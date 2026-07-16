ليونيل ميسي: “لهذا السبب هو الملك”

Getty Images ميسي يحتفل بالفوز على منتخب إنجلترا. 15 يوليو/تموز 2026

قبل أربع سنوات، بدا وكأن قصة ليونيل ميسي قد وصلت إلى نهايتها.

فقد فاز أخيراً بكأس العالم (مونديال قطر 2022)، وهو في الخامسة والثلاثين من عمره، في مباراة قال حينها إنها الأخيرة له في البطولة، ورسّخ – بحسب وجهة النظر التي يتبناها متابعون – مكانته بوصفه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.

وقبل ذلك أيضاً بأربع سنوات، حينما كان في الحادية والثلاثين من عمره، شعر الكثيرون – بمن فيهم مقربون منه – أنه خاض مباراته الأخيرة في كأس العالم (مونديال روسيا 2018) وسينهي مسيرته دون الفوز باللقب.

لكن ها هو اليوم، في التاسعة والثلاثين من عمره، يقود الأرجنتين إلى إقصاء إنجلترا، ويبلغ بها نهائي كأس العالم للمرة الثانية توالياً.

ساعدت تمريرتا ميسي الحاسمتان الأرجنتين، الواقعة في أمريكا الجنوبية، على قلب تأخرها إلى فوز بنتيجة 2-1، ليصل رصيده إلى أربع تمريرات حاسمة في كأس العالم 2026 – إضافة إلى أهدافه الثمانية، وليصبح هداف البطولة بالمناصفة، وثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البطولة.

ستواجه الأرجنتين إسبانيا، البلد الذي قضى فيه ميسي معظم مسيرته الكروية مع فريق برشلونة، في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في نيوجيرسي.

قال مدرب منتخب بلاده ليونيل سكالوني: “إنه أفضل لاعب في التاريخ، لا أعرف ما الذي عليه فعله أكثر مما فعل ليثبت ذلك. أغلبية الإسبان يعشقونه”.

وقال المحلل الرياضي في بي بي سي، ميكا ريتشاردز: “لديهم ليونيل ميسي. لديهم الأفضل على مر العصور”.

“الأمر يتعلق باللحظات. ظننا أنه قد يكون جود بيلينغهام أو هاري كين، ولكن هذا هو سبب كونه الملك”.

كيف حطم ميسي آمال الإنجليز؟

لم يسبق لنجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، ميسي، أن واجه إنجلترا في مسيرته الكروية، ومن المؤكد أن المدرب توماس توخيل وجماهير “الأسود الثلاثة” كانوا يتمنون لو بقي الأمر كذلك.

أظهر المخضرم بعض اللمسات الفنية الرائعة في شوط أول اتسم بالصراع البدني والتكتيكي – حيث لعب في مركز أقرب إلى العمق – ولكن بعد أن منح أنتوني غوردون إنجلترا التقدم في الدقيقة 55، انتفضت الأرجنتين.

وبينما دفع توخيل بمزيد من المدافعين وتراجعت إنجلترا إلى الخلف، استحوذت الأرجنتين على الكرة بنسبة 88 في المئة خلال الدقائق الـ 37 التالية.

وتألق ميسي بشكل لافت بعد انتقاله إلى الجناح الأيمن.

قال الحارس، إيميليانو مارتينيز، بعد المباراة: “كان وجود ميسي على الجناح هو مفتاح فوزنا”.

أكمل ميسي تسع مراوغات وصنع هدفين ضد إنجلترا – ليصبح أول لاعب في التاريخ، منذ عام 1966، يحقق ذلك في مباراة واحدة من المباريات الإقصائية في كأس العالم. وقد أكمل كل لاعبي المنتخب الإنجليزي مجتمعين سبع مراوغات ناجحة في المباراة.

لمس ميسي الكرة سبع مرات داخل منطقة جزاء الخصم، وهو نفس إجمالي لمسات سائر لاعبي إنجلترا مجتمعين. وينطبق الأمر نفسه على الفرص الأربع التي صنعها.

كما أرسل تسع عرضيات، وهو العدد الأعلى في المباراة. والأهم من ذلك كله، أنه صنع هدفي الأرجنتين.

ففي الهدف الأول، نفذت الأرجنتين ركلة ركنية بطريقة مبتكرة، ليهيئ ميسي الكرة إلى إنزو فرنانديز الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أدرك بها التعادل في الدقيقة 85.

ثم مرر كرة عرضية إلى لاوتارو مارتينيز، الذي سجل هدف الفوز برأسية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

قال ريتشاردز، مدافع إنجلترا السابق: “يتحرك ميسي في أرجاء الملعب، ثم ينطلق عندما تصل الكرة إلى قدميه”.

“تظهر عبقريته في الملعب، وأحياناً يكون ذلك هو الفارق الذي يُحدث التغيير”.

أضاف حارس مرمى إنجلترا السابق جو هارت: “عاد اللاعبون إلى أسلوبهم الذي اتبعوه أمام المكسيك والنرويج، حيث أحكموا قبضتهم على المرمى”، وأوضح قائلاً: “لقد أتاح ذلك الفرصة لليونيل ميسي الذي كان يملك مفتاح الفوز، حيث سيطر تماماً على مجريات المباراة في آخر 15 دقيقة”.

وقال قائد إنجلترا هاري كين: “لقد تعاملنا معه بشكل جيد للغاية خلال معظم فترات المباراة، ولكن كما هو الحال دائماً مع أخطر لاعبي العالم، عندما تكون الكرة بحوزتهم، يمكنهم خلق فرص حقيقية. إنه أحد أفضل اللاعبين على مر التاريخ، لسبب ما”.

هل يستطيع ميسي الفوز بالحذاء الذهبي؟

Getty Images ليونيل ميسي هو أفضل هداف دولي في تاريخ الأرجنتين بفارق كبير عن منافسيه، برصيد 125 هدفاً

هذا الصيف، أصبح ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 21 هدفاً (من أصل 125 هدفاً سجلها مع الأرجنتين).

15 من هذه الأهداف الـ 21 سُجلت بعد بلوغه الخامسة والثلاثين من عمره.

ثمانية منها كانت في هذه البطولة، متجاوزاً بذلك السبعة التي سجلها في عام 2022، والتي كانت أقل بهدف واحد فقط من الفرنسي، كيليان مبابي، في سباق الحذاء الذهبي.

هذه المرة، يتقاسم حتى الآن ميسي مع مبابي صدارة الهدافين بثمانية أهداف. ويلعب منتخب فرنسا بقيادة مبابي ضد إنجلترا يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث.

يملك كل من بيلينغهام وكين، لاعبي إنجلترا، ستة أهداف، ولا يزالان في المنافسة.

إذا تعادل اللاعبان (ميسي ومبابي) في عدد الأهداف، فسيكون العامل الحاسم هو التمريرات الحاسمة، حيث يملك ميسي أربع تمريرات حاسمة مقابل ثلاث لمبابي. وقد ينهي ميسي هذه النسخة الصيفية من كأس العالم أيضاً كأفضل صانع أهداف، إذ يتأخر بفارق هدف واحد خلف الفرنسي مايكل أوليسيه.

قال حارس مرمى إنجلترا السابق، بول روبنسون، في حديثه مع بي بي سي: “إنه ساحر صغير، حقاً. لقد فعلها طوال البطولة حتى الآن. انظروا إلى الأهداف التي سجلها والكرات التي أرسلها إلى منطقة جزاء إنجلترا”.

هل سيتراجع ميسي يوماً ما؟

AFP رد فعل ميسي بعد خسارة نهائي مونديال 2014 أمام ألمانيا

من السهل أن ننسى أن ميسي، الذي كان حينها في برشلونة ويبلغ من العمر 29 عاماً، قد اعتزل اللعب على الصعيد الدولي في عام 2016.

كان قد خسر نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا، وثلاثة نهائيات لكوبا أمريكا.

منذ أن تراجع عن قراره، فاز بكوبا أمريكا مرتين.

عندما رفع ميسي – الذي كان حينها في باريس سان جيرمان – كأس العالم في قطر عام 2022، بدا الأمر وكأن الجزء الأخير من قصة مسيرته قد اكتمل.

ورأى كثيرون أن ذلك كان الإنجاز الوحيد الذي كان ينقصه في النقاش حول أعظم لاعب في التاريخ، إلى جانب أسماء مثل بيليه ودييغو مارادونا، اللذين سبق لهما الفوز بكأس العالم.

قال ميسي قبل نهائي 2022: “أنا سعيد للغاية بإنهاء مسيرتي في بطولات كأس العالم بالوصول إلى النهائي، ولعب مباراتي الأخيرة في النهائي. إنه لأمر مُرضٍ للغاية”.

وأضاف: “لا تزال هناك سنوات طويلة تفصل بين هذا العام والمونديال المقبل. لا أعتقد أنني سأكون قادراً على فعل ذلك (اللعب في المونديال القادم). إنهاء مسيرتي بهذه الطريقة أمر رائع”.

وعندما غادر أوروبا في العام التالي لينضم إلى فريق “إنتر ميامي”، في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بدا وكأنه يتجه نحو إنهاء مسيرته تدريجياً.

حتى خلال بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي، التي شارك فيها، لم يكن من الواضح ما إذا كان سيشارك هذا الصيف.

لكن ها هو ذا، لا يزال يبدو أنه لا يُقهر، رغم تغيّر أسلوب لعبه.

يقول الصحفي الإسباني غيليم بالاغ، مؤلف سيرة ميسي، إنه أعاد ابتكار نفسه تكتيكياً خمس مرات على الأقل.

سجل ميسي أو صنع هدفاً في 13 مباراة متتالية، مع فريق “إنتر ميامي” ومنتخب الأرجنتين.

إذا ساهم في هدف في نهائي الأحد ضد إسبانيا، فسيعادل رقمه القياسي الذي حققه عام 2011، عندما ساهم في الأهداف خلال 14 مباراة متتالية.

وسيصبح أيضاً ثاني لاعب فقط بعد البرازيلي، كافو، يشارك في ثلاثة نهائيات لكأس العالم.

هل ستكون هذه مباراته الأخيرة في كأس العالم؟ فهو سيبلغ 43 عاماً في 2030.

لكن، ربما يتعين علينا في هذه المرحلة التوقف عن التكهن بأي شيء، بخصوص الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات.

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