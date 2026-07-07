تشييع علي خامنئي اليوم في قم وغداً في النجف وكربلاء #عاجل

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انتقلت مراسم تشييع آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني السابق، في يومها الخامس إلى مدينة قم، بعد انتهاء محطتها الرئيسية في طهران.

ووصل النعش إلى قم مساء الاثنين، قبل أن تقام صلاة جنازة ثانية صباح الثلاثاء في مسجد جمكران، أحد أبرز المواقع الدينية في المدينة.

وبعد الصلاة، انطلق موكب التشييع في شوارع قم، التي تعد من أهم مراكز الدراسة الدينية الشيعية في إيران، إلى جانب النجف في العراق.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات تُظهر مروحية تحمل النعش لدى هبوطها في قم، في حين نشرت وكالة تسنيم الإيرانية مشاهد جوية لحشود كبيرة في باحة مسجد جمكران ومحيطه أثناء إقامة الصلاة، حيث رفع المشيعون الرايات الحمراء.

وكانت مراسم التشييع في طهران قد اختُتمت الاثنين، بعد موكب جنائزي واسع جاب عدداً من شوارع العاصمة، عقب وضع النعش ليومين في مصلى الإمام الخميني لإتاحة إلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

بحسب وكالة إرنا، يضم الموكب، إلى جانب جثمان المرشد السابق، جثامين ابنته بشرى حسيني خامنئي، وصهره مصباح الهدى باقري كني، زوج ابنته هدى خامنئي، وزهرا حداد عادل، زوجة مجتبى خامنئي، وزهرا محمدي كلبايكاني، حفيدته.

وظَهر ثلاثة من أبناء خامنئي، مصطفى وميثم ومسعود، خلال مراسم الجنازة في طهران، بينما استمر غياب شقيقهم مجتبى، الذي تولى منصب المرشد الأعلى خلفاً لوالده، وسط تساؤلات عن أسباب عدم ظهوره العلني منذ الهجوم.

BBC مسار تشييع علي خامنئي في إيران وفي العراق

Getty Images حشود المشيعين في باحة مسجد جمكران في قم

إجرءات أمنية مشدّدة في العراق

ووفقاً للمسار المحدد لمراسم التشييع، التي تمتد ستة أيام، يُنقل الجثمان إلى العراق الأربعاء، قبل إعادته إلى إيران لدفنه يوم الخميس، 9 يوليو/تموز، في مدينة مشهد.

ونقلت وكالة تسنيم عن السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، قوله إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، سيحضرون مراسم الاستقبال الرسمية لجثمان خامنئي في النجف مساء الثلاثاء.

وتتواصل الاستعدادات في محافظة النجف، جنوبي العراق، لاستقبال جثمان المرشد الإيراني السابق، وسط انتشار أمني كثيف في مركز المدينة، ولا سيما في محيط المدينة القديمة التي تضم مرقد الإمام علي، مع توقعات بتوافد أعداد كبيرة من العراقيين للمشاركة في التشييع.

وبحسب المسار الذي أعلنته اللجنة الإعلامية الخاصة بالتشييع في العراق، تنطلق المراسم الشعبية في النجف عند الساعة السادسة من صباح الأربعاء، من مجسر الكوفة، مروراً بجسر ثورة العشرين وساحة الصدرين، حيث يتاح للمشاركين إلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

وبعد انتهاء مراسم النجف، يُنقل الجثمان إلى محافظة كربلاء، حيث يمر الموكب عبر الطريق المؤدي إلى مرقد الإمام الحسين، ثم مرقد أخيه العباس، قبل أن يعود إلى النجف تمهيداً لنقله مجدداً إلى إيران.

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