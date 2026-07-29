الأردن يعترض صواريخ إيرانية، والحرس الثوري يوقف ثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز

REUTERS تصاعد دخان من موقع غير محدد عقب ضربات أمريكية جديدة بعد استهداف ناقلات نفط في مضيق هرمز، يوليو/تموز 2026.

أعلن الجيش الأردني في بيان، الأربعاء، أنه اعترض خمسة صواريخ مصدرها إيران، وأسقطها وفقاً لقواعد الاشتباك المعتمدة، تزامناً مع استئناف الضربات في الشرق الأوسط بعد فترة هدوء استمرت أياماً.

وأفاد بيان للقوات المسلحة الأردنية بأن “الدفاعات الجوية، وضمن منظومة الرصد والمتابعة، تعاملت فجر اليوم (الأربعاء) مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة”، مؤكداً أنه “جرى اعتراضها وإسقاطها”.

وكان الجيش الأمريكي أعلن اعتراض صواريخ أطلقتها إيران “في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط” دون تحديد أي موقع، في أول تصعيد للأعمال العدائية منذ أيام.

في غضون ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أنه استهدف ثلاث ناقلات نفط كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز، وفق ما أفادت وكالة “تسنيم” للأنباء.

وأفادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري وفق ما نقلته تسنيم “قبل بضع ساعات، استُهدفت ثلاث ناقلات نفط مخالفة كانت قد تجاهلت تحذيراتنا وواصلت الإبحار في مسار خطير وغير قانوني، وأُجبرت على التوقف”.

ولم يقدم الحرس الثوري أي تفاصيل إضافية بشأن هوية الناقلات أو جنسيتها أو طبيعة المخالفات المنسوبة إليها.

في سياق ذلك، رفض مسؤول إيراني كبير، في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، مقترح إنشاء آلية مشتركة لإدارة مضيق هرمز مع سلطنة عُمان، قائلاً إن “آلية السيطرة المشتركة بنسبة 50-50 مع عُمان لن تؤمّن مصالح إيران، رغم أن طهران تعتبر عُمان جاراً قيّماً”.

وكانت رويترز قد أفادت، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين في المنطقة، بأن سلطنة عُمان قدمت لإيران مقترحاً جديداً لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، تتضمن تمويلها من خلال رسوم طوعية تدفعها الدول المشاركة.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن مصدر إقليمي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المقترح العُماني يحظى بدعم إقليمي.

وأدى تجدد الأعمال العدائية إلى ارتفاع أسعار النفط. وقرابة الساعة 03:35 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 4 في المئة ليصل إلى 82.43 دولاراً، فيما ارتفع خام برنت بحر الشمال 4,14 في المئة ليصل إلى 87.57 دولاراً.

إيران تشتري منظومة صواريخ صينية محمولة على الكتف

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن عدة مصادر، بأن إيران ستتسلم خلال الأسابيع المقبلة ما يصل إلى 400 منظومة صواريخ دفاع جوي صينية محمولة على الكتف.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الصفقة لرويترز إن إيران من المتوقع أن تتلقى أول شحنة من هذه المنظومات الصينية خلال أسابيع قليلة.

وبحسب المصادر، تبلغ قيمة الصفقة ما بين 60 و70 مليون دولار، وتُعد واحدة من أكبر مساعي إيران لتعزيز قدراتها في الدفاع الجوي قصير المدى.

وأضافت رويترز أن الصفقة تشمل شراء ما بين 300 و400 منظومة دفاع جوي محمولة من تصنيع الصين.

وأشارت المصادر إلى أنه رغم توقيع الاتفاق، فإن مواعيد التسليم وعدد المنظومات وبعض التفاصيل التنفيذية لا تزال قابلة للتغيير.

ووفقاً للخطة المتفق عليها بين إيران والصين، ستُنقل المنظومات جواً من مدينة أورومتشي غرب الصين، ثم عبر باكستان إلى إيران.

وقال مصدر أمني أوروبي لرويترز إن سلطات بلاده كانت على علم بعدة صفقات محتملة لبيع منظومات الصواريخ المحمولة من سلسلة “QW_ كيو دبليو” إلى إيران.

في المقابل، نفت إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني هذه المعلومات، مؤكدة أن التكهنات بشأن تورط باكستان في نقل أو تزويد إيران بمنظومات دفاع جوي صينية “عارية تماماً عن الصحة ومختلقة”.

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