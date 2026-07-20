كأس العالم: إسبانيا بطلة العالم بعد الفوز على الأرجنتين

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أحرزت إسبانيا لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 2010، بعدما تغلبت على الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي 1-0 بعد التمديد الأحد في نيوجيرسي.

وبعد الاحتكام إلى شوطين إضافيين وطرد لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديس لنيله إنذاراً ثانياً (90+3)، سجل البديل فيران توريس هدف الفوز عن جدارة لبطلة أوروبا في الدقيقة 106، حارماً الأرجنتين من لقب رابع بعد 1978 و1986 و2022.

ورغم هيمنة إسبانيا على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، فإنها اضطرت إلى الانتظار حتى الدقيقة 106 لتنجح أخيراً في تجاوز إيميليانو مارتينيز.

وكان حارس مرمى الأرجنتين تصدى لـ12 محاولة حتى تلك اللحظة، لكنه لم يتمكن من فعل شيء عندما هيأ نيكو ويليامز عرضية برأسه عند القائم البعيد، قبل أن يسدد توريس الكرة بقوة في سقف المرمى.

ورغم سيطرة إسبانيا، فإن المباراة ظلت حذرة، بعدما عانى منتخب “لا روخا” في إيجاد المساحات بين خطوط دفاع الأرجنتين المتكتل والصلب.

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، بدأت الفرص تظهر، فسدد ميكيل أويارزابال كرة تصدى لها مارتينيز، فيما أرسل مارك كوكوريا محاولة مرت بجوار المرمى.

وازدادت صعوبة مهمة الأرجنتين مع تعرض قلبي دفاعها الأساسيين للإصابة مع تقدم المباراة. فقد غادر ليساندرو مارتينيز الملعب متأثراً بإصابته، ليحل نيكولاس أوتامندي بدلًا منه قبل الاستراحة بقليل، ثم شارك فاكوندو ميدينا مكان كريستيان روميرو بعد مرور 70 دقيقة.

وكانت الأرجنتين سجلت 19 هدفًا في طريقها إلى النهائي، لكن سيطرة إسبانيا كانت كبيرة لدرجة أن منتخب “الألبيسيليستي” لم يسدد أي كرة طوال الدقائق التسعين.

وازدادت مهمته صعوبة عندما حصل فرنانديز على البطاقة الصفراء الثانية بعد ثلاث دقائق من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ولم يختلف المشهد في الشوط الإضافي الأول، إذ تصدى مارتينيز لرأسية من ويليامز، قبل أن يُلغى هدف للاعب نفسه بسبب مخالفة ارتكبها ميكيل ميرينو بحق أوتامندي. ثم أرسل ميرينو نفسه رأسية مرت بجوار المرمى.

ومع انطلاق الشوط الختامي، قرر فيران توريس أن ينهي الصمود الأرجنتيني بعد أن تابع رأسية نيكو ويليامز العائدة للخلف، ليسدد كرة قوية في سقف المرمى أعلن فيها التقدم في المباراة للمرة الأولى.

ورغم اندفاع الأرجنتين في الدقائق الأخيرة لتعديل النتيجة، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، لتكتب إسبانيا فصلاً جديداً في سجلات الأبطال.

رودري أفضل لاعبي المونديال

EPA رودري أفضل لاعبي المونديال

وعلى صعيد الجوائز الفردية سيطر أبطال العالم عليها، أحرز الإسباني فيران توريس جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية بعد إحرازه الهدف الحاسم.

وفاز الإسباني رودري بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم، والإسباني أوناي سيمون بجائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم، والمدافع الإسباني باو كوبارسي بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم.

أما الفرنسي كيليان مبابي فاز بجائزة هداف كأس العالم برصيد 10 أهداف.

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