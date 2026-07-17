للمرة الأولى... خواتم لأبطال كأس العالم، فماذا نعرف عنها؟

للمرة الأولى في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيحصل الفائزون بكأس العالم 2026 على خواتم صممت خصيصاً لهم، إلى جانب الكأس والميداليات الذهبية.

وسيتوج بطل العالم يوم الأحد 19 يوليو/تموز، في المباراة النهائية التي تجمع الأرجنتين بإسبانيا على ملعب نيويورك نيوجيرسي، المعروف باسم ملعب ميتلايف، في ولاية نيوجيرسي.

وأعلن الفيفا إنتاج مجموعة محدودة تضم 2026 خاتماً مرقماً، في إشارة إلى سنة إقامة البطولة. وسيخصص 30 خاتماً منها للفريق الفائز، بينما ستطرح الخواتم الـ1996 المتبقية للبيع للجماهير حول العالم بوصفها منتجاً رسمياً مرخصاً.

ويحمل أحد جانبي الخاتم صورة كأس العالم، فيما يخصص الجانب الآخر ليعكس هوية المنتخب الفائز. كما يحمل كل خاتم رقماً متسلسلاً، ويصمم وفق قياس صاحبه، ويرفق بشهادة تثبت أصالته.

وعقب المباراة النهائية مباشرة، سيتسلم قائد المنتخب الفائز ومدربه خاتمين مؤقتين توثيقاً للمناسبة. وبعد ذلك، ستخصص الخواتم الثلاثون وفق هوية المنتخب ومقاسات أصحابها، على أن تسلم إليهم رسمياً في موعد لاحق.

ووصف الفيفا هذه المبادرة بأنها نقل لأحد أشهر تقاليد الرياضة الأمريكية إلى كرة القدم العالمية. وتعد خواتم البطولة تقليداً راسخاً في عدد من المسابقات الأمريكية، إذ تمنح، على سبيل المثال، لأعضاء الفريق الفائز بلقب السوبر بول في دوري كرة القدم الأمريكية.

ترامب سيحضر الختام

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا، بعدما أعلن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أن ترامب سيشارك في مراسم تقديم الكأس إلى المنتخب الفائز.

ولم يحضر ترامب أياً من مباريات البطولة الـ102 التي أقيمت حتى الآن، بما في ذلك مباريات المنتخب الأمريكي، الذي ودع المنافسات أمام بلجيكا في دور الستة عشر.

ولا يعد حضور رؤساء الدول المضيفة نهائيات كأس العالم أمراً غير معتاد، إذ يشاركون عادة في المراسم الختامية وتسليم الكأس.

وأصدرت السلطات في نيويورك ونيوجيرسي تحذيرات صحية بسبب تدني جودة الهواء الناجم عن الدخان المتصاعد من حرائق الغابات في كندا. ولا توجد حتى الآن مؤشرات على تأجيل المباراة أو تغيير مكانها.

وكانت العلاقة بين ترامب وإنفانتينو موضع جدل خلال البطولة، ولا سيما بعد تدخل الرئيس الأمريكي في قضية طرد مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون.

وطرد بالوغون خلال فوز الولايات المتحدة على البوسنة والهرسك 2-0 في دور الـ32، بعد تدخله على لاعب المنتخب البوسني طارق محارموفيتش، ما كان يعني إيقافه تلقائياً عن المباراة التالية. وقال ترامب إنه تواصل مع إنفانتينو مطالباً بمراجعة القرار، قبل أن تقرر لجنة الانضباط في الفيفا تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف.

وسمح القرار لبالوغون بالمشاركة أمام بلجيكا في دور الستة عشر، لكن المنتخب الأمريكي خسر المباراة بنتيجة 4-1 وودع البطولة.

وأثار تعليق العقوبة انتقادات واسعة وتساؤلات بشأن استقلال القرارات التأديبية ونزاهة البطولة. ولم يلغ الفيفا البطاقة الحمراء نفسها، وإنما علق عقوبة الإيقاف المترتبة عليها.

ولم تلغ أي بطاقة حمراء أو صفراء أخرى خلال البطولة، رغم تقديم اتحادات أخرى، بينها فرنسا وإنجلترا، طلبات لمراجعة حالات تخص لاعبيها.

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