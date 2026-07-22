من هواية إلى شركة بملايين الدولارات، هل يصبح تيك توك مستقبل التسوق؟

Daisy Kelly ديزي كيلي (يساراً)، مؤسسة علامة “Glow For It”، تستعرض منتجاتها مباشرةً عبر تطبيق “تيك توك شوب” في المملكة المتحدة.

استلهمت ديزي كيلي مشروعها التجاري من مشكلة شخصية، إذ كانت لديها عادة انتزاع رموشها على مدى سنوات.

وكانت تخفي عادتها هذه باستخدام وصلات الرموش، ولكن عندما أُغلقت صالونات التجميل خلال وباء كورونا، قررت “ديزي” ابتكار مستحضر سائل للمساعدة في إعادة إنبات رموشها.

وقد أسست شركة “Glow For It” ( جلو فور إيت) وكان المطبخ في منزل والدتها نقطة انطلاق هذه الشركة عام 2020 حين كانت لا تزال طالبة، واليوم تدرّ عليها أعمالها مبيعات بقيمة ستة ملايين جنيه إسترليني (8 ملايين دولار أمريكي) سنوياً.

وتأتي أكثر من 40 في المئة من مبيعات ديزي من متجر “تيك توك” أو “تيك توك شوب” في المملكة المتحدة، وبشكل متزايد من البث المباشر.

وتقول ديزي، البالغة من العمر 27 عاماً: “أعتقد أن التسوق المباشر يمنح الناس ذلك التواصل والتفاعل الذي نتوق إليه جميعاً… لقد حققنا بالفعل إيرادات تجاوزت 100 ألف جنيه إسترليني (133,780 دولاراً أمريكياً) خلال بث مباشر واحد على تيك توك استمر 12 ساعة”.

وتضيف: “لقد غيّر ذلك مسار عملي تغييراً جذرياً”.

Daisy Kelly ديزي كيلي، مؤسسة “Glow For It”

يُبَث نشاط “ديزي” التجاري مباشرةً من الاستوديو لمدة لا تقل عن ست ساعات يومياً، حيث يتفاعل مقدمو برامج مختلفون مع المتسوقين، بدءاً من استعراض المنتجات ووصولاً إلى الإجابة عن استفساراتهم.

وتقول ديزي: “الأمر أشبه بوجود 500 شخص في متجرك”.

وتتوفر الآن مجموعة كبيرة من المنصات والأسواق التي تقدم خدمات البث المباشر التي تربط البائعين بالزبائن، بدءاً من منصات إنستغرام لايف، ويوتيوب شوبينغ، وصولاً إلى إيباي وأمازون لايف.

وكلها تختلف عن بعضها البعض.

يبدو أن التسوق المباشر أصبح جزءاً من السلوك الاستهلاكي اليومي للكثيرين.

وقد أظهر بحث جديد، أجرته وكالة التسويق بالتجزئة “سافي ماركتينج”، أن 30 في المئة من المتسوقين الذين شملهم البحث، اشتروا شيئاً ما من التسوق عبر البث المباشر.

وتقول كاثرين شاتلوورث، الرئيسة التنفيذية لشركة “سافي”: “يتعين على كبار تجار التجزئة اغتنام هذه الفرصة. فقد تحول هذا المجال من لا شيء إلى ظاهرة ضخمة في وقت قياسي. وإذا لم تكن لديك استراتيجية للبيع عبر البث المباشر، فستفوتك فرصة مهمة”.

BBC ماني مالك من “مالك بوتشرز”

أعلنت شركة “تيك توك شوب” أن مبيعاتها في المملكة المتحدة نمت بأكثر من 30 في المئة على أساس سنوي في شهر يونيو/حزيران، حيث كان التسوق عبر البث المباشر هو الصيغة الأسرع نمواً.

وتقول الشركة إنها تشهد الآن أكثر من 6,000 بث مباشر يومياً.

وفي فعالية أُقيمت بسوق “كوفنت غاردن” العريق الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت، استضافت شركة “تيك توك شوب” 20 شركة صغيرة أقامت أكشاكاً لبيع منتجاتها مباشرةً للعملاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

تمكّن ماني مالك، وهو جزار يبيع اللحوم الحلال في مدينة ولفرهامبتون،من جذب نحو مئتي شخص لمتابعة جلسته، باستخدام هاتف ذكي ومجموعة إضاءة وثلاجة مليئة باللحوم الطازجة لا غير

ويقول مالك: “في الأسبوع الماضي، أجرينا بثاً مباشراً على تيك توك لمدة ثلاث ساعات، وبعنا لحوماً بقيمة 8,000 جنيه إسترليني (10,702 دولار أمريكي)”.

عادةً ما كان يستغرق بيع هذه الكمية في متجر العائلة، “مالك للجزارة”، بين ثلاثة وأربعة أيام.

وهم يفتتحون الآن متجراً ثانياً في مدينة ستوك. ويقول إن “تيك توك” يساعد في دفع عجلة توسّعه، لكن هناك رسوم.

تحصل منصة “تيك توك شوب” في المملكة المتحدة، على ما يصل إلى تسع بنسات من كل جنيه إسترليني من قيمة السلع التي تُباع عبر المنصة، وذلك كعمولة اعتيادية.

وعلى سبيل المقارنة، عادةً ما يدفع البائعون التجاريون على موقع “eBay” (إي باي) ما يتراوح بين 6.9 و14.9 بنساً (نحو 0.09 إلى 0.20 دولار)، وذلك حسب فئة المنتج. أما الشركات التي تبيع عبر خدمة “eBay Live” (إي باي المخصصة للبث المباشر)، فتتحمّل رسوماً إجمالية تصل إلى 8.42 بنساً (0.11 دولار أمريكي)، شاملةً تكاليف معالجة المدفوعات.

ويقول ماني إن “هذا المبلغ كبير”.

ويضيف: “بالنسبة لنا في مجال تجارة اللحوم، لا توجد هوامش ربح ضخمة. ومع ذلك، فقد أتاح لنا الأمر منصة جديدة. لم تكن لدينا هذه المبيعات قبل ‘تيك توك’. نحن لا نتكبد خسائر، بل نحقق ربحية كافية”.

BBC بوكيت سيفيتش، مؤسسة “أدورينا”

أسست بوكيت سيفيك (34 عاماً) علامتها التجارية للمجوهرات “أدورينا” في شهر فبراير/شباط، بعد تركها لوظيفتها التقليدية كمديرة أعمال.

وقد شهد مشروعها الجديد نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع حجم الطلبات من 50 طلباً شهرياً إلى 500 طلب أسبوعياً منذ أن بدأت البيع المباشر عبر منصة “تيك توك شوب” في المملكة المتحدة في شهر مايو/أيار.

وقد انتقلت من العمل على طاولة الطعام في منزلها إلى بيع منتجاتها عبر البث المباشر من وحدة صغيرة، حيث يجري الآن تجهيز الطلبات وتعبئتها.

وتقول ضاحكة: “إنه أمر جنونيّ”.

أصبح مستوى الطلب على شراء منتجات بوكيت سيفيك مرتفعاً للغاية، لدرجة أنها تحاول توظيف شخص للمساعدة.

لكن بالنسبة إلى “بوكيت”، فإن أفضل ما في البيع عبر البث المباشر هو المرونة.

وتوضح، قائلة: “يمكنني بدء البث المباشر وقتما أشاء… وهذا يعني أنه خيار مثالي تماماً لي كأم؛ إذ يمكنني تنويم ابنتي ثم البدء فوراً في البث المباشر وإتمام بعض المبيعات”.

كما وجدت أحدث دراسة استقصائية أجرتها شركة سافي للمتسوقين أن 66 في المئة من المتسوقين من جيلي “واي” و”زد” قالوا إن رؤية المنتجات وهي تنفد أو تنتشر على نطاق واسع جعلتهم أكثر ميلاً إلى الشراء.

وهذا أمر يثير قلق خدمة “ماني ويلنس” المجانية لتقديم المشورة بشأن الديون، إذ تحذر ريبيكا لامب، مديرة العلاقات الخارجية، من أن فعاليات التسوق المباشر تُعد “وصفة للإفراط في الإنفاق”.

وتقول ريبيكا لامب: “في كل مرة تُقتنص فيها صفقة مغرية قبل نفادها، يتلقى دماغك دفعة من الدوبامين. وهي نفس حالة النشوة التي تشعر بها عند المقامرة”.

وتضيف: “نظراً لأن الكثير منها يتيح الدفع بلمسة واحدة، فلا توجد بطاقة ولا سلة تسوق ولا إجمالي للمبلغ؛ وغالباً ما تكون قد أنفقت المال قبل أن يدرك عقلك ذلك”.

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