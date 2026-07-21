أرفع جائزة أدبية صينية تذهب إلى عامل توصيل أطعمة

استحق وانغ جيبينغ، الذي يعمل في توصيل طلبات الأطعمة، جائزة لوشون الأدبية الرفيعة، وذلك عن مجموعته الشعرية المُسماة بـ “تحليق منخفض”.

وانغ، البالغ من العمر 56 عاماً، يقول إنه كتب بعضاً من قصائد هذه المجموعة على قصاصات أوراق، فيما بين الطلبيّات التي كان يقوم بتوصيلها.

موضوع هذه المجموعة استقاه وانغ من خبراته اليومية في توصيل الأطعمة كسائق “ديليفري- توصيل” منذ عام 2019.

ولاقتْ أشعار وانغ ومقالاته المنشورة صدى وتجاوباً واسعاً، ما أكسبه شهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُمكن أن يُنسَب وانغ إلى جماعة العُمّال أصحاب الياقات الزرقاء من ذوي الكتابات الأدبية التي تسلط الضوء على تلك الضغوط التي يواجهها الإنسان المعاصر في الصين تحت وطأة ما يُعرف بـ “اقتصاد العمل المؤقت”.

وبالنسبة لوانغ، فإن التتويج بهذه الجائزة الأدبية الرفيعة يكلّل عقوداً من المعاناة في حياته المهنية.

ويحكي وانغ عن يوم إعلان فوزه بالجائزة، قائلاً: “حبستُ أنفاسي وكاد التوتر يمزّقني… وما أن كُشف عنها، حتى هدأتْ ثورتي”.

ولكن سرعان ما عاودته الضغوط النفسية بفضل الاهتمام الإعلامي الذي أثاره الفوز بالجائزة، وفقاً لوانغ.

وعادة لا يجري الإعلان عن القيمة المادية لجائزة لوشون الأدبية، لكنها في عام 2014 ناهزت 100 ألف يوان صيني (أي حوالي 14,800 دولار).

واضطرت الفاقةُ وانغ جيبينغ إلى مغادرة المدرسة في صباه باحثاً عن عمل يتكسّب منه في مقاطعة جيانغسو التي شهدت نشأته، ليتقلّب وانغ بين عدد من الوظائف- بدءاً من أعمال البناء ووصولاً إلى البيع في أكشاك الشوارع، مروراً بالتنقيب في صفائح القمامة.

لكنّ شغفه بالقراءة لم ينقطع يوماً، وظل وانغ ينشر ما تجود به قريحتُه من قصائد ومقالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي طوال العقد المنقضي.

حتى وجدت إحدى قصائده المعنونة “رجل في عَجلة من أمره” انتشاراً عبر الإنترنت في عام 2022.

واستقى وانغ مادة قصيدته من حادثة عايشها بنفسه في 2019، حين قضى ساعات من الإحباط بسبب عنوانٍ خطأ أعطاه أحد العملاء على طلبيّة طعام مستعجلة.

وفي عام 2023، نشر وانغ أولى مجموعاته الشعرية بعنوان “رجل في عَجلة من أمره: قصائد شعرية كتبها سائق توصيل أطعمة”.

ورغم الفوز بالجائزة الأدبية الرفيعة، لا يفكّر وانغ في ترك عمله كسائق توصيل أطعمة، بل إنه ينوي البقاء في هذا العمل حتى يبلغ الستين من العمر، كما صرّح للصحافة الصينية.

وفي ذلك، يقول وانغ: “هذا العمل بالنسبة لي ليس مجرّد وسيلة لكسب العيش، إنني أحبّ أجواءه المُلهمة كما أنه يحفظ عليّ لياقتي البدنية… أحبّ أن أحيا حياة بسيطة وهذه الجائزة لن تغيّرني في شيء”.

في عام 2024، صدر للشاعر وانغ ديوانه الجديد المعنون “تحليق منخفض”، والذي استقى مادته من حوارات أجراها مع نحو 200 من أبناء مهنته العاملين في توصيل طلبات الأطعمة.

وفي إحدى قصائد الديوان يقول وانغ: “مَن قال إنّ نشْر الجناحين قاصرٌ على التحليق المرتفع؟ التحليق المنخفض هو أيضاً تحليق”.

وشهدت السنوات العشر الأخيرة زيادة في أعداد أصحاب الياقات الزرقاء من العُمّال الصنيين الذين وجدت كتاباتهم صدى في عالم الأدب.

ومن ذلك، كتاب “أوصّل الطرود في بكين” الصادر في 2023 والمنتمي إلى أدب المذكّرات لصاحبه هُو أنيان، والذي تصدّر قائمة الكتب الأفضل مبيعاً في الصين.

وفي خارج الصين، حصل كتاب هُو أنيان على اهتمام إعلاميّ، ليترجَم إلى اللغة الإنجليزية ويُنشر العام الماضي.

أيضاُ، كتاب “أنا فان يوسو” الذي يحكي معاناة عاملة مهاجرة في إطار من السيرة الذاتية، والذي وجد صدى واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في عام 2017 وأكسب مؤلفته- فان يوسو- شهرة منقطعة النظير.

جدير بالذكر أن لوشون، الذي تحمل الجائزة اسمه هو أحد أعظم أدباء الصين في القرن العشرين، وقد اشتُهر بحِسّه الساخر في روايات ينقُد من خلالها أعرافاً وتقاليد سائدة في المجتمع الصيني.

وتجد كتابات لوشون اهتماماً بين شباب الصين المعاصر، حتى أنهم أطلقوا اسم إحدى الشخصيات في رواياته “كونغ ييغي” على كل مَن يجد صعوبة في تأمين وظيفة هذه الأيام.

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