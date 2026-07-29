الحشد الشعبي يعلن مقتل 20 شخصاً على الأقل في ضربات أمريكية-سعودية على مقراته في العراق

REUTERS صورة قمر صناعي تُظهر تصاعد الدخان من منشأة نفطية في جيزان بمنطقة جازان جنوب غربي المملكة العربية السعودية، عقب هجوم استهدفها، 26 يوليو/تموز 2026

أعلن تنظيم الحشد الشعبي في العراق مقتل 20 شخصاً على الأقل، وإصابة 32 في حصيلة غير نهائية للهجمات الأمريكية – السعودية التي استهدفت عدداً من مقراته في مناطق متفرقة، مرجحاً ارتفاع العدد مع استمرار عمليات الإحصاء وتقييم الخسائر.

وفي أعقاب تلك الهجمات، وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجر اليوم الأربعاء.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن الاجتماع سيعقبه إصدار بيان تفصيلي يتضمن ملابسات الأحداث والقرارات التي تعتزم الحكومة اتخاذها.

من جانبها، أعلنت تنظيم الحشد الشعبي أن عدداً من مقراته الرسمية في مناطق متفرقة من العراق تعرض لهجمات أمريكية وسعودية.

وأضاف التنظيم أن الهجمات أسفرت، وفق حصيلة أولية، عن مقتل وإصابة عدد من منتسبيه، فضلاً عن وقوع أضرار مادية في مبانٍ وممتلكات تابعة له.

وأكدت أن الجهات المختصة تواصل متابعة الموقف ميدانياً، مع استمرار عمليات حصر الخسائر وتقييم الأضرار، مشيرة إلى أنها ستعلن مزيداً من التفاصيل فور اكتمال المعلومات.

وكان تنظيم الحشد الشعبي في العراق أفاد فجر الأربعاء بـ”ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين” في الضربات التي أعلنت واشنطن والرياض شنّها على “إرهابيين” موالين لإيران هاجموا بنى تحتية للطاقة في السعودية.

https://twitter.com/CENTCOM/status/2082231500318114110

وأعلنت القوات الأمريكية أن طائرات حربية أمريكية وسعودية نفذت، الثلاثاء، غارات جوية على مسلحين مدعومين من إيران في العراق، شنوا أكثر من عشرين هجوماً بطائرات مسيرة خلال الأيام الماضية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) على إكس “نفذت القيادة المركزية الأمريكية والقوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق، في 28 يوليو/تموز، استهدفت إرهابيين موالين لإيران كان الحرس الثوري الإسلامي الإيراني قد وجّههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية”.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، ليل الثلاثاء، أنها اعترضت خلال الساعات الماضية مسيّرات كانت تستهدف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية، متهمة مجموعات “تابعة لإيران” بإطلاقها من العراق، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

في غضون ذلك، أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر لخرقها “الحظر البحري” الذي فرضته جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية على المملكة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي إنّ “الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية”، مضيفاً أن “هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجدداً من الأراضي العراقية ونفذتها ميلشيات إرهابية تابعة لإيران”.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزارة الدفاع السعودية قولها إنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها ستردّ على أي “عدوان”.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، أن المملكة شنت بالتنسيق مع الولايات المتحدة هجوماً على “ميليشيات إرهابية موالية لإيران” في العراق، تتهمها الرياض بالهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآتها النفطية.

https://twitter.com/modgovksa/status/2082261560924233927

وقالت وزارة الدفاع السعودية على منصة إكس: “قامت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية، الأربعاء، بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات المتواجدة على أراضي جمهورية العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة”.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات مواصلة “الجماعات التابعة لإيران في العراق إطلاق المسيّرات لاستهداف منشآت بترولية” في المملكة. وجددت “احتفاظها بحقها القانوني المشروع لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على مصادر العدوان وردع المعتدين”، وضرورة أن تتخذ “الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلَقاً للعدوان”.

وكان الجيش الأمريكي أعلن اعتراض صواريخ أطلقتها إيران “في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط” دون تحديد أي موقع، في أول تصعيد للأعمال العدائية منذ أيام.

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