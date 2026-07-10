كيف أصبح هيثم حسن حديث الشارع الكروي بعد تألقه اللافت أمام الأرجنتين؟

Getty Images يرى مراقبون أن هيثم حسن “قادر” على خلافة محمد صلاح

أثارت مباراة مصر والأرجنتين في دور الستة عشر بكأس العالم في نُسخته القائمة حالياً جدلاً في عالم كرة القدم، ربما لا ينتهي صداه قريباً.

وفيما خرجت مصر من البطولة، برز اسم جناحها الأيمن هيثم حسن كـنَجم لفت الأنظار بمستوى مهاريّ فائق ظهر به في المباراة، حيث صنع هدفاً وأسهم في تسجيل آخر ولكنْ سرعان ما ألغاه طاقم التحكيم.

هذا الهدف المُلغَى، الذي كلّل رحلة فردية قطع محطاتها اللاعب الأسمر بمهارة وإصرار مُلفتين، وصفه البعض بأنه أحد أجمل أهداف المونديال على الإطلاق.

وكان هيثم حسن، البالغ من العمر 24 عاماً، يملك حقّ اللعب لصالح ثلاثة منتخبات: هي مصر، وفرنسا وتونس.

أمّا مصر، فلأن أباه مصري من النوبة في أقصى جنوب البلاد، وكان هذا الوالد لاعباً سابقاً في مركز شباب جزيرة أسوان.

وأما تونس، فلأن والدة اللاعب تونسية. أمّا فرنسا فهي محلّ ولادة هيثم وحيث نشأ وارتاد الملاعب صغيراً؛ وحيث سجّل اسمه كأصغر لاعب يشارك في الدوري الفرنسي بعمر 16 سنة.

Getty Images انتزع هيثم حسن صيحات إعجاب العالَم عبر الطريقة التي استطاع بها اختراق دفاع الأرجنتين

ولعب هيثم حسن ضمن المنتخب الفرنسي للناشئين تحت 17 سنة، قبل أن ينضم أخيراً إلى المنتخب المصري في مارس/آذار الماضي.

ورغم أنه لم يشارك سوى في آخر اثنتين من إجمالي خمس مباريات لعبتْها مصر في هذه النسخة من كأس العالم، إلا أنّ حسن استطاع في مباراة أستراليا أن يلفت النظر إليه كلاعب قادر على تغيير المعادلة وإرباك الخصم، ليؤمّن لنفسه بذلك مكاناً في مباراة هي الأهمّ للمنتخب المصري على الإطلاق.

وبعد أدائه في لقاء الأرجنتين، بات هيثم حسن حديث الشارع الكروي المصري والعربي ومحطّ اهتمام أندية أوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

هذا على الرغم من أن الإحصاءات لم تكن “تسير في صالح” اللاعب بحسب محللين؛ كونه لم يسجّل أهدافاً مع المنتخب المصري ولا حتى مع ناديه الإسباني خلال موسم 26/2025، رغم فوزه بجائزة أفضل لاعب في النادي.

وتشير إحصاءات اللاعب إلى أنه قام بثلاث تمريرات حاسمة في 37 مشاركة خلال الموسم الماضي.

ويبلغ المعدل التهديفي لهيثم حسن (0.08 هدف لكل 90 دقيقة) بحسب موقع “إف بريف” لبيانات كرة القدم.

ومع ذلك، حظي هيثم حسن بحُب جماهير نادي أوفييدو، الذين أطلقوا عليه اسم “جوسين” والذي يعني “القلب المقدس”، ويرتبط بتاريخ المدينة الواقعة في شمال غربي إسبانيا.

ويرتبط هيثم حسن بعقدٍ حتى صيف 2027 مع نادي ريال أوفييدو الإسباني الذي انضم إليه في صيف 2024، وينُصّ هذا العقد على شرط جزائي بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني؛ لكن هذه القيمة هبطت إلى 10 ملايين – بحسب تقارير – مع هبوط النادي إلى دوري الدرجة الثانية.

AFP أداء هيثم حسن في مباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 أمّن له مكاناً في مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ 16

وتبلغ القيمة السوقية لللاعب هيثم حسن حوالي 3.99 ملايين دولار، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

وأظهر نادي سيلتك الاسكتلندي رغبة في التعاقد مع اللاعب، بحسب تقارير صحفية، فضلاً عن تكهنات بالانضمام إلى نادي ليفربول الإنجليزي للّعب في نفس المركز الذي تألّق فيه من قبل المصري محمد صلاح.

أيضاً أشارت تقارير إلى رغبة نادي “طرابزون” التركي وعدد من الأندية السعودية في التعاقد مع اللاعب ذي الأصول المصرية.

ويرى مراقبون أن هيثم حسن، الجناح الأيمن الذي يلعب بقدمه اليسرى، “قادر على خلافة محمد صلاح” فيما يتعلق بمهارات الركض بالكرة بسرعة فائقة والمراوغة في مساحات ضيقة بالقُرب من خط التماس وإرسال الكرات العرضية وفتْح الملعب.

في ذلك، يقول موقع فوتبول إنسايدر البريطاني، إن “جناح ريال أفييدو انتزع صيحات إعجاب العالَم عبر الطريقة التي اخترق بها دفاع الأرجنتين الذي طالما بدا حصيناً وعصيّاً على المخترقين”.

وإذا كان هيثم حسن يفتقر حتى الآن إلى الأرقام والإحصاءات، فإن أداءه في مباراة الأرجنتين أظهر بما فيه الكفاية قدرة اللاعب وإصراره على تحصيل ما يفتقر إليه.

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