البرتغالي رونالدو يفقد آخر أمل بإحراز كأس العالم، وبلجيكا تقضي على “الحلم الأمريكي” المونديالي

Reuters البرتغالي كريستيانو رونالدو

فقد كريستيانو رونالدو آخر آماله بإحراز كأس العالم لكرة القدم، مع خسارة البرتغال أمام إسبانيا 0-1 بهدف قاتل، الاثنين في دالاس، في ثمن نهائي مونديال 2026.

وكان رونالدو (41 عاماً)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، أعلن أن هذا المونديال هو الأخير في مسيرته.

تمالك رونالدو الذي أصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل أهدافاً في ست نسخ مختلفة، نفسه، قبل أن يذرف الدموع مودعاً المسرح العالمي أمام سبعين ألف متفرج في أرلينغتون.

قال: “كانت هذه آخر مشاركة لي في كأس العالم، لكن سيكون لدي الوقت للتفكير في ما تبقى وللبقاء مع عائلتي، وعدم اتخاذ قرارات متسرعة، ومواصلة الحياة”.

كما ودع منتخب البرتغال أيضا مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز الذي ينتهي عقده هذا الشهر.

رغم الخسارة، قال مارتينيز “يمكن للشعب البرتغالي أن يفخر بهذا المنتخب بهؤلاء اللاعبين… سددنا أيضا كرة ارتطمت بالعارضة. أعتقد أننا كنا نستحق أن نصل بالمباراة إلى الوقت الإضافي”.

أضاف “لقد دافعنا بشكل جيد. كنا نلعب أمام أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم. ربما كان ينقصنا قليل من الحظ فقط. الحظ لم يكن إلى جانبنا اليوم، لكنها كانت مباراة متكافئة للغاية”.

ووجّه البديل ميكيل ميرينو ضربة قاضية للبرتغال حين سجل هدف الفوز بعد ست دقائق من دخوله (90+1).

Reuters الإسباني ميكيل ميرينو يحتفل بتسجيل هدف الفوز لإسبانيا

وبلغت إسبانيا أول ربع نهائي منذ إحرازها مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، محققة رقماً قياسيا في سلسلة من ست مباريات متتالية من دون أن تهتز شباكها في الحدث العالمي.

وجاءت المباراة نادرة في الفرص والتشويق، رغم ضم المنتخبين ترسانة كبيرة من النجوم، على رأسهم الإسباني الشاب لامين يامال.

وقال قائد إسبانيا رودري “كنا نعلم أن البرتغال ستدافع بعمق. كان الفريقان متكافئين إلى حد كبير، وركزا بشدة على الاحتفاظ بالكرة”.

تابع “بشكل عام، أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة. وفي النهاية، استغللنا فرصتنا وحسمنا المباراة. لكن لا يمكننا الركون إلى أمجادنا بعد”.

بلجيكا تقصي الولايات المتحدة برغم مشاركة بالوغان

قست بلجيكا 4-1 على الولايات المتحدة، المشاركة في الاستضافة، في المباراة التي جرت بينهما في دور ثمن النهائي برغم مشاركة فولارين بالوغان أساسياً في المباراة بعد أن علق الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) عقوبة البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب في المباراة السابقة للفريق.

ورفضت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا الطعن الذي قدمته بلجيكا ضد هذا القرار.

افتتح تشارلز دي كيتيلير التسجيل لبلجيكا بثنائية في الدقيقتين التاسعة و33 وأضاف هانز فاناكن الهدف الثالث في الدقيقة 57 قبل أن يختتم روميلو لوكاكو الرباعية بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت من بدل الضائع، مقابل هدف أمريكي حمل توقيع مالك تيلمان (31 ).

وباتت الولايات المتحدة آخر الدول الثلاث المستضيفة خروجاً من البطولة بعد كندا والمكسيك.

وستلتقي بلجيكا في دور ربع النهائي مع إسبانيا التي تأهلت بالفوز 1-صفر على البرتغال.

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