بودكاست: ما الذي نعرفه عن جماعة “القديس بيوس العاشر” التي عاقبها الفاتيكان؟

في الأيام الأخيرة، عاد اسم الفاتيكان إلى واجهة الجدل بعد إعلان الكرسي البابوي أن “جماعة القديس بيوس العاشر” قامت بعمل ذي طبيعة انشقاقية عن الكنيسة الكاثوليكية، بعد أن أقدمت الجماعة على رسامة أربعة أساقفة جدد دون موافقة البابا ليو العاشر . الفيديو:

وفرض الفاتيكان عقوبات كنسية على الجماعة والمشاركين في هذه الخطوة، في تطور أعاد ملف الخلاف داخل الكنيسة الكاثوليكية إلى الواجهة من جديد.

ضيف الحلقة : ناهد أبو زيد محرر الشؤون الدينية السابق في بي بي سي يجيب عن الأسئلة حول خلفية هذه الجماعة الدينية. استمعوا إلى بودكاست يستحق الانتباه على جميع منصات البودكاست المفضلة لديكم، وعلى موقع bbcarabic.com، وشاهدوا الحلقات على قناة بي بي سي نيوز عربي على YouTube وSpotify. نسعد بآرائكم واقتراحاتكم. شاركوا حلقاتنا مع من تحبون، وعلّقوا عليها، ولا

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