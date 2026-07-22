كيف رحلت كايلي هوتل نجمة “غودزيلا” وأشهر طفلة صماء في هوليوود؟

AFP via Getty Images كايلي هوتل تحضر العرض العالمي الأول لفيلم غودزيلا × كونغ: الإمبراطورية الجديدة، في مسرح تي سي إل الصيني في هوليوود

توفيت الممثلة الأمريكية الصماء كايلي هوتل، المعروفة بدور الطفلة جيا في فيلمي “غودزيلا ضد كونغ” و”غودزيلا × كونغ: الإمبراطورية الجديدة”، عن 18 عاماً، إثر حادث سير وقع في ولاية ماريلاند الأمريكية.

كانت هوتل تستقل سيارة خرجت عن الطريق واصطدمت بعبّارة لتصريف المياه قرب منطقة إيجامزفيل، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ونُقلت جواً إلى المستشفى، لكنها توفيت أثناء نقلها، وفقاً لما أعلنته السلطات المحلية ووالدها جوشوا هوتل.

وأكد والدها نبأ وفاتها في مقطع مصور بلغة الإشارة الأمريكية.

من هي كايلي هوتل؟

وُلدت كايلي هوتل عام 2007 ونشأت في أسرة صماء، تمتد فيها تجربة الصمم عبر أربعة أجيال من ناحية والدها.

وكانت لغة الإشارة الأمريكية لغتها الأولى، إذ لم تكن بالنسبة إليها مجرد وسيلة للتواصل، بل جزءاً أساسياً من هويتها وحياتها اليومية.

وفي مقابلة سابقة، قالت إن والديها وشقيقاتها كانوا من أكثر من تتطلع إليهم وتتخذهم قدوة لها.

وقد ظهرت هوتل أمام الكاميرا منذ طفولتها في إعلانات ومقاطع توعوية موجهة إلى مجتمع الصم، قبل أن تحصل على أول أدوارها السينمائية الكبيرة وهي في سن الثالثة عشرة تقريباً.

وفي عام 2021، ظهرت للمرة الأولى في فيلم “غودزيلا ضد كونغ”، مجسدة شخصية جيا، الطفلة الصماء من سكان جزيرة الجمجمة التي ترتبط بعلاقة وثيقة بكونغ، وتتمكن من التواصل معه بلغة الإشارة.

ورغم أن الفيلم يدور في عالم تهيمن عليه الوحوش العملاقة والمعارك والانفجارات، أصبحت العلاقة الصامتة بين جيا وكونغ واحدة من أبرز عناصره الإنسانية؛ إذ كانت الطفلة قادرة على فهم مشاعر كونغ وتهدئته والتواصل معه بطريقة لم يستطع الآخرون القيام بها.

خارج مواقع التصوير، كانت هوتل تدرس في مدرسة تكساس للصم بمدينة أوستن، في عامها الدراسي الأخير وتشارك في أنشطة رياضية مدرسية.

وقالت المدرسة، في بيان نعتها فيه، إن وفاتها تركت أثراً عميقاً في أسرتها وأصدقائها وزملائها وكل من عرفها، معلنة توفير خدمات الإرشاد والدعم النفسي للطلاب والعاملين المتأثرين برحيلها.

(Photo by Bobby Bank/Getty Images) كايلي هوتل خلال فعالية “نورث إيست كوميك كون ومعرض المقتنيات” في فندق ومركز مؤتمرات بوكسبره ريجنسي بمدينة بوكسبره

كيف وقع الحادث؟

وقع الحادث في نحو الساعة الثانية واثنتين وخمسين دقيقة من فجر الثلاثاء 21 يوليو/تموز 2026، على طريق ويندسور في منطقة إيجامزفيل بولاية ماريلاند.

وقالت شرطة مقاطعة فريدريك إن هوتل كانت واحدة من ركاب سيارة “هوندا أكورد” موديل 1995، التي كان يقودها شاب يبلغ من العمر 19 عاماً من مدينة فريدريك.

وبحسب النتائج الأولية للتحقيق، فقد خرجت السيارة من الجانب الأيمن للطريق واصطدمت بعبّارة لتصريف المياه. ونُقلت هوتل إلى مركز متخصص في علاج الإصابات، قبل أن تُعلن وفاتها لاحقاً.

وأضافت الشرطة أن السرعة الزائدة يُعتقد أنها كانت عاملاً مساهماً في وقوع الحادث، لكنها لم تعلن سبباً نهائياً له. ولا يزال الحادث قيد التحقيق من جانب وحدة المرور، فيما لم تعلن السلطات توجيه أي اتهامات إلى السائق.

ونُقل السائق إلى المستشفى مصاباً بجروح لا يُعتقد أنها تهدد حياته، بينما رفض الراكب الآخر تلقي العلاج في موقع الحادث.

ولم توضح الشرطة إن كان ركاب السيارة قد ارتدوا أحزمة الأمان أم لا.

(Photo by Emma McIntyre/Getty Images) فالا تشين وكايلي هوتل وريبيكا هول يحضرن العرض العالمي الأول لفيلم غودزيلا × كونغ: الإمبراطورية الجديدة في مسرح تي سي إل الصيني

كيف حصلت على دور جيا؟

خلال التحضير للفيلم عام 2018، بحث فريق اختيار الممثلين عن طفلة صماء لتجسيد شخصية جيا. ووصل الفريق إلى كايلي هوتل بعدما شاهد أحد مساعدي الإخراج ظهورها في إعلان لخدمة اتصالات موجهة إلى الصم، فرشحها للاختبار.

وبعد اجتيازها اختبار الأداء، حصلت على الدور وهي في نحو الحادية عشرة، وشاركت في تصوير الفيلم في هاواي وأستراليا، في أول تجربة سينمائية طويلة لها.

وقال مخرج الفيلم آدم وينغارد في مقابلات سابقة إن هوتل امتلكت حضوراً طبيعياً أمام الكاميرا، وإن قدرتها على التعبير بوجهها وحركاتها جعلتها قادرة على نقل المشاعر من دون الاعتماد على الحوار المنطوق.

كما تعلم عدد من زملائها في الفيلم بعض أساسيات لغة الإشارة الأمريكية للتواصل معها أثناء التصوير، ومن بينهم الممثلة ريبيكا هول، التي أدت دور الدكتورة إيلين أندروز، والدة جيا بالتبني في الفيلم، والممثل ألكسندر سكارسغارد.

وبعد نجاح الجزء الأول، عادت هوتل لتجسيد الشخصية نفسها في فيلم “غودزيلا × كونغ: الإمبراطورية الجديدة”، الذي صدر عام 2024، وحصلت فيه جيا على مساحة أكبر داخل الأحداث.

وفي الجزء الثاني، لم تعد جيا مجرد حلقة وصل بين كونغ والبشر، بل أصبحت قصتها مرتبطة أيضاً بهويتها وشعورها بالعزلة ومحاولتها العثور على مكان تنتمي إليه.

وقد رُشحت هوتل عن أدائها في الفيلم لجائزة ساتورن لأفضل أداء لممثل شاب، في مؤشر على الاهتمام الذي حظي به أداؤها رغم قصر مسيرتها الفنية.

Photo by Michael Tullberg/Getty Images كايلي هوتل خلال فعالية “أبطال اليابان العالميون 2023”

حضور نادر للصم في هوليوود

مثّل ظهور هوتل في سلسلة أفلام ضخمة مثل “غودزيلا” خطوة لافتة في حضور الممثلين الصم في السينما التجارية، خصوصاً أن شخصيتها لم تُقدم باعتبار الصمم مشكلة تحتاج إلى علاج أو سبباً يدعو للشفقة.

ولم يقتصر حضورها على التمثيل، إذ عُرفت أيضاً بدفاعها عن مجتمع الصم باستخدام شهرتها من أجل تعزيز حضور الممثلين الصم في هوليوود.

وقد ظهرت لغة الإشارة في الفيلمين باعتبارها لغة كاملة وفعالة، ومكّنت جيا من بناء صلة فريدة مع كونغ، بل ومن لعب دور رئيسي في إنقاذ الشخصيات الأخرى ودفع الأحداث إلى الأمام.

وكانت هوتل قد تحدثت في مقابلات عن أهمية أن يرى الأطفال الصم أفراداً يشبهونهم على الشاشة، وقالت إن وجود شخصيات صماء في السينما قد يساعدهم على الشعور بأن أحلامهم ليست بعيدة المنال أو مستحيلة.

كما أكدت أن الممثلين الصم لا يحتاجون إلى من يتحدث نيابة عنهم، بل إلى فرص حقيقية تتيح لهم تقديم تجاربهم بأنفسهم.

إلى جانب أفلام “غودزيلا”، ظهرت هوتل في حلقة من المسلسل الأمريكي “ماغنوم بي آي”، كما كان من المقرر أن تشارك في فيلم مرتقب بعنوان “ما لا يقتلنا”، في خطوة كانت تشير إلى بداية توسع مسيرتها الفنية خارج شخصية جيا.

نجوم هوليوود ينعونها

أثار نبأ وفاة هوتل موجة من الحزن بين زملائها وجمهورها وأفراد مجتمع الصم.

ونشرت الممثلة ريبيكا هول صوراً من كواليس تصوير أفلام “غودزيلا”، ووجهت رسالة وداع إلى هوتل قالت فيها إنها ستفتقدها، بينما عبّرت ميلي بوبي براون عن صدمتها وحزنها لوفاتها.

وشاركت ميلي بوبي براون، التي ظهرت إلى جانب هوتل في فيلم “غودزيلا ضد كونغ” عام 2021، صورة بالأبيض والأسود للممثلة الراحلة عبر خاصية القصص على إنستغرام، وكتبت أنها شعرت بصدمة وحزن شديدين لدى سماع الخبر، مضيفة أن هوتل ستُفتقد كثيراً.

كذلك نعاها عدد من أبرز الفنانين الصم، من بينهم مارلي ماتلن وتروي كوتسور وألاكوا كوكس، مشيدين بموهبتها وبالدور الذي أدته في تمثيل مجتمع الصم داخل صناعة السينما.

ورغم أن رصيد كايلي هوتل الفني لم يتجاوز عدداً محدوداً من الأعمال، فإن شخصية جيا جعلتها معروفة لدى جمهور عالمي، ومنحتها مكانة خاصة لدى كثير من المشاهدين الصم.

ففي عالم سينمائي يقوم على أصوات الوحوش وزئيرها، تركت هوتل أثرها من خلال لغة لا تحتاج إلى صوت، وعلاقة بُنيت على الإشارة والنظرات.

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