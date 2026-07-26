مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم على “مسيرة الفخر” في برلين

Reuters الشرطة في موقع حادث الدهس في برلين

لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون في حادث دهس في العاصمة الألمانية برلين خلال فعاليات يوم كريستوفر ستريت، وهو الحدث السنوي الذي يحتفل بحقوق مجتمع الميم – عين ويستقطب مئات الآلاف من المشاركين من داخل ألمانيا وخارجها.

وتحولت أجواء الاحتفال إلى حالة من الذعر بعد أن اقتحمت مركبة حشداً من المشاركين في منطقة تيرغارتن بالقرب من بوابة براندنبورغ.

وأثار الحادث اهتماماً واسعاً داخل ألمانيا وخارجها، نظراً لوقوعه في مناسبة جماهيرية كبيرة وفي قلب العاصمة، الأمر الذي دفع السلطات إلى إطلاق عملية أمنية واسعة النطاق للبحث عن المشتبه به والتحقيق في ملابسات الحادث.

ووقع الهجوم في حوالي الساعة العاشرة مساء السبت بالتوقيت المحلي، عندما اندفعت مركبة بيضاء باتجاه الحشود المشاركة في الاحتفال، مما تسبب في إصابة عدد كبير من الأشخاص، بعضهم بجروح خطيرة هددت حياتهم.

وأعلنت الشرطة في الساعات الأولى بعد الحادث وفاة أحد المصابين وإصابة 16 آخرين، بينما احتاج عشرات الأشخاص إلى العلاج نتيجة تعرضهم للصدمة النفسية.

كما أشارت التحقيقات الأولية إلى وجود تقارير تفيد باستخدام أسلحة حادة خلال الحادث، وهو ما زاد من تعقيد التحقيقات ودفع السلطات إلى التعامل مع الواقعة باعتبارها حادثاً بالغ الخطورة.

وباشرت الشرطة الألمانية وقوات الطوارئ عمليات الإخلاء فور وقوع الحادث، حيث تم إلغاء الاحتفالات وإبعاد المشاركين عن المنطقة بشكل منظم عبر بوابة براندنبورغ، وأشاد عدد من الشهود بسرعة استجابة فرق الأمن والإسعاف، مؤكدين أن عملية الإخلاء تمت بكفاءة وأسهمت في الحد من عدد الضحايا.

كما فرضت السلطات طوقاً أمنياً واسعاً حول حديقة تيرغارتن، وبدأت عمليات تمشيط دقيقة باستخدام الكلاب البوليسية والمروحيات، في محاولة لتعقب المشتبه به أو أي أشخاص آخرين قد يكونون متورطين في الهجوم.

هوية المُشتبه به

Berlin Police المشتبه به شاب يبلغ من العمر 21 عاماً

وفي إطار التحقيقات، أعلنت شرطة برلين أنها حددت هوية المشتبه به، وهو شاب يبلغ من العمر 21 عاماً يدعى “عبدول. ب”، وأوضحت أنه معروف لدى الأجهزة الأمنية، كما أشارت إلى وجود صلات مزعومة له بأوساط إسلامية متشددة.

ورغم الإعلان عن هويته، فإن السلطات أكدت أنه لا يزال فاراً، ووسعت نطاق عمليات البحث ليشمل كامل مدينة برلين، مع تحذير المواطنين من الاقتراب منه في حال مشاهدته، نظراً لاحتمال كونه مسلحاً وخطيراً، وفي الوقت نفسه، شددت الشرطة على أن التحقيقات ما زالت جارية، وأنه لم يتم الإعلان رسمياً عن الدافع وراء الهجوم أو ما إذا كان قد نُفذ بمشاركة أشخاص آخرين.

وقد عُثر لاحقاً على المركبة المشتبه باستخدامها في الهجوم داخل متنزه تيرغارتن، حيث بدت وقد اصطدمت بإحدى الأشجار وفرّ من كانوا بداخلها. وواصلت فرق الأدلة الجنائية فحص المركبة وجمع البصمات والأدلة التي قد تساعد في كشف تفاصيل الحادث وتحديد جميع المسؤولين عنه.

وذكر بيان للشرطة لاحقاً أن عدة أشخاص أُبلغ عن إصابتهم بأسلحة طعن في الهجوم، وأنه يُعتقد أن شخصاً واحداً أو أكثر فرّوا من المركبة.

كما دعت الشرطة المواطنين إلى إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي التقطوها أثناء وقوع الحادث لدعم التحقيقات والوصول إلى معلومات إضافية تساعد في كشف الحقيقة.

ردود الفعل

EPA أكد المستشار الألماني ميرتس أن الجهات الأمنية والقضائية ستتعامل مع القضية بكل حزم

وأثار الحادث ردود فعل سياسية واسعة داخل ألمانيا، حيث دان المستشار الألماني فريدريش ميرتس ما جرى، ووصفه بأنه “عمل شنيع”، مشيراً إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص كانوا يحتفلون سلمياً في فعالية “مسيرة الفخر” قبل وقوع الحادث.

وقال ميرتس إن الهجوم يمثل استهدافاً مباشراً للمجتمع الألماني وقيمه القائمة على الحرية والانفتاح والتسامح، وأكد أن الدولة ستواصل حماية هذه القيم، وأن الجهات الأمنية والقضائية ستتعامل مع القضية بكل حزم، مع تقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة، كما عبّر عمدة برلين عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم، واعتبر أن الاعتداء يمثل هجوماً على المجتمع المنفتح الذي تسعى المدينة إلى ترسيخه.

وقد سادت حالة من الحزن والصدمة بين المشاركين في الفعالية، حيث وصف العديد منهم ما حدث بأنه يوم أليم للمجتمع الذي كان يحتفل بالتنوع والمساواة، وأكد بعض الشهود أنهم شعروا بالخوف والارتباك في اللحظات الأولى بعد الهجوم، إلا أنهم أشادوا بسرعة تعامل رجال الأمن وفرق الإنقاذ، وهو ما ساعد في السيطرة على الموقف ومنع حدوث خسائر أكبر.

كما تقرر إلغاء بقية الفعاليات المرتبطة بالمهرجان، بما في ذلك أنشطة كانت مقررة في صباح اليوم التالي، احتراماً للضحايا ولضمان سلامة المشاركين.

Reuters “مسيرة الفخر” في يوم كريستوفر ستريت السبت

ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من الهجمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الأخيرة، استُخدمت فيها المركبات لاستهداف التجمعات البشرية، فقد سجّلت البلاد عدة حوادث مشابهة في مدن مختلفة، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وهو ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في المناسبات الجماهيرية وإعادة تقييم خطط حماية الفعاليات العامة، كما أثارت هذه الحوادث نقاشاً واسعاً حول سبل مواجهة التهديدات الأمنية، وتعزيز قدرات أجهزة الأمن على منع مثل هذه الهجمات قبل وقوعها.

ورغم الإعلان عن بعض المعلومات المتعلقة بالمشتبه به، فإن العديد من الأسئلة لا تزال دون إجابة، وفي مقدمتها الدافع الحقيقي وراء الهجوم، وما إذا كان قد نُفذ بشكل فردي أم ضمن مجموعة منظمة، إضافة إلى أسباب معرفة الأجهزة الأمنية بالمشتبه به مسبقاً دون أن يمنع ذلك وقوع الحادث.

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