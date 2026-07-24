بودكاست: ما أهمية الاتفاق النووي السعودي الأمريكي لكلا الطرفين؟

وقّعت الرياض وواشنطن اتفاقاً للتعاون النووي المدني يفتح المجال أمام تطوير البرنامج النووي السلمي السعودي بالاستعانة بالتكنولوجيا والخبرات الأميركية.

وبحسب الرياض فإن الاتفاق يهدف إلى دعم تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع تأكيد الجانبين على الالتزام بمعايير السلامة والأمن النووي وعدم الانتشار.

لكن الاتفاق أثار نقاشاً واسعاً داخل الولايات المتحدة بسبب تقارير تتحدث عن السماح للسعودية بتطوير قدرات مرتبطة بتخصيب اليورانيوم محلياً، وهي قضية تُعدّ حساسة في ملف منع الانتشار النووي. وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه للاتفاق، لكنه ربط الموافقة النهائية عليه بانضمام المملكة إلى الاتفاقيات الإبراهيمية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكّداً أن التعاون النووي يقتصر على الاستخدامات المدنية وغير العسكرية.

نناقش أهمية هذا الاتفاق للجانبين الأمريكي والسعودي مع الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في القاهرة. استمعوا إلى بودكاست يستحق الانتباه على جميع منصات البودكاست المفضلة لكم، وعلى موقعنا bbcarabic.com، وشاهدوا الحلقات على قناة بي بي سي نيوز عربي على YouTube وعلى Spotify. نسعد بآرائكم واقتراحاتكم.

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