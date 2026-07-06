كأس العالم: إنجلترا تُقصي المكسيك رغم النقص العددي، والنرويج تطيح بالبرازيل من ثمن النهائي

Getty Images لاعب منتخب إنجلترا رقم 10، يسجل الهدف الأول لفريقه خلال مباراة دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 بين المكسيك وإنجلترا على ملعب مدينة مكسيكو. 5 يوليو/تموز 2026.

في صراع للتأهل إلى الدور ربع النهائي، تواصلت منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بمواجهتين، جمعت الأولى منتخب البرازيل مع نظيره النرويجي، فيما التقى منتخب إنجلترا مع مستضيف البطولة، المنتخب المكسيكي.

وأقصت إنجلترا منقوصة العدد المكسيك إحدى الدول المضيفة من ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم، بعد فوزها الصعب والمثير عليها 3-2 الأحد على ملعب أستيكا في مدينة مكسيكو.

وعلى الرغم من خوض أكثر من نصف ساعة بعشرة لاعبين بعد طرد جاريل كوانساه (54)، عبر منتخب “الأسود الثلاثة” إلى ربع النهائي بفضل الثنائي المتميّز جود بيلينغهام (36 و38) وهاري كاين (60 من ركلة جزاء)، فيما سجل خوليان كينيونيس (42) وراوول خيمينيس (69 من ركلة جزاء) هدفي المكسيك.

وضربت إنجلترا موعداً في ربع النهائي السبت في ميامي، مع النرويج التي أقصت البرازيل 2-1 في وقت سابق.

وهذه المرة الثالثة على التوالي التي تبلغ فيها إنجلترا الدور ربع النهائي الذي خرجت منه في النسخة الماضية أمام فرنسا الوصيفة.

“فصل خاص”

كتبت إنجلترا “فصلاً خاصاً” كما قال مدربها الألماني توماس توخل، في ملعب ذاقت فيه ألم الخروج أمام الأرجنتين في مباراة شهيرة سجل فيها الأسطورة الراحل دييغو مارادونا هدفاً بيده، في مباراة خسرها غاري لينيكر ورفاقه ضمن ربع نهائي مونديال 1986.

ونقلت فرانس برس توخل قوله إنه “عندما تزداد الأمور صعوبة، فإنهم لا يستسلمون أبداً ولا يفقدون الإيمان، لقد كانت تلك خطوة إضافية للأمام”.

وأضاف “علينا استيعاب هذه اللحظة؛ فنحن هنا في ملعب أستيكا وفي المكسيك، وسط أجواء مباراة مجنونة. بذلنا قصارى جهدنا في الملعب، كل واحد منا. علينا استيعاب ما حدث، والآن نمضي قدماً بكل قوة وعزيمة”.

في حين قال كاين لشبكة فوكس “كانت مباراة مجنونة. كان علينا القتال. كل الظروف، الفريق (المكسيكي)، كل شيء كان ضدنا. لكننا وجدنا حلاً”.

أضاف “الحكم احتسب كل شيء ضدنا، لكن في النهاية لم يكن الأمر مهماً. أنا سعيد”.

وفي الملعب عينه تسلّحت المكسيك بتاريخ طويل، إذ لم تخسر عليه سوى مرتين في 89 مباراة دولية قبل هذه المواجهة.

واستمرت مرحلة جسّ النبض لنحو ربع ساعة، إلى أن أنقذ الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد مرماه من رأسية راوول خيمينيس في الزاوية اليسرى (15).

وجرّب أنتوني غوردون في الجهة المقابلة حظّه بتسديدة زاحفة بين يدي الحارس راوول رانخل (26).

وبهجمة من ثلاث تمريرات بدأت من الحارس بيكفورد، افتتح بيلينغهام التسجيل حين انسلّ بين المدافعين وتابع برأسه عرضية بوكايو ساكا في المرمى (36).

وقبل أن يستيقظ المكسيكيون من صدمة التأخّر بالهدف الأوّل، سجل بيلينغهام الثاني حين قطع إيليوت أندرسون كرة في منتصف الملعب وسلّمها إلى غوردون الذي أرسلها إلى كاين، لعبها عرضية نحو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني الذي تابعها في المرمى (38).

وفقط حين بدا أن المكسيك صُعقت بالهدفين، أحيا كينيونيس آمال منتخب “إل تري” بالعودة بتصويبة قريبة في سقف المرمى، بعد متابعة كرة من ركلة حرة حاول جاريل كوانساه تشتيتها من منطقة الجزاء (42).

وبهدفه عادل مهاجم القادسية السعودي الرقم القياسي المكسيكي بعدد الأهداف للاعب واحد في نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم (4، مع لويس هرنانديس في 1998).

وكاد خيمينيس يُعيد الأمور إلى نقطة الصفر بتسديدة أرضية مرّت إلى جانب القائم الأيسر لمرمى بيكفورد (45+1) الذي حافظ على تقدم فريقه بتصديه لرأسية من المهاجم نفسه (45+3)، قبل أن ينقذ بيلينغهام المرمى الإنجليزي ببراعة بتخليصه كرة قريبة من أمام سيسار مونتيس (45+4).

وفي الشوط الثاني أخذت المباراة منعطفاً جديداً، حين ارتكب كوانساه خطأ على خيسوس غاياردو وعاد الحكم الرئيسي الإيراني علي رضا فغاني إلى تقنية الفيديو المساعد “VAR” لإشهار البطاقة الحمراء للاعب الإنجليزي (54).

أصبح ابن الـ23 عاماً أول لاعب إنجليزي يُطرد في كأس العالم بعد واين روني أمام البرتغال في 2006.

واضطر توخل إلى سحب ساكا وإشراك جون ستونز (57)، لكن الخبر السعيد للإنجليز جاء بعد لحظات حين وصلت كرة من كاين إلى غوردون الذي واجه الحارس رانخل فأوقعه في منطقة الجزاء.

نفذ كاين الركلة وسجّل منها هدفه السادس في هذه النسخة والـ14 في 16 مباراة مونديالية (60).

لكن كاين ارتكب خطأ في المنطقة المحرّمة على البديل براين غوتييريس احتُسب منه ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد مجدداً، ليسجّل خيمينيس هدف تقليص الفارق (69).

حاول البديل سانتياغو خيمينيس إدراك التعادل بتسديدة فوق المرمى (81)، ومثله جرّب البديل الآخر ألفارو فيدالغو بتسديدة بعيدة سهلة بين يدي بيكفورد (89).

خسرت المكسيك وأصبحت ثاني بلد مضيف يودّع البطولة بعد كندا أمام المغرب، في حين تلتقي الولايات المتحدة، ثالث الدول المضيفة مع بلجيكا الثلاثاء.

Getty Images يحتفل إيرلينغ هالاند، لاعب منتخب النرويج رقم 9، مع زملائه بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه خلال مباراة دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 بين البرازيل والنرويج على ملعب نيويورك نيوجيرسي. 5 يوليو/تموز 2026

ثنائية النرويجي هالاند تطيح بالبرازيل

فجرت النرويج مفاجأة من العيار الثقيل عندما سجل مهاجمها إرلينغ هالاند هدفين متأخرين أطاحا بالبرازيل (2-1)، حاملة اللقب خمس مرات قياسية، من ثمن نهائي مونديال 2026 في كرة القدم، الأحد في نيوجيرسي.

وأهدرت البرازيل ركلة جزاء عبر برونو غيماريش في أول ربع ساعة، فيما ضرب هالاند بقوة (79 و90) رافعاً رصيده إلى سبعة أهداف بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي، لتلاقي بلاده الفائز بين إنجلترا والمكسيك اللتين تلعبان لاحقاً في مكسيكو.

وهذه أول مرة تخفق البرازيل التي سجل لها نيمار ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، في بلوغ ربع النهائي منذ نسخة 1990 في إيطاليا.

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