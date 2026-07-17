ترامب يعلن رفع السرية عن وثائق بشأن الانتخابات ويتهم الصين بالتدخل

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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين الخميس، بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلناً أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف “نقاط ضعف صادمة” في النظام الانتخابي الأمريكي.

وقال ترامب في خطاب إلى الأمة ألقاه في البيت الأبيض ونقله التلفزيون “على مدى سنوات، بدءا من الدورة الانتخابية لعام 2020، نفذت جمهورية الصين الشعبية ما يُعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، ما أدى إلى استحواذها بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي”.

ولم تسفر أكثر من 60 دعوى قضائية رفعها ترامب وحلفاؤه عن أي حكم يثبت وجود تزوير قادر على تغيير نتيجة انتخابات 2020، كما لم تتوصل عمليات إعادة فرز الأصوات والتدقيق من قبل وزارة العدل إلى أي نتيجة تدعم مزاعمه.

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وبين ترامب أن معلومات استخبارية بشأن التدخل في الانتخابات “تم التكتم عليها لسنوات”، متهماً ما وصفهم بـ”عناصر في الدولة العميقة” داخل وكالات الاستخبارات بالتواطؤ والتستر على التدخل الصيني، وفق تصريحاته.

وأضاف أن تقارير استخبارية، بحسب قوله، تشير إلى أن “سياسة الحزب الشيوعي الصيني منذ عام 2018 كانت تهدف إلى دعم أي طرف معارض له ودفعه إلى الاستقالة”.

واتهم ترامب بكين بالضغط على صحفيين لكتابة تقارير ضده، وبإنشاء وحدة خاصة لاستغلال بيانات ناخبين أمريكيين قال إنها تعرضت للقرصنة.

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وأكد الرئيس الأمريكي أن نزاهة الانتخابات تمثل شرطاً أساسياً لقوة الولايات المتحدة، قائلاً: “لا يمكن لأي دولة أن تكون عظيمة ما لم تكن انتخاباتها نزيهة”.

وفي جانب آخر من خطابه، تحدث ترامب عن الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى أن الأسواق المالية عند مستويات قياسية، وأن التضخم تراجع، وأن البلاد تشهد مستويات مرتفعة من الاستثمارات، مضيفاً: “نحن الآن أفضل دولة حول العالم”.

سحب تراخيص الشبكات التي رفضت بث خطابه

EPA

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، إلى سحب تراخيص البث من الشبكات التي رفضت النقل المباشر لخطابه حول تزوير الانتخابات الذي ألقاه في وقت الذروة، ملمحاً من دون أدلة إلى أنها متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات.

وقال ترامب “هم وغيرهم في الإعلام جزء من مخطط. مثل هذه الممارسات الاحتيالية يجب أن تؤدي إلى سحب تراخيصهم. أنهم يستخدمون موجات الأثير العامة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من دون دفع أي مقابل على الإطلاق. إنهم لا يدفعون شيئاً”، مشيراً بالاسم إلى شبكتي “آيه بي سي” و”أن بي سي”.

ويزعم ترامب أن هزيمته في انتخابات عام 2020 كانت بسبب التلاعب، رغم أن أكثر من 60 دعوى قضائية لم تسفر عن أي حكم يثبت ذلك، كما لم تؤد عمليات إعادة الفرز والتدقيق إلى ما يمكن أن يغير النتيجة.

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