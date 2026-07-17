موجة سادسة من الضربات الأمريكية على إيران تستهدف مطار إيرانشهر وجسراً في بندر خمیر

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أفادت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية، مساء الخميس، بأن الولايات المتحدة شنت هجمات صاروخية استهدفت مواقع في جنوب إيران، فيما ذكرت وكالة مهر أن 10 انفجارات جديدة سُمعت في جزيرة قشم إثر ضربات أمريكية.

وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية إن مقاتلات أمريكية أطلقت صواريخ على مطار إيرانشهر، دون أن تورد تفاصيل بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية أن ثلاثة انفجارات سُمعت في محيط المطار، مضيفة أن قذيفة واحدة على الأقل أطلقتها الولايات المتحدة أصابت مطار إيرانشهر.

وفي تطور منفصل، ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية أن جسراً في مدينة بندر خمیر تعرض للاستهداف في هجوم أمريكي.

وأفادت تسنيم بأن هجوماً أمريكياً استهدف ثلاثة جسور في منطقة خمیر بمحافظة هرمزغان، مشيرة إلى أن أبرزها جسر يربط بين بندر عباس ومدينة لار في محافظة فارس ضمن نطاق كهورستان، تسبّب بانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق واضطراب خدمات الاتصالات الهاتفية.

وقالت الوكالة إن الهجوم وقع أثناء مرور مركبات على الجسر، ما أدى إلى انحرافها وتطايرها من المكان إثر سقوط صاروخ بالقرب من الموقع.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل شخص واحد وإصابة عدد من الأشخاص، فيما سيتم الإعلان عن الحصيلة النهائية لاحقاً.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت دماراً في الجسر واندلاع الحرائق في محيطه جراء الهجوم الأمريكي.

https://twitter.com/Step_Agency/status/2077854704525042152

ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ بوشهر التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران قوله إن انفجارين وقعا في المدينة، في إطار ما وصفه بـ “استمرار عدوان العدو الأمريكي”. وأشار التلفزيون أيضاً إلى سلسلة انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن القوات الأمريكية بدأت، عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة السادسة على التوالي.

وقالت القيادة المركزية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، إن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن المواقع المستهدفة أو نتائج العمليات.

إسرائيل تستعد لتصعيد أمريكي-إيراني أوسع

نقلت فوكس نيوز الأمريكية عن تقرير أن إسرائيل تستعد لاحتمال تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع المقبل، في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتطورات دبلوماسية جارية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل تعتقد أن القوات الأمريكية قد تبدأ باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بعدما كانت الضربات الأمريكية حتى الآن تركز بشكل رئيسي على المواقع العسكرية.

ويستند هذا التقدير إلى تصريحات أدلى بها ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، قال فيها إن الضربات الأمريكية ستشتد خلال الأيام المقبلة، مضيفاً: “الأسبوع المقبل سيكون سيئاً جداً بالنسبة لهم، لأننا سنستهدف محطات الكهرباء، ثم الجسور”.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة “ستدمر جميع محطات الكهرباء والجسور” في إيران ما لم توافق طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وفقاً لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

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