كيف تحوّلت جنازة خامنئي إلى “استعراض دعائي”؟- مقال في التلغراف

AFP يصرّ نظام خامنئي على أن تُظهر الجنازة مدى الدعم والإخلاص الذي يحظى به بين الشعب الإيراني.

في جولتنا بين صحف الأحد، نطالع قراءة في المشهد الإيراني وماذا يمكن أن تكشف عنه جنازة المرشد الراحل من أحوال النظام؛ قبل أن نتطرق إلى تدهور العلاقات بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو والمنطق الذي تبني عليه الإدارة الأمريكية موقفها إزاء الحكومة الإسرائيلية؛ ثم نختتم بالحديث عن “مبدأ التدمير الخلاق الذي تدين له أمريكا بتفوقها على سائر الأمم”.

نستهل جولتنا من التلغراف، ومقال بعنوان “جنازة خامنئي تكشف توجُّس نظام إيران المتداعي”، بقلم كُنْ كوغلين- محرّر شؤون الدفاع والخارجية بالصحيفة.

ويرى الكاتب أن التدابير الأمنية “الاستثنائية” المتّخذة في جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي تُظهر مستوىً من التوجُّس والانقسام لم يعاني النظام مثله من قبل، على الرغم من ادعائه أنه خرج من الحرب الأمريكية والإسرائيلية أقوى من ذي قبل.

ورصد إغلاق الطرق حول المدن الرئيسية في إيران، وإغلاق المجال الجوي فوق طهران ومشهد- في محاولة من جانب النظام لـ”تأمين جنازة خامنئي من أي اضطراب داخلي أو عمل عسكري خارجي”.

ورأى صاحب المقال أنّ إصرار نظام خامنئي على أن تُظهر الجنازة مدى الدعم والإخلاص الذي يحظى به بين الشعب الإيراني قد تحوّل في واقع الأمر إلى “ممارسات دعائية”؛ مشيراً في هذا الصدد إلى سماح النظام الإيراني لمحطات التلفزيون الأمريكية والغربية الكبرى بالحضور إلى البلاد وبثّ مراسم الجنازة، فضلاً عن توفير إقامة وطعام مجاني للمُعزّيين الإيرانيين القادمين من مدن رئيسية مثل قُم والنجف وكربلاء.

وعلى الرغم من جهود النظام الإيراني لتصدير هذه الصورة للعالم الخارجي، إلا أنه في حقيقة الأمر- بحسب الكاتب- يعاني انهياراً منذ العملية العسكرية الأمريكية والإسرائيلية المشتركة، سواء على الصعيد العسكري أو الاقتصادي.

ورأى كوغلين أن الأشهر الأربعة الماضية خلّفت نظام خامنئي أبعد ما يكون عن القوة، على نحو يثير تساؤلات حول قدرته على البقاء رغم ما ينطوي عليه من خلافات متصاعدة فيما بين قياداته- والتي تبدّت للعلن على طاولة التفاوض مع واشنطن مؤخراً.

ورصد الكاتب كيف تعرّض حوار أجراه كبير المفاوضين الإيرانيين باقر قاليباف على التلفزيون الرسمي في البلاد لانقطاع البثّ بشكل تعسّفي، مساء الثلاثاء الماضي، بسبب رفض مُتشددين لموقف قاليباف التفاوضي مع الولايات المتحدة.

ورأى الكاتب أن ظهور مثل هذه الخلافات العميقة بين النخبة الحاكمة في إيران للعلن قد يكون بمثابة إعلان عن “نهاية وشيكة لهذا النظام”.

“إسرائيل ليست منيعة ويجب أن تغيّر استراتيجيتها”

Reuters يتابع الإسرائيليون بصدمة واستياء اتسّاع الفجوة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية>

وإلى صحيفة النيويورك تايمز التي نشرت مقالا بعنوان “الفجوة المتنامية بين نتنياهو وترامب”، بقلم مايراف زونسزين- كبيرة محللي الشؤون الإسرائيلية في مجموعة الأزمات الدولية.

ورأت الكاتبة أن قادة إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وضعوا معياراً للنجاح يستحيل بلوغه: هو “عدم القدرة على قهرهم”، وفي ظل هذا المعيار، أصبح هدف حكومة نتنياهو يتمثل في “القدرة على مواصلة القتال بلا كابح، سواء في الداخل والخارج”.

ولمّا أصبحت الحرب تمثّل الوضع الافتراضي الجديد لهذه الحكومة، وفقاً لصاحبة المقال، فإن تأييد إسرائيل أصبح يعني دعمها في تلك الحرب أو على الأقل عدم مناقشة مذهبها الأمني.

ليس غريباً إذن أن يتابع الإسرائيليون بصدمة واستياء اتسّاع الفجوة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية.

وإذا كان نتنياهو متماسكاً حتى الآن ولم يُظهر استياءه للعلن، فإن عدداً من مناصريه عبر الإعلام الإسرائيلي لم يُبدِ نفس المستوى من الحرص- ليخرج البعض وينعت نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بالـ “حثالة”.

ومع ذلك، فإنه من السابق لأوانه- بحسب الكاتبة- الإعلان عن “قطيعة” على صعيد التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل أو حتى على صعيد العلاقات بين قيادة البلدين؛ لكنّ الأمر الذي لا شك فيه هو أنهما “عند نقطة حاسمة”.

ورصدت صاحبة المقال تصريحات أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي مؤخراً- منها: أن “العنف لا يمكن أن يُعتمَد كوسيلة وحيدة لحل مشكلات الأمن القومي”؛ ومنها أيضاً: “لو كنتُ في الحكومة الإسرائيلية، لما فكّرتُ في مهاجمة الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في كل هذا العالم”؛ ومنها كذلك: “بعض الأصوات الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة تخلط بين انتقاد حكومة إسرائيلية بعينها وبين كراهية اليهود… وإذا كان كل شيء يمثّل تهديداً لليهود، فإنه يستحيل تمييز التهديدات الحقيقية من تلك المبالَغ فيها”.

وعلى نفس المنطق، قالت الكاتبة: “إذا كانت إسرائيل طوال الوقت في حروب مع كل الأطراف، فمن المستحيل التمييز بين التهديدات الحقيقية وتلك المبالَغ فيها، ولا متى تعتبر القوة العسكرية الإسرائيلية ضرورية ومبرّرَة؟ ومتى تعتبر نفس القوة مجرّد وسيلة لرفض أي اتفاق يتم التفاوض بشأنه”.

ورأت صاحبة المقال أن إسرائيل ليست “غير منيعة ضد القهر” وحسْب، وإنما يجب عليها كذلك أن تنظر في تغيير استراتيجيتها، وأن تقتنع بأن القوة العسكرية لا تصلُح حلاً لكل المشاكل.

أمريكا ومبدأ “التدمير الخلاق”

Reuters كانت بريطانيا تحتل 13 مستعمرة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى إعلان الاستقلال في عام 1776.

ختام جولتنا من الصنداي تايمز البريطانية التي نشرت مقالاً بعنوان “بريطانيا لا تزال قادرة على التعلّم من 250 عاماً من المبادئ الأمريكية”، بقلم مجلس تحرير الصحيفة.

ورأت الصنداي تايمز أن حالة الاستقطاب التي تعانيها الولايات المتحدة حالياً في ظل الرئيس ترامب، لا ينبغي أن تحوْل دون الاعتراف بأن “الجمهورية الأمريكية تعتبر من أعظم الإبداعات السياسية التي عرفها التاريخ البشري”.

“وأنه رغم ما يكتنف تلك التجربة من العيوب- التي تبدو أحياناً واضحة- إلا أن ذلك لا ينبغي أن يقلل من نقاط القوة الساطعة التي انطوت عليها التجربة الدستورية الجريئة التي شهدت فيلادلفيا انطلاقها قبل 250 عاما”، وفقاً للصحيفة.

ورأت الصنداي تايمز في إعلان الاستقلال الأمريكي “مقامرة صعبة” قام بها الآباء المؤسسون عام 1776، معلنين عن “عقيدة ثورية هدامة” مفادُها أن الحكومات إنما تستمدّ شرعيتها من محكوميها، وأن للافراد حقوقاً غير قابلة للسلب، وأن الحرية حق أصيل للمواطنين العاديين وليس منحة من الملوك.

ونوّهت الصحيفة إلى أن عدداً قليلاً آنذاك توقعوا لهذه الجمهورية أن تعيش، وأن أقلّ من هذا العدد تخيّل أن تصبح هذه الجمهورية ذات يوم قوة اقتصادية وعسكرية بارزة.

واعتبرت الصنداي تايمز أنه لم يكن من قبيل الصدفة لدولة قامت على هذه المبادئ أن تصبح بمثابة “مُولّد ديناميكي للإبداع” يطبع أثره- بالإيجاب أو بالسلب- على حياة البشر.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتنق مبدأ الابتكار والمجازفة، أو “التدمير الخلاق”- بمعنى السماح بفشل الحاضر الضعيف ليحلّ مكانه مستقبل قويّ- وعلى الرغم مما قد يبدو عليه هذا المنطق من قسوة، إلا أنه طبع البلاد بـ”ميزة تنافسية”، على حدّ تعبير رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.