قصف متبادل ومفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران، وتقارير تكشف عن “مؤامرة” إيرانية لاغتيال ترامب

Reuters تعرّض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء الحملة الانتخابية لترشحه لفترة ولاية ثانية

واصلت الولايات المتحدة وإيران تبادل الضربات التي استمرت حتى يوم الخميس، في وقتٍ أفاد مراقبون بحدوث تراجع “ملحوظ” في عدد السفن العابرة لمضيق هرمز.

وقالت الولايات المتحدة إنها استهدفت 90 موقعاً عسكرياً، يوجد بعضها بالقرب من المضيق. في المقابل، أعلنت إيران مقتل 14 شخصاً خلال اليومين الماضيين.

كما أكد مسؤول أمريكي على أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وأن المحادثات الفنية مستمرة.

كما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن مواقع قرب محطة بوشهر النووية تعرضت لضربات، نقلاً عن نائب محافظ الإقليم. ولم تعلّق الولايات المتحدة على هذه الضربات الأخيرة.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية الأخيرة ووصفتها بأنها “جريمة حرب خطيرة”، واصفةً الإدارة الأمريكية بأنها “شريرة ومختلة عقلياً”.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 78 آخرين في خمس محافظات.

وقالت إيران إنها استهدفت أصولاً أمريكية في الكويت والبحرين وقطر ردّاً على الهجمات الأمريكية. وفي وقت لاحق من الخميس، أفادت وسائل إعلام مرتبطة بالدولة بأن طهران شنت ضربات إضافية استهدفت مواقع في الكويت والأردن والعراق.

وفي سياق منفصل، تجمعت حشود كبيرة للمشاركة في مراسم دفن المرشد الأعلى الإيراني الراحل، آية الله علي خامنئي، بعد ستة أيام من مراسم التشييع والعزاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية قولها إن “جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد وُوري الثرى في قاعة الذكر ضمن مرقد الإمام الرضا”.

وبينما كانت الحشود تنتظر خارج المرقد وتستمع إلى الأدعية، نُقل النعش الذي كان مغطى بالعلم الإيراني إلى داخل مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد، مسقط رأس خامنئي، شمال شرقي إيران.

ولم يظهر نجله وخليفته، مجتبى خامنئي، الذي لم يُشاهد علناً منذ أن أفادت تقارير بأنه أُصيب بجروح خطيرة في الهجوم نفسه الذي أسفر عن مقتل والده.

من جهته أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس نهجًا تصعيديًا مرفوضًا، وفقًا لبيان نشره المركز الإعلامي للمجلس الجمعة.

ووصف البيان الهجمات الإيرانية بأنها “تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، ومخالفةً جسيمةً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأكد البديوي أن “هذه الأعمال الإيرانية العدائية تمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وخفض التوتر، مشدداً على أن استمرارها يستوجب موقفاً دولياً حازماً ورادعاً يضع حداً لهذه الممارسات الإيرانية غير المسؤولة، ويضمن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها”.

وجدد الأمين العام تضامن مجلس التعاون الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادة أراضيها.

محاولة اغتيال مزعومة

كشفت إسرائيل للولايات المتحدة عن معلومات مخابراتية جديدة تُظهر أن إيران كانت تدرس خطة جديدة لاغتيال الرئيس ترامب، بحسب مصادر مطلعة، وهو ما من شأنه أن يشكّل تصعيداً في الحرب بين واشنطن وطهران، وفق ما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، وصحيفة وول ستريت جورنال.

وتوعدت إيران علناً على مدى سنوات بالانتقام من ترامب بسبب اغتيال قاسم سليماني، القائد البارز للحرس الثوري الإيراني، خلال فترة الولاية الأولى للرئيس.

وامتنعت السفارة الإسرائيلية في واشنطن عن التعليق على ما أعلنته إسرائيل. ولم تردّ بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق. وسبق للرئيس الأمريكي الإدلاء بتصريحات الأربعاء الماضي، متناولاً وجود خطر على حياته.

وألمح ترامب إلى وجود تهديدات تستهدف حياته أثناء حديثه إلى الصحفيين في العاصمة التركية أنقرة.

وقال ترامب: “إنهم يريدون التخلص من زعيم الولايات المتحدة — مِنّي. أنا موجود على كل القوائم. رأيت هذا الصباح أنني موجود على كل واحدة من قوائمهم. وحتى الآن، أعتقد أنني كنت محظوظاً بعض الشيء، لكن ربما لا يدوم ذلك طويلاً”.

وشهدت العلاقات بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدهوراً في الأسابيع الأخيرة وسط تباعد مصالحهما بشأن مواصلة الحرب مع إيران.

ودعا نتنياهو إلى مواصلة الهجمات على إيران وتحقيق مزيد من أهداف الحرب. في المقابل، سعى ترامب إلى إيجاد مخرج من الصراع، مشيراً إلى مخاوف من أن يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي.

وأبدى نتنياهو شكوكاً عميقة إزاء جهود ترامب الدبلوماسية مع إيران، كما اختلف مع ترامب حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وهي تحركات كانت قد عقّدت مسار المفاوضات.

Reuters ردّد مشاركون في تشييع خامنئي هتافات تطالب بالثأر من ترامب

رجّح مسؤولون أمريكيون أن يكون التقرير الإسرائيلي محاولة للتأثير على قرارات ترامب، في حين أنه يدرس ما إذا كان سيكثف العمل العسكري الأمريكي ضد إيران.

ويعزز وجهة النظر هذه أن تفاصيل تلك المؤامرة لم تتضح بعد، كما لم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد رصدتها بشكل مستقل عن التحذير الإسرائيلي.

وكانت الولايات المتحدة قد توصلت إلى وقف هش لإطلاق النار مع إيران الشهر الماضي.

وتحدّث ترامب ونتنياهو يوم الخميس، وفقاً لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قال إنهما اتفقا على مواصلة “التنسيق بين البلدين”. كما أطلع ترامب نتنياهو على الأنشطة الأمريكية الأخيرة في الخليج، بحسب البيان.

وردّد مشاركون إيرانيون في مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي هتافات تدعو إلى موت ترامب، كما رفع المشاركون لافتة كُتب عليها: “سنقتل ترامب”.

Getty Images تسود توترات العلاقة بين ترامب ونتنياهو في الفترة الأخيرة

كان ترامب ونتنياهو يتحدثان بشكل متكرر في بداية الحرب مع إيران، حيث كان نتنياهو يُطلع الرئيس على أهداف مختلفة ومعلومات مخابراتية إسرائيلية خلال اتصالات هاتفية متأخرة ليلاً، بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال في وقتٍ سابقٍ.

واستمر الرجلان في التواصل، لكن علاقتهما أظهرت مؤشرات على التوتر خلال سلسلة من المكالمات الهاتفية المشحونة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي على مواصلة التنسيق بين الجانبين على مختلف الجبهات.

وأضاف المكتب في بيان صدر في هذا الشأن أن ترامب أطلع نتنياهو على “التحركات الأمريكية في الخليج”.

رغم ذلك، قال مسؤول أمريكي الخميس الماضي إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وإن المحادثات الفنية مستمرة.

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