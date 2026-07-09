واشنطن تعلن قصف 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً، والحرس الثوري يردّ باستهداف قواعد أمريكية بالخليج #عاجل

قال مسؤولون عسكريون أمريكيون، الأربعاء، إن القوات الأمريكية أصابت 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً في أحدث الضربات التي شنّتها على إيران.

وشملت الضربات أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيّرات وأصولاً أخرى، في حين أعلنت القوات المسلحة الإيرانية استهداف مواقع أمريكية في الكويت وقطر والبحرين، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقد نشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، صباح الخميس، بياناً عبر حسابها على منصة إكس، أعلنت فيه أن الولايات المتحدة “استكملت جولة إضافية من الضربات ضد إيران في الثامن من تموز/يوليو لتقويض قدرة طهران على مهاجمة حركة الشحن التجاري والبحارة المدنيين الأبرياء في مضيق هرمز، بشكل أكبر”.

وقد سُمع دوي انفجارات في مواقع عدة على طول الساحل الجنوبي لإيران، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ موجة ضربات للّيلة الثانية على التوالي ضدّ إيران.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه أمر بشنّ ضربات جديدة على إيران، محذّراً من عواقب “أسوأ بكثير” إذا ما واصلت طهران استهداف السفن المُبحرة عبر مضيق هرمز.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، الخميس، نقلاً عن مسؤول محلي مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في ضربة أمريكية على غرب إيران، بينما أعلنت وزارة الصحة أن الغارات الأمريكية على إيران أسفرت عن مقتل 14 شخصاً خلال يومين.

وقال نائب محافظ خوزستان ولي الله حياتي لصحفيين، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب آخرون في هجوم أمريكي على مشارف مدينة الأهواز، بحسب الوكالة الإيرانية الرسمية.

وقد أفاد التلفزيون الرسمي بتعليق خط السكك الحديد بين طهران ومشهد بعد الضربات الأمريكية، قبل ساعات من موعد تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في المدينة الواقعة في شرق إيران.

وذكرت الشركة المشغلة للسكك الحديدية في إيران، في بيان، أن سبب توقف الخط هو “هجوم إجرامي نفّذه العدو الأمريكي- الإسرائيلي” الذي استهدف مسار السكك الحديد وفق تعبير البيان، مضيفةً أنها أرسلت فرقاً لإصلاح الأضرار، وأن السلطات تعمل على توفير وسائل نقل برية للركاب العالقين.

ونددت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، بالقصف الأمريكي الذي قالت إنه استهدف بنى تحتية مدنية، بما في ذلك جسور للسكك الحديد، ووصفتها بأنها “جريمة حرب جسيمة”.

وقالت الوزارة في بيان إنها “تدين بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي شنها الجيش الأمريكي الإرهابي على عدة مواقع في المحافظات الساحلية الجنوبية، وعلى جسرين في المحافظات الشرقية على خط السكك الحديد المؤدي إلى مدينة مشهد المقدسة”، وفق البيان.

وأفادت وكالة “إرنا” الرسمية للأنباء بسماع هدير طائرات حربية فوق جزيرة كيش، وهزت انفجارات مدن بندر عباس وكنارك وتشابهار الساحلية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء منها.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ردّاً على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، محذراً من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية، بحسب بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأضاف الحرس الثوري أنه استهدف “بنية تحتية ومنشآت حيوية” في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القصف الإيراني على الكويت أسفرعن إصابة شخص.

وقد أكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس، ضرورة التزام إيران والولايات المتحدة بالدبلوماسية.

وأضاف وزير الخارجية القطري أن على واشنطن وطهران تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة التي تهدف إلى إنهاء الحرب.

وقال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، على منصة إكس، إن “العدو المعتدي ومن يساندونه سيتعرّضون لعقاب شديد”.

كما قال رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إن مضيق هرمز لن يُفتح إلا بموجب “ترتيبات إيرانية” وذلك عقب الضربات المتبادلة بين طهران وواشنطن.

وقال قاليباف عبر حسابه على منصة إكس إن “الولايات المتحدة لم تتعلم بعد أن ممارسات الترهيب ونكث الوعود لم تعد تمرّ دون عواقب” مضيفاً “سأكون واضحاً: إذا ضربتم، ستُضرَبون”.

في هذه الأثناء، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الهجمات الجوية الإيرانية صباح اليوم.

واعتبرت القيادة العامة أن إيران تواصل ما وصفته بالنهج العدائي الممنهج إذ قالت إنها تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

وشددت كذلك على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مضيفة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد كتب على وسائل التواصل الاجتماعي فوق صورة نشرها تُظهر ما يبدو أنه قصف لموقع في إيران، قائلاً: “هذا انتقام من الضربات التي شنّتها إيران ضد سفن يوم أمس، إذا تكرر ذلك، سيصبح الأمر أسوأ بكثير!”.

كما قال ترامب في وقت سابق، الأربعاء، إنه يتوقّع أن تنتهي جولة التصعيد العسكري سريعاً، من دون أن يستبعد إمكان إجراء مزيد من المحادثات بين الجانبين.

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