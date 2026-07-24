واشنطن تبدأ الليلة الثالثة عشرة من ضرباتها على إيران، وسماع انفجارات في الأهواز

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أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، بدء ليلة جديدة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، هي الثالثة عشرة على التوالي، فيما أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة الأهواز جنوبي البلاد.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” إن القوات الأمريكية بدأت عند الساعة 6:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة شن ضربات على أهداف عسكرية إيرانية، مضيفة أن العمليات تهدف إلى “محاسبة إيران وتقليص التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري على الملاحة التجارية”.

ولم تحدد وكالة فارس طبيعة الانفجارات التي سُمعت في الأهواز أو المواقع التي تعرضت للقصف، كما لم ترد على الفور معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرم نيا، بحسب التلفزيون الرسمي، إن الهجمات الإيرانية “الانتقامية” ستستمر ما دامت الضربات الأمريكية على البنية التحتية والمناطق الساحلية للبلاد متواصلة.

الكويت تعلن اعتراض هجمات إيرانية

وفي أحدث امتداد للمواجهات إلى دول المنطقة، أعلن الجيش الكويتي مساء الخميس أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة إيرانية، عقب دوي صفارات الإنذار وسماع أصوات انفجارات.

ونوه الجيش عبر منصة إكس بإن أصوات الانفجارات التي كانت تسمع في البلاد “ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي هجمات معادية”، فيما أعلنت الكويت في وقت سابق تعرض أحد مواقعها الحدودية مع العراق لهجوم بطائرة مسيرة، قالت إنه لم يسفر عن إصابات.

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ترامب يهدد إيران والحوثيين

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران وجماعة الحوثي في اليمن بـ”عقاب عسكري كبير”، قائلاً إن واشنطن ستحمل طهران مسؤولية الهجمات التي ينفذها الحوثيون على السفن.

وأعلن ترامب كذلك أن بلاده ستستخدم الأصول الإيرانية المجمدة لديها لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن والبضائع في المنطقة.

وكتب على منصته تروث سوشال أن أي أضرار مستقبلية “ستُعوض من الأموال الإيرانية التي هي في حوزة الولايات المتحدة وتحت سيطرتها”.

وجاءت تصريحات ترامب بعدما أعلن الحوثيون فرض حصار على الموانئ السعودية، وقالوا إنهم استهدفوا بالصواريخ والطائرات المسيرة ناقلتي النفط “إنسيليا” و”ليلى” في البحر الأحمر.

وأكدت السعودية تعرض “إنسيليا” لهجوم، من دون التعليق على الناقلة الثانية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ربان ناقلة أبلغ عن إصابتها بمقذوف مجهول على مسافة نحو 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي الشقيق، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وفي مضيق هرمز، قال الحرس الثوري الإيراني إنه منع ثلاث ناقلات نفط من العبور، وسط تنافس بين القوات الإيرانية والبحرية الأمريكية للسيطرة على الممر الذي كان يعبر منه نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

السعودية تبحث عن مسار أطول لتصدير النفط

وأدى تعطل الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب إلى تضييق خيارات تصدير النفط أمام السعودية، ما قد يدفعها إلى زيادة الاعتماد على قناة السويس، قبل إرسال الشحنات حول رأس الرجاء الصالح للوصول إلى المشترين في آسيا.

وبحسب بيانات شركتي “كبلر” و”إل إس إي جي”، تستغرق الرحلة من ميناء ينبع السعودي إلى تايوان عبر باب المندب نحو 19 يوماً، مقارنة بنحو 48 يوماً إذا عبرت الناقلة قناة السويس والبحر المتوسط ومضيق جبل طارق، ثم دارت حول أفريقيا.

ويُتوقع أن يؤدي المسار الأطول إلى رفع تكلفة الوقود للرحلة من نحو 1.26 مليون دولار إلى 2.87 مليون دولار، وفق حسابات لرويترز استناداً إلى بيانات “إل إس إي جي”، إضافة إلى نحو مليون دولار من رسوم عبور قناة السويس.

وقد تضطر الناقلات الكبيرة إلى عبور القناة بحمولات جزئية بسبب القيود المفروضة على الغاطس، ثم استكمال حمولتها في البحر المتوسط.

ويمكن للسعودية الاستفادة من خط أنابيب “سوميد” المصري، الذي يمتد لنحو 320 كيلومتراً بين العين السخنة على البحر الأحمر وسيدي كرير على البحر المتوسط، وتصل طاقته إلى 2.5 مليون برميل يومياً.

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