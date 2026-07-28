أوكرانيا تطلق نحو 400 طائرة مسيرة باتجاه موسكو قبيل لقاء زيلينسكي وترامب في البيت الأبيض

Volodymyr Zelenskyy

أفاد مسؤولون روس بأن أوكرانيا أطلقت نحو 400 طائرة مسيّرة باتجاه منطقة موسكو خلال الليل، وذلك عشية لقاء مرتقب يجمع الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني في البيت الأبيض، الثلاثاء.

وذكر مصدر مطلع لوكالة رويترز أن فولوديمير زيلينسكي سيعقد اجتماعاً خاصاً قصيراً مع ترامب في البيت الأبيض، على الأرجح في غياب الصحفيين.

وتأتي زيارة زيلينسكي في إطار المشاركة في مراسم تأبين السناتور ليندسي غراهام، الذي كان من صقور الجمهوريين وأحد أقرب حلفاء ترامب والذي كثيراً ما حاول إقناع ترامب بتقديم مزيد من الدعم لحرب أوكرانيا.

وصرّح زيلينسكي عند وصوله إلى واشنطن مساء الاثنين، بأن أولويته القصوى هي توفير دفاعات مضادة للصواريخ الباليستية، لحماية المدن الأوكرانية من القصف الصاروخي الروسي المتكرر.

وكتب في منشور على حسابه على منصة إكس: “الأولوية القصوى هي الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية والتعاون الاستراتيجي مع أمريكا. يجب أن يتقرب السلام أكثر”.

ويرجح أن يدور النقاش أيضاً حول وعد قطعه ترامب لزيلينسكي في قمة الناتو الأخيرة، بأن تمنح الولايات المتحدة أوكرانيا ترخيصاً لبناء منظومات باتريوت الدفاعية المضادة للصواريخ التي تشتد الحاجة إليها.

عشية قمة الناتو، أوكرانيا تناشد الحلف اتخاذ “قرارات حاسمة” لتعزيز دفاعاتها الجوية

لذا يُتوقع أن يضغط زيلينسكي على ترامب للحصول على قدرات الدفاع الجوي المطلوبة، وإتمام صفقة للطائرات المسيرة مع الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن صواريخ باتريوت كانت على رأس قائمة أولويات أوكرانيا خلال السنوات الأربع الماضية. وبعد الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، باتت هذه الصواريخ شحيحة للغاية.

وقد شهدت الشهور الأولى من ولاية ترامب الحالية عدة مناوشات مع زيلينسكي؛ لكن العلاقات بينهما شهدت تحسناً في الأشهر الماضية بعدما أحبطت أوكرانيا التقدم الروسي على عدة جبهات، وزادت هجماتها على قطاع النفط الروسي.

وكان زيلينسكي قد تحدث الأسبوع الماضي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف ⁠وجاريد كوشنر حول آفاق استئناف محادثات السلام مع روسيا، وقال إن مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين قد يجتمعون في الولايات المتحدة في غضون أيام.

وقال مسؤول في البيت الأبيض “سيناقش الرئيس ترامب مع الرئيس زيلينسكي عملية السلام الجارية بين روسيا وأوكرانيا. لقد حان الوقت لإنهاء الحرب”.

بعد الاجتماع في البيت الأبيض، من المتوقع أن يتوجه زيلينسكي إلى مبنى الكابيتول الأمريكي لعقد اجتماع مع جميع أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو.

تأتي زيارته ⁠في الوقت الذي ظهرت فيه رسالة من البنتاغون إلى النواب مفادها أن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس بأنها لن تنتهي من تقديم مبلغ 400 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه في إطار المساعدات لأوكرانيا قبل السنة المالية 2029، حتى في ضوء معاناة كييف من نقص حاد في الأسلحة التي تحتاجها لصد الهجمات الصاروخية الروسية.

وانتقد سياسيون ديمقراطيون وبعض زملاء ترامب في الحزب الجمهوري البنتاغون لتأخيره تقديم المساعدات إلى كييف التي أيدها الأعضاء من كلا الحزبين العام الماضي

مئات المسيرات الأوكرانية تغزو روسيا

Reuters مبنى سكني في منطقة موسكو تضرر جراء هجوم جوي شنته طائرة مسيرة أوكرانية ليلاً

على الصعيد الميداني، قال رئيس بلدية العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، الثلاثاء، إن أكثر من 390 طائرة مسيّرة استهدفت منطقة موسكو خلال الليل.

وكتب سوبيانين على تطبيق تلغرام: “بين الساعة 8:30 مساءً (17:30 بتوقيت غرينتش) والساعة 6:30 صباحاً، حلّقت أكثر من 390 طائرة مسيّرة باتجاه منطقة موسكو”.

وأضاف المسؤول الروسي أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من تحييد معظم الطائرات المسيرة قبل وصولها إلى المدينة، فضلاً عن “تدمير 81 طائرة مسيّرة معادية أثناء اقترابها من موسكو”.

ومع ذلك، صرحت وزارة الدفاع الروسية لاحقاً بأن 356 طائرة مسيّرة أوكرانية قد أُسقطت فوق أكثر من 12 منطقة، منها مناطق قريبة من العاصمة.

ولم تُقدّم وزارة الدفاع أو سوبيانين أي تفسير لهذا التناقض.

وأفاد حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، بأن غارات الطائرات المسيّرة ألحقت أضراراً بمساكن في مدينة تشيخوف وقرية فولوفو.

وأرفق فوروبيوف منشوره بصورة لمبنى شاهق بنوافذ محطمة ودخان أسود يتصاعد من طوابقه العليا. في حين أكد ميخائيل سوباكين، رئيس بلدية تشيخوف، في منشور منفصل لاحق على تلغرام، عدم وقوع إصابات.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت سفينتين أوكرانيتين، إحداهما ناقلة بضائع محملة بشحنات عسكرية في البحر الأسود، والأخرى في ميناء ميكولايف.

وفي بيان لاحق، صرح الكرملين، الثلاثاء، بأن الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين يُعدّ اعتداءً على إيران نفسها، ما يوضح مدى أهمية القضاء على ما وصفه بالتهديد القادم من كييف.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية يوم السبت الهجوم الأوكراني، قائلةً إنه أسفر عن انفجار أودى بحياة بحار وأصاب آخر. وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن كييف استهدفت سفناً تُستخدم في شحنات عسكرية إيرانية.

واتهم المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، أوكرانيا بتوسيع النطاق الجغرافي لما وصفه بـ”هجماتها الإرهابية”.

وقال بيسكوف إن كييف فجرت خطوط أنابيب نورد ستريم الألمانية – وهو ما تنفيه كييف – وبإلحاق الضرر بمصالح كازاخستان من خلال استهداف البنية التحتية لخط أنابيب CPC.

وأكد الكرملين على ضرورة نجاح “العملية العسكرية الخاصة” الروسية، والقضاء على التهديد الأوكراني نهائياً.

وتُكثّف أوكرانيا هجماتها المضادة بعيدة المدى على مواقع الطاقة والإمداد والمواقع العسكرية الروسية، في حملة تصفها كييف بأنها ردٌّ عادل على القصف الليلي الذي تشنّه موسكو على مدنها.

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