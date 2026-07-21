ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستساعد لبنان بالمرحلة المقبلة، وعون يؤكد أن العودة للاستقرار “مسألة وقت”

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن لبنان تضرر على مدى عشرات السنين، وإن الولايات المتحدة ستساعده في المرحلة المقبلة.

وأضاف ترامب خلال اجتماع مع نظيره اللبناني جوزاف عون، “لقد كان مكاناً وبلداً عومل بطريقة سيئة للغاية، وسنعمل على أن يُعامل كما ينبغي، وبالاحترام الذي يستحقه”.

“سنجري محادثات حول سيطرة الجيش اللبناني على قرى ينسحب منها حزب الله”، وفق ترامب.

ووجه عون الشكر لترامب لـ “الإنجاز التاريخي بتوقيع إطار العمل”، موضحاً أن عودة لبنان للاستقرار والأمن “مسألة وقت”.

وحض عون ترامب على “مواصلة دعم الجيش اللبناني”.

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قال الجيش اللبناني، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار “على مقربة” من عناصره خلال انتشارهم في بلدة زوطر الغربية، إحدى “المناطق التجريبية” في جنوب البلاد، بموجب “الاتفاق الإطاري” مع إسرائيل.

وأورد الجيش في بيان له: “أثناء تنفيذ الوحدات العسكرية عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقربة من هذه الوحدات”، مؤكداً أن “هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية”.

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هذا وأعلن الجيش اللبناني بدء انتشار قواته في “منطقة تجريبية” جنوب البلاد، وذلك عقب انسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق توسّطت الولايات المتحدة في الوصول إليه شهر يونيو/حزيران الماضي.

وذكر بيان صادر عن قيادة الجيش أن وحدات عسكرية دخلت قرية زوطر الغربية في قضاء النبطية صباح الثلاثاء.

وفي مساء الاثنين، أكد الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ خطة المنطقة التجريبية، التي من شأنها أن تشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من جزء صغير من الأراضي التي سيطرت عليها خلال نزاعها مع حزب الله، بالإضافة إلى نزع سلاح حزب الله.

يأتي ذلك قبيل اجتماع في واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره اللبناني جوزاف عون.

“الاتفاق الإطاري” بين لبنان وإسرائيل يخضع لأول اختبار على أرض الواقع

ومن المتوقع أن يحث عون ترامب على الضغط على إسرائيل للانسحاب من بقية جنوب لبنان، وتقديم الدعم للجيش اللبناني لاستعادة السيطرة الكاملة على المناطق التي يسيطر عليها حزب الله.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، بعد ظهر يوم الاثنين، بدء “عمليات المنطقة التجريبية” في زوطر الغربية وقريتين لبنانيتين أخريين، هما فرون وصريفا، وذلك تماشياً مع الاتفاق الإطاري الثلاثي بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن هذه “الخطوة المهمة” جاءت نتيجة مباشرة للمباحثات التي جرت الأسبوع الماضي بين ممثلين إسرائيليين ولبنانيين في روما.

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وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، أكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي “سيُعيد تموضع قواته في إحدى المناطق التجريبية” لتمكين الجيش اللبناني من أداء مهمته، مع “ضمان أمن جنود الجيش الإسرائيلي والحفاظ على حقه في الدفاع عن النفس وإزالة التهديدات”.

وقال المسؤول إن “الهدف من العملية التجريبية والاتفاق هو نزع سلاح حزب الله الإرهابي وإزالة أسلحته غير المشروعة”.

كما أكد الجيش الإسرائيلي مجدداً أنه سيبقى في “المنطقة الأمنية” – وهي شريط من الأراضي اللبنانية المحتلة يمتد بمحاذاة الحدود وبعمق 10 كيلومترات (ستة أميال) – “طالما اقتضت الضرورة” للدفاع عن الشمال.

Reuters

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، يوم الثلاثاء، أن وحداتها بدأت بالانتشار في قرية زوطر الغربية “بناءً على اتصالات مستمرة مع مجموعة التنسيق العسكري للبنان”.

كما دعا البيان المواطنين اللبنانيين “إلى عدم التوجه إلى القرية حتى استقرار الوضع الأمني، والامتثال لتعليمات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظاً على سلامتهم”.

وأفاد الجيش اللبناني بأن قواته تُنفّذ بالفعل مهاماً في قريتي فرون وصريفا المجاورتين، عقب إعلان الولايات المتحدة يوم الاثنين.

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كما صرّح مصدر إسرائيلي لصحيفة هآرتس بأنه لا توجد قوات إسرائيلية في هاتين القريتين.

وكان لبنان قد انخرط في الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران في الثاني من مارس/آذار، عندما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل رداً على غارة جوية أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، وردّت إسرائيل بقصف مناطق في أنحاء لبنان.

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل أكثر من 4,300 شخص في لبنان، بينهم نحو 800 طفل وامرأة وعامل في المجال الطبي، بينما ذكرت السلطات الإسرائيلية مقتل 37 جندياً إسرائيلياً وأربعة مدنيين على جانبي الحدود خلال النزاع.

لقاء مرتقب بين عون وترامب

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ومن المقرر أن يلتقي الرئيس اللبناني جوزاف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، في واشنطن، في وقت بدأ الجيش اللبناني انتشاره في إحدى المناطق التجريبية جنوباً بموجب اتفاق مع إسرائيل، على وقع ضغوط أمريكية لنزع سلاح حزب الله.

ومن المتوقع أن يطلب عون من ترامب مزيداً من المساعدات للجيش اللبناني.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قال في وقت سابق إن “بلاده لا تعتزم التدخل في لبنان”، رغم دعوات ترامب المتكررة له إلى القيام بذلك.

وقبل ساعات من اجتماع عون مع ترامب، بدأت قوات الجيش اللبناني السيطرة على أراض انسحبت منها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، في أول اختبار للاتفاق.

وقال مسؤول لبناني لوكالة رويترز إن “عون يعتقد أن ترامب وحده هو الذي يملك النفوذ اللازم للضغط على إسرائيل لسحب قواتها ومساعدة لبنان على استعادة سيادته”.

وأضاف المسؤول أن “عون سيقدم لترامب مقترحاً مكتوباً حول كيفية تفكيك ترسانة حزب الله الضخمة، إلى جانب مطالبته بالضغط على إسرائيل للانسحاب”.

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