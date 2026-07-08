“فضيحة” أم “قرارات سليمة”: جدل تحكيمي بعد خروج درامي لمصر من كأس العالم

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تلقى المنتخب المصري هزيمة بسيناريو درامي في الدقائق الأخيرة أمام نظيره الأرجنتيني، حامل اللقب، ليودع كأس العالم لكرة القدم 2026 من دور الستة عشر، وتضيع منه فرصة بلوغ دور ربع نهائي تاريخي.

وفيما كان منتخب “الفراعنة” متقدماً بهدفين دون رد حتى الدقيقة 79، أي قبل نحو 11 دقيقة من نهاية المباراة، إلا أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي ورفاقه، هزوا الشباك المصرية 3 مرات، ليقلبوا النتيجة لصالحهم 2-3.

إلا أن اللقاء أثار جدلاً تحكيمياً، إذ يرى مصريون أنهم كانوا يستحقون ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، إثر شدّ قميص حمدي فتحي، ووجود احتكاك بين محمد صلاح وخوليان ألفاريز داخل منطقة جزاء الأرجنتين، وذلك قبل الهدف الأرجنتيني الثالث مباشرة.

وخلال اللقاء، ألغى الحكم الفرنسي، فرانسوا لوتيكسييه، الذي أدار المباراة المثيرة، هدفاً للمهاجم المصري مصطفى عبد الرؤوف الملقب بـ “زيكو” عند الدقيقة 60 من الشوط الثاني، بعد تدخل حكم الفيديو المساعد (VAR)، بسبب ما اعتُبر خطأ في بداية الهجمة ارتكبه مروان العطية ضد ليساندرو مارتينيز.

وتباينت آراء النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر أن مصر تعرضت “للظُلم” التحكيمي، ومن رأى أن القرارات التحكيمية كانت “سليمة”.

“فضيحة”

Reuters

كتب حساب باسم بن سعيد عبر منصة إكس، أن ما حصل لمنتخب مصر “فضيحة”، وقال: “ركلة جزاء صحيحة لمصر لم تُحتسب، تتحول إلى هدف للأرجنتين!”.

مضيفاً: “الحكم لا يعود إلى تقنية الفيديو (الفار) ويرفض احتسابها. فضيحة! وعار!. ما حدث خزي وعار للاتحاد الدولي لكرة القدم”.

https://twitter.com/Bin_S_aeed/status/2074564924643397977

فيما تساءل حساب اسمه فارس، عن سبب عدم عودة الحكم لتقنية VAR، خلال احتكاك صلاح مع ألفاريز داخل منطقة الجزاء، مثلما حدث عند إلغاء هدف لمصر عبر زيكو.

https://twitter.com/Zeeshul7x/status/2074621944775778357

في السياق، قال روب جرين، حارس مرمى إنجلترا السابق، خلال تغطية شبكة فوكس للمباراة، في إشارة إلى المخالفة التي أُلغي بسببها هدف زيكو: “بالتأكيد، هذه ليست من الحالات التي تقع ضمن نطاق مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد”، مضيفاً: “الواقعة حدثت على امتداد كامل الملعب بعيداً عن اللقطة”.

كما انتقد قائد إنجلترا السابق، آلان شيرر، آلية اتخاذ القرار. وكتب الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز ⁠على وسائل التواصل الاجتماعي: “إما أن الحالتين مخالفتان أو أن أياً منهما ليست مخالفة. لكنهم أخبرونا أنهم (تقنية الفيديو) لن يعيدوا تحكيم المباريات”.

https://twitter.com/alanshearer/status/2074562090384171233

وأشار مهاجم أرسنال السابق إيان رايت إلى واقعة صلاح. وقال لمحطة (آي.تي.في): “إذا كنت ستعود إلى لقطة لصالح الأرجنتين عند حافة منطقة الجزاء لإلغاء هدف، فيجب أن تعود أيضاً ⁠إلى هذه اللقطة الخاصة بمحمد صلاح. لقد تعرض للعرقلة. مهما قلنا إنها كانت لمسة طفيفة، فقد تعرض للعرقلة ثم انتقلت الكرة إلى الطرف الآخر من الملعب”.

من جانبه، تساءل مدافع ليفربول السابق جيمي كاراغر عن مدى اتساق تطبيق تقنية حكم الفيديو ⁠المساعد.

وقال: “لو حدثت هذه اللقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني أو الدوري الإيطالي، لاحتُسب الهدف حتى بعد مراجعة حكم الفيديو” على حد تعبيره.

“أخطاء تحكيمية فادحة”

PA الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه يشهر البطاقة الحمراء في وجه مدرب الحراس في منتخب مصر سعفان الصغير خلال المباراة أمام الأرجنتين

في الأثناء، طالب الاتحاد المصري لكرة القدم من الاتحاد الدولي للعبة، فيفا، استبعاد الحكم الفرنسي، فرانسوا لوتيكسييه، من بقية منافسات كأس العالم 2026، مندداً بما وصفه “أخطاء تحكيمية فادحة” خلال المباراة أمام الأرجنتين.

وحث الاتحاد المصري، نظيره الدولي في بيان، بفتح تحقيق مع لوتيكسييه “بعد الأخطاء التحكيمية الفادحة التي ارتكبها طاقم الحكام والكيل بمكيالين، ما تسبب في خسارة منتخب مصر للمباراة والخروج من المونديال”، وفق ما ورد في البيان.

كما طالب بحرمان الحكم الرئيس ومساعديه وحكام الفيديو من إدارة مباريات كأس العالم “بعد التحقيق في هذه الأخطاء وثبوت جريمة التمييز ضد منتخب مصر والتسبب في خسارته للمباراة وخروجه من البطولة”.

وانتقد بشكل خاص “الإصرار على عدم مراجعة بعض اللقطات”، والتي رأى فيها “أحقية ‘الفراعنة’ في هدف صحيح وركلة جزاء”.

كما انتقد مدرب منتخب مصر، حسام حسن، التحكيم، واصفاً إياه بأنه “لم يكن عادلاً ولا منصفاً”. وأضاف في المؤتمر الصحفي، “كانت هناك ضغوط مورست على الحكم من جانب المعسكر الأرجنتيني، ما أدى إلى هذه النتيجة”.

“قرارات صحيحة”

في المقابل، قال موقع “أرشيفو فار” الإسباني المختص بتقييم الحالات التحكيمية، إن “الحكم احتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح الأرجنتين، واضطر إلى اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في الشوط الثاني لمراجعة مخالفة سبقت هدفاً لمصر، وبعد مراجعة المخالفة، ألغى الهدف بشكل صحيح”.

وأضاف الموقع: “في الدقائق الأخيرة، احتج المنتخب المصري على ركلة جزاء محتملة سبقت الهدف الثالث للأرجنتين، لكنها لا ترقى إلى أي شيء على الإطلاق”.

ونشر مستخدمون مقابلة للحكم الدولي القطري السابق، سعود العذبة، مع قناة بي إن سبورتس، رأى خلالها أن إلغاء الهدف المصري عبر مصطفى زيكو كان “قراراً صحيحاً” بعد خطأ ارتكب في بداية الهجمة.

كما قال إن الاحتكاك بين صلاح وألفاريز “كان طبيعياً ولا يرقى إلى ركلة جزاء وقرار الحكم كان صحيحاً”، وذلك قبل الهدف الثالث للأرجنتين.

https://twitter.com/willis99willis/status/2074625435854307667

وعلّق مستخدم باسم ماجد الشيباني على ما وصفه بالاحتكاك بين صلاح وألفاريز.

وقال: “في هدف زيكو الملغي لاعب مصر دهس قدم لاعب الأرجنتين ولم يلمس الكرة أبداً. في لقطة صلاح مدافع الأرجنتين وصل للكرة وصلاح خسر حيازته وما حدث بعد ذلك هو تلامس عرضي لا يستحق التوقف عنده ولو أن كل تلامس سنتوقف عنده فهي فاول على صلاح وليست بلنتي له لأنه هو من ذهب تجاه مدافع الأرجنتين” على حد تعبيره.

https://twitter.com/majed_alshibani/status/2074643305640436050

وكتب حساب باسم علي عيسى، أن المنتخب المصري لعب “مباراة كبيرة”، إلا أنه رفض وصف المباراة بالمسروقة أو اتهام الفيفا بالوقوف ضد مصر أو القول بأن الأرجنتين لم تستحق الفوز.

https://twitter.com/AliEisaQat/status/2074803072451195249

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