع”.

مقاطعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم – في حال حدوثها – ستغطي جميع مسابقات الفيفا، بما في ذلك كأس العالم للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية، وسيجري تفعيلها إذا أُقرت مقترحات رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، من خلال تصويت الاتحادات الأعضاء.

وسيكون أول اختبار لهذا الموقف في بطولة كبرى على مستوى المنتخبات في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عندما يفترض أن تقام التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات.

ما هي خطط إنفانتينو؟

Getty Images رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين (يسار) كان معارضاً بشدة للعديد من التغييرات التي قادها نظيره في الفيفا جياني إنفانتينو (يمين)

يرغب الفيفا في إنشاء شركة تجارية فرعية لإدارة فعالياته الرئيسية، بما في ذلك كأس العالم، على أن يُتاح لمستثمرين خارجيين شراء حصص فيها.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه “سيدعو أطرافاً ثالثة للقيام باستثمارات أقلية غير مسيطرة” في شركة فرعية جديدة تسمى “فيفا فوروارد إنتربرايز- FIFA Forward Enterprise (FFE)”.

ويتعين تمرير الخطة بتصويت أعضاء فيفا الـ 211 (الاتحادات الوطنية لكرة القدم). وكتب إنفانتينو إليهم يقول إن كلاً منهم سيحصل على 40 مليون دولار، إذا دعموا اقتراحه المثير للجدل. وحدد موعداً نهائياً في 19 سبتمبر/ أيلول للاتحادات لقبول خططه، إذا أرادت الحصول على مبلغ أولي قدره 20 مليون دولار (لكل اتحاد).

وفي فيديو صادر عن الفيفا الأربعاء، دافع إنفانتينو عن خططه، واصفاً إياها بأنها “عرض، وليست التزاماً”.

وفي حال الحصول على الموافقة، يقول الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه من المتوقع أن تقود شركة “ثرايف إترنال – Thrive Eternal”، مجموعة المستثمرين المقترحة لصالح شركة “فيفا فوروارد إنتربرايز”.

يُشار إلى أن “ثرايف” هي شركة أمريكية لرأس المال الاستثماري أسسها جوشوا كوشنر – شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت مصادر في فيفا لبي بي سي سبورت بأنه لم يكن هناك أي نقاش حول تولي إنفانتينو، أو أي شخص آخر، منصب الرئيس التنفيذي لشركة “فيفا فوروارد إنتربرايز” المقترحة.

وقال البيت الأبيض الأمريكي إنه “ليس لديه شيء” ليقوله، بشأن مقترحات إنفانتينو “في الوقت الراهن”.

“صف واحد”

وفي بيانه الذي صدر بعد اجتماع الخميس، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه واتحاداته ال 55 عضواً “يقفون صفاً واحداً”.

وقال: “نحن نرفض بالإجماع وبشكل قاطع اقتراح الفيفا، بنقل حصص الملكية في كأس العالم وغيرها من مسابقات الفيفا إلى مستثمرين من القطاع الخاص”.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد اتهم مسؤولي الفيفا، الأربعاء، باستخدام كرة القدم “لإثراء أنفسهم وأصدقائهم”.

يذكر أنه من بين 23 نسخة من كأس العالم أقيمت حتى الآن، فازت الدول الأوروبية ب 13 منها. أما العشر الأخرى فقد فازت بها دول من أمريكا الجنوبية.

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