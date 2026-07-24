BBC اتفاقية التعاون الدفاعي مع واشنطن لا ضَير فيها

قال إبراهيم سلامة الصرايرة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأردني إن الأردن يتخذ موقف الحياد التام إزاء الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران. وكرر النائب الأردني موقف عمّان الذي يدين الهجمات الإيرانية على مواقع عسكرية وحيوية في الأردن. ووصف البرلماني الأردني الإدعاء الإيراني بأنَّ هناك هجمات انطلقت من الأردن لاستهداف إيران وصفها بأنّها ” كذب وافتراء”. وأضاف الصرايرة أنَّ الأردن له الحق في اللجوء إلى كل ما هو متاح له من أجل الحفاظ على سيادته وسلامة مواطنيه.

وأوضح إبراهيم سلامة الصرايرة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأردني أنَّ اتفاق التعاون الدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة هو اتفاق تدريبي أمني دفاعي ولا يتيح لواشنطن استخدام الأراضي أو الأجواء الأردنية في شن هجمات ضد أراضي أية دولة أخرى. وأضاف إبراهيم الصرايرة أنَّ الأردن لم يقم أبداً بالاعتداء على إيران كما أنَّ الأردن لم يحرض مطلقاً على النظام الإيراني.

فما ردّ إبراهيم سلامة الصرايرة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأردني على سؤال بشأن خيارات عمًان إزاء استهداف مواقع عسكرية وحيوية في الأردن؟ وما تعليقه على التقارير التي تشير إلى تزايد الوجود العسكري الأمريكي في الأردن عدداً وعتاداً؟ وما تفسير الصرايرة لعدم عرض اتفاقية التعاون الدفاعي بين عمّان وواشنطن على مجلس النواب الأردني؟ وما تعليقه على العريضة التي وقّعت عليها شخصيات أردنية عديدة تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي الأردنية؟ وما تعقيبه على بيان الحرس الثوري الإيراني الذي يشير إلى قيام مواطنين أردنيين بمساعدة الجانب الإيراني على استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الأردن؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. تبث الحلقة يوم السبت في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي.

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