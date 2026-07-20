رحيل الموسيقار المصري هاني شنودة عن 83 عاماً

توفي اليوم الاثنين الموسيقار المصري هاني شنودة عن عمر ناهز 83 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لنحو ستة عقود أسهم خلالها في إثراء الموسيقى العربية والفن المصري.

وقال سامح عبد الحميد، مدير أعمال الموسيقار الراحل، لبي بي سي إن شنودة توفي صباح اليوم في أحد المستشفيات إثر أزمة صحية طارئة، بعد رحلة فنية طويلة قدّم خلالها مئات الأغاني والألحان، إضافة إلى أعمال في مجال الموسيقى التصويرية للأفلام.

ووُلد هاني شنودة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في دلتا النيل، وتخرّج في كلية الموسيقى عام 1966، قبل أن يلتحق بمعهد الكونسرفتوار. ويُعد من أبرز الملحنين والموزعين في تاريخ الموسيقى المصرية، كما أسّس فرقة “المصريين” عام 1977، التي تُعد من أبرز الفرق الموسيقية الحديثة في مصر.

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هاني شنودة بضيافة برنامج “بتوقيت مصر”

https://www.youtube.com/watch?v=WSplTSTA6ZU

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