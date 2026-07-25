مقتل وإصابة العشرات في حادث سير على طريق دمشق–دير الزور

لقي 35 شخصاً مصرعهم وأُصيب 30 آخرون في حادث سير على طريق دمشق–دير الزور، شرقيّ سوريا، يوم السبت.

الحادث وقع جرّاء اصطدام حافلة تُقلّ عناصر من قوات الأمن الداخلي بحافلة أخرى تقلّ مدنيين، في المنطقة الواقعة بين السخنة وتدمُر على طريق دير الزور-دمشق، بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية السورية للأنباء (سانا).

وفي أحد مقاطع الفيديو، ظهرت الحافلتان مشتعلتين؛ وهرعت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، فيما تمّ رفع جاهزية المشافي في المحافظات المعنية لاستقبال المصابين.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن فرق الإسعاف والجهات المختصة سارعت إلى موقع الحادث، حيث تواصل نقل المصابين وإجلاء الضحايا.

فيما أرسلت وزارة الدفاع عدداً من الحوّامات للمشاركة بعمليات الإجلاء الطبي للمصابين والضحايا من مطار تدمر إلى مستشفى حمص العسكري، كما استجابت فرق تابعة للدفاع المدني السوري للحادث، وفقاً لسانا.

وأكدت وزارة الصحة رفع جاهزية المشافي في محافظتَي دير الزور وحمص لاستقبال المصابين، وتأمين الكوادر الطبية والإسعافية وكل مستلزمات الرعاية الصحية اللازمة.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب، في منشور عبر منصة إكس: ” ليس أشدّ وجعاً من أن نفقد أبناءً كانوا في طريق أداء واجبهم، وأن يشاركهم هذا المصاب مدنيون أبرياء”.

كما أعرب وزير الخارجية أسعد الشيباني عن تعازيه لأسر الضحايا متنمياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، أنه وجّه جميع المشافي الجامعية في المحافظات السورية برفع مستوى الجاهزية والاستنفار الكامل لاستقبال المصابين، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، بهدف تسريع الاستجابة وتقديم الخدمات العلاجية.

وقع الحادث بالتزامن مع زيارة يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا – هي الأولى من نوعها منذ عام 2009.

وفور وصوله، أخذ غوتيريش جولة في منطقة دمشق القديمة، حيث زار المسجد الأموي.

وناشد غوتيريش المجتمع الدولي تقديم الدعم لشعب سوريا التي تعايش فترة انتقالية بعد سقوط نظام الأسد.

وقال غوتيريش، عبر منصة إكس: “رسالتي واضحة – الأمم المتحدة تساند سوريا في هذه اللحظة المفصلية”.

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