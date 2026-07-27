نتنياهو يتهم ممداني بـ”التحريض على الكراهية” بعد تهديده بالاعتقال في نيويورك

AFP via Getty Images نتنياهو قال إنه “غير قلِق” من تهديد ممداني واتهمه بالتحريض على الكراهية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل، رغم تهديدات عمدة المدينة، زهران ممداني، باعتقاله.

وتراجع ممداني عن تهديده الأسبوع الماضي، معترفاً بعدم وجود الصلاحيات القانونية التي تُخوّله اعتقال نتنياهو بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، أعلى محكمة في العالم مختصة بجرائم الحرب.

وصرّح نتنياهو لقناة فوكس نيوز الأمريكية، الأحد، بأنه “غير قلِق” بشأن تعهد ممداني السابق، واتهم عمدة نيويورك بـ”التحريض على الكراهية”.

وقال نتنياهو: “من المفترض أن يكون عمدة لجميع سكان نيويورك، من اليهود والمسيحيين والمسلمين، الجميع، لكنه يحاول تأليب فئة على أخرى”.

واستشهد نتنياهو بحادثتي طعن وقعتا في نيويورك، الخميس، حيث طَعن مشتبهٌ به رجلين أحدهما يهودي والآخر آسيوي على بُعد بضعة مبانٍ فقط.

وزعمت شرطة نيويورك أن المشتبه به صرخ بعبارة “الله أكبر” أثناء ارتكابه الجريمة، وأنه يواجه اتهاماً بارتكاب جرائم كراهية تتعلق بكل ضحية.

ونجا الرجلان من الهجمات، لكن كانت هناك إدانات قوية من قادة الجالية اليهودية والأمريكية الآسيوية في المدينة.

وفي أعقاب ذلك، صرّح نتنياهو بأن سكان نيويورك اليهود “خائفون الآن”.

ولم يردّ مكتب العمدة على طلب للتعليق على هذه التصريحات.

ويعد ممداني، المؤيد بشدة للحقوق الفلسطينية، من أشد المعارضين للحرب الإسرائيلية على غزة، وكانت هذه المعارضة المحور الرئيسي لحملته الانتخابية العام الماضي للفوز بمنصب عمدة نيويورك، ووصف نتنياهو في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، بأنه “مجرم حرب”.

وكجزء من برنامجه الانتخابي، وعد ممداني بتنفيذ مذكرة توقيف بحق نتنياهو، صدرت عام 2024 من المحكمة الجنائية الدولية، واتهمت رئيس الوزراء بارتكاب جرائم حرب في غزة.

ونفت إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب في غزة، ووصف نتنياهو هذه الاتهامات بأنها “باطلة”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد دخل إلى قطاع غزة عقب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتسبب في قتل نحو 1200 شخص، واحتجاز 251 آخرون كرهائن، بحسب السلطات الإسرائيلية.

لكن الهجمات الإسرائيلية على غزة تسببت في مقتل أكثر من 73 ألف شخص، بينهم أكثر من 21 ألف طفل، بحسب وزارة الصحة في القطاع، وتقارير الأمم المتحدة ومؤسسات دولية.

وفي الأسبوع الماضي، وبعد أن ضغطت صحيفة نيويورك تايمز على ممداني بشأن تعهده باعتقال نتنياهو، قال ممداني إن إدارته راجعت القانون وخلصت إلى انها “لا تملك السلطة القانونية المستقلة لتنفيذ هذا الأمر”.

وحث ممداني الحكومة الفيدرالية على اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال إن”بنيامين نتنياهو غير مرحب به في مدينة نيويورك”.

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