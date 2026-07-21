ترامب يفرض رسوماً جديدة بنسبة 50 في المئة على صادرات كندية في تصعيد “خطير” للتوترات بين الجارتين

Reuters ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50 في المئة على تشكيلة واسعة من السلع الواردة من كندا.

تأتي هذه الخطوة رداً على ما سمّاه ترامب “معاملة غير عادلة” من جانب كندا لسلع أمريكية تتضمن السيارات ومنتجات الألبان والكحول.

كما تأتي هذه الرسوم بعد أيام من تهديدات أطلقها ترامب بإضافة تكلفة مكافحة التلوث في الولايات المتحدة إلى الرسوم الجمركية على السلع الكندية؛ ذلك أن ترامب يُلقي بلائمة التلوث في بلاده على دخان حرائق الغابات القادم من كندا.

ومن شأن هذه الرسوم الجمركية الجديدة أن تعزّز حواجز تجارية قائمة بالفعل بين كندا والولايات المتحدة.

وأعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية الجديدة ستصبح سارية في غضون 30 يوماً – في تصعيد خطير للتوترات التجارية بين الجارتين.

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ردّ بدورِه قائلاً إنه تحدّث سابقاً إلى الرئيس ترامب، حيث اتفقا على “تكثيف المحادثات التجارية”، في محاولة للتهدئة.

وتسعى كندا عبر تلك المحادثات إلى تأمين اتفاق تتقلّص بموجبه الرسوم الأمريكية الراهنة، على أقل تقدير.

لكنّ كارني حذّر بأن “كل الخيارات” مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بكيفية الرد الكندي على التهديد الذي تمثله الرسوم الجمركية الجديدة.

وفي منشور على موقع إكس، وصف كارني الرسوم الجديدة بأنها “الأخيرة ضمن سلسلة قرارات تجارية أمريكية أحادية الجانب بدأتْ بفرض سلسلة من الرسوم الجمركية، في انتهاك مباشر لاتفاقية التجارة الحرّة القائمة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك”.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اختارت الولايات المتحدة ألا تجدّد اتفاقية التجارة الحُرّة على صيغتها الراهنة؛ حيث تسعى واشنطن إلى إدخال تعديلات على الاتفاقية التي جرى التفاوض عليها إبان فترة ترامب الرئاسية الأولى.

ووفقاً لصحيفة حقائق أصدرها البيت الأبيض يوم الاثنين، فإن رسوم ترامب الجديدة ستطبّق – بغضّ النظر عما إذا كانت السلع المستهدفة مشمولة ضمن اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وضمّت السلع الكندية المستهدفة في رسوم ترامب الجمركية الجديدة بنوداً تابعة للاستهلاك اليومي كالخمور وبنوداً صناعية كالإسمنت؛ فيما استثنتْ هذه الرسوم الجديدة صادرات كندية رئيسية عديدة كسِلع الطاقة والبوتاس ومعادن ضرورية والأسماك.

Reuters صورة من ميناء مونتريال في كندا (أرشيفية)

ومنذ عودته للبيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، شرع ترامب في تنفيذ برنامج رسومٍ جمركية على نطاق عالمي، سعياً في بعض الأحيان وراء أهداف لا ترتبط بشكل مباشر بالتجارة.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب عالمياً – بموجب سلطات الطوارئ – جاءت مخالفة للقانون.

فتعهّد البيت الأبيض باستدعاء آليات أخرى من أجل فرض الرسوم الجمركية، ليسلُك ترامب مساراً قانونياً آخر ليُمرّر عبره أجندته؛ ومن ذلك قراره الأخير، ليل الاثنين، والذي استخدم فيه قانوناً غامضاً ومختلفاً يعود إلى عام 1930 ويسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50 في المئة على الورادات من دول بعينها.

يُذكر أن كندا هي من بين الشركاء التجاريين القلائل المقرّبين للولايات المتحدة الذين ردّوا على الرسوم الجمركية التي فرضها عليهم ترامب في العام السابق.

وقد فرضت كندا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات أمريكية تقدّر قيمتها بنحو 21.7 مليار دولار أمريكي، قبل أن يستثني مارك كارني بعضاً منها في وقت لاحق.

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