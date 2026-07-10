ملخص: #عاجل

\n\u0645\u0644\u0627\u0645\u062d \u0645\u0648\u0646\u062f\u064a\u0627\u0644 2026 \u0628\u0627\u0644\u0623\u0631\u0642\u0627\u0645\n\u0645\u0627 \u062a\u062d\u062a\u0627\u062c \u0645\u0639\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0639\u0646 \u0643\u0623\u0633 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645 2026\n\u0643\u0623\u0633 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645: \u0623\u0631\u0642\u0627\u0645 \u062e\u0627\u0644\u062f\u0629 \u062a\u0631\u0648\u064a \u062d\u0643\u0627\u064a\u0629 92 \u0633\u0646\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0648\u0646\u062f\u064a\u0627\u0644\n\n