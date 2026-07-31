حماس تعلن موافقتها على نزع سلاحها بعد إعلان ترامب عن خطة مجلس السلام، فماذا نعرف عن تفاصيل الخطة؟

Anadolu via Getty Images تشمل المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة نزع سلاح حركة حماس. (صورة أرشيفية)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق بشأن “نزع السلاح الكامل” لحماس والفصائل المسلحة الأخرى في غزة.

وصرح مسؤول رفيع في حماس لبي بي سي بأن الحركة وافقت على خطة مجلس السلام لنزع السلاح الكامل في غزة، وأنه سيصدر بيان رسمي قريباً.

ولم تُعلّق إسرائيل بعد.

وقال ترامب إن إسرائيل ستنسحب من غزة “مع اكتمال نزع السلاح”، ووصف الاتفاق بأنه “خطوة حاسمة نحو حكم غزة أخيراً من قِبل حكومة فلسطينية جديدة”.

وتشمل المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، نزع سلاح حماس. كما تشمل المرحلة الثانية إعادة إعمار غزة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال، إن “هذه محطة هامة في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. سيتم تنفيذ الاتفاق على مراحل مُنظمة بعناية. مع اكتمال نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتولي مسؤولية أمن غزة لسكانها وجيرانها”.

كما شكر ترامب الوسطاء مصر وقطر وتركيا.

وأفادت وكالة فرانس برس، نقلاً عن وسائل إعلام المصرية رسمية، بأن القاهرة ستستضيف اجتماعاً للوسطاء في غزة لمناقشة المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في حركة حماس قوله إن اللجنة الوطنية التي شكلها “مجلس السلام” لإدارة قطاع غزة هي من سيتولى الاحتفاظ بسلاح الحركة أو تخزينه، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع إسرائيل.

وقال المصدر “تتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة عملية حصر السلاح والتحقق من تنفيذها بدعم من قوة الاستقرار الدولية” مشيراً إلى أن “اللجنة الوطنية وحدها الجهة التي تحتفظ بالسلاح أو تخزنه أو تسيطر عليه في غزة”، وذلك “بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق”.

وقال مسؤول آخر إنه “تم الاتفاق حول ملف السلاح (…) وتم الاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع” مضيفاً أن الحركة تتوقع الآن من الوسطاء ومجلس السلام ضمان التزام إسرائيل بنود الاتفاق، وفق ما نقلت فرانس برس.

كما نقلت الوكالة عن غازي حمد، عضو المكتب السياسي في حماس وعضو وفدها المفاوض، قوله “نحن نقدّم تنازلاتنا من أجل أهلنا وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لننقذه من القتل والتهجير”.

وأضاف أن “قضية السلاح مربوطة بالانسحاب الإسرائيلي ودخول اللجنة الوطنية وإعادة الإعمار”، مشيراً إلى أن “إسرائيل لن تتدخّل في موضوع نزع السلاح، واللجنة الوطنية هي مَن ستتولى هذه المهمة”.

وأكد حمد أن “عملية حصر السلاح وتخزينه لن تبدأ إلّا بعد استكمال المرحلة الأولى”، لافتاً إلى أن الحركة لن تقدم “على أيّ خطوة فيما يتعلق بنزع السلاح قبل انسحاب إسرائيل من القطاع.

وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر لم تسمها بأن المحادثات الجارية في القاهرة بين الوسطاء وقادة حماس بشأن تنفيذ خطة السلام في غزة التي توسطت فيها الولايات المتحدة قد أحرزت تقدماً نادراً، إلا أن مسؤولاً إسرائيلياً صرح بأن الشروط المقترحة غير مُرضية.

وعقب إعلان ترامب، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، نقلاً عن مصدر لم تسمه أيضاً، أن الاتفاق وُقّع بين مفاوضي حماس ومجلس الإدارة والدول الوسيطة.

لكنها أشارت إلى أن “جهة رسمية مسؤولة” أصدرت بياناً قالت فيه إن مقترح نزع السلاح لا يلبي المطالب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق بأن إسرائيل تعارض الاتفاق الذي يجري بحثه مع حماس.

Getty Images خيام نازحين في مدينة غزة. 29 يوليو/تموز 2026.

تفاصيل الخطة

حصلت بي بي سي على نص خارطة الطريق وتتألف من أربع صفحات، تحدد عملية مرحلية تربط بين نزع سلاح حركة حماس والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، وتسليم سلطة فلسطينية انتقالية جديدة بدعم من قوة دولية لتحقيق الاستقرار.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الخطة صُممت على أساس مبدأ “انعدام الثقة” مع آليات للتحقق، بحيث لا تنتقل حماس أو إسرائيل إلى المرحلة التالية إلا بعد وفاء الطرف الآخر بالتزاماته.

وأضافوا أن المجموعات المسلحة الأصغر في قطاع غزة ستُنزع أسلحتها أولاً، قبل أن تبدأ حماس بتفكيك ما وصفوه ببنيتها العسكرية الشبيهة ببنية الدولة، والتي تشمل شبكة الأنفاق ومستودعات الأسلحة ومنشآت الإنتاج، وهي عملية أقروا بأنها ستستغرق وقتاً أطول بكثير.

وبعد استكمال مراحل خارطة الطريق، ستتولى سلطة فلسطينية جديدة السيطرة الكاملة على الأسلحة في قطاع غزة.

وفي حين لم تعلق بعد إسرائيل على الخطة بشكل رسمي، إلا أن مسؤولاً أمريكياً قال إن ترامب سيشعر “بخيبة أمل كبيرة” إذا قررت إسرائيل عدم الانسحاب ضمن خطة النقاط العشرين. وأكد المسؤول أنهم يعتقدون أن إسرائيل ستظل شريكاً جيداً.

ووصف مجلس السلام في بيان صادر عنه الجمعة، الاتفاق بـ “الإنجاز التاريخي”.

وقال “تمثل خارطة الطريق إنجازاً تاريخياً. إذ للمرة الأولى، تلتزم حماس رسمياً بخطة قابلة للتنفيذ للتخلي عن جميع أسلحتها، وسيتبعها انسحاب إسرائيلي من غزة”.

وأضاف المجلس في بيان أن الاتفاق يُنهي شهوراً من “مفاوضات مكثفة وبحسن نية لتعزيز رؤية الرئيس دونالد جيه. ترامب لإرساء حكم جديد، وتوفير الأمن، وتقديم الإغاثة الإنسانية، وإعادة الإعمار، والإنعاش الاقتصادي في غزة”.

وأكد أن المجلس حالياً يركز على تنفيذ الاتفاق.

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