المغرب إلى الربع النهائي بعد الانتصار على كندا، ويضرب موعداً مع فرنسا التي أقصت باراغواي #عاجل

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بات المغرب أول المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال 2026 في كرة القدم، بفوزه على كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة، بثلاثية نظيفة السبت في هيوستن في ثمن النهائي.

على ملعب “إن آر جي” وأمام 69 ألف متفرج، يدين المغرب بفوزه إلى عز الدين أوناحي صاحب ثنائية في الدقيقتين 50 و82، والبديل سفيان رحيمي الذي أضاف الثالث (90+8)، في مباراة تألق خلالها نجم ريال مدريد إبراهيم دياس بتمريرتين حاسمتين.

رفع لاعب ريال مدريد الإسباني رصيده إلى أربع في النسخة الحالية، وبات صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة لأي لاعب أفريقي في تاريخ النهائيات.

ويلعب المغرب في ربع النهائي الخميس في بوسطن مع الباراغواي أو فرنسا اللتين تلتقيان لاحقا في فيلادلفيا. وهي المرة الثانية تواليا يبلغ فيها المغرب ربع النهائي في سابع مشاركة له، بعد النسخة الأخيرة في قطر عندما أنهاها رابعا.

وهو الفوز الثالث للمغرب في النسخة الحالية مقابل تعادلين، والثامن في 28 مباراة في النهائيات مقابل 9 تعادلات و11 هزيمة.

وقال أوناحي في المنطقة المختلطة: “ليس مهما ان أسجل ثنائية ولكن المهم أننا انتصرنا وسنواصل مشوارنا”، فيما قال لاعب الوسط أيوب بوعدي “خلقوا لنا المشاكل في الشوط الأول وكانوا أكثر تنظيماً ولكننا تحدثنا مع المدرب في فترة الاستراحة وتحسننا”.

وأضاف “أنا فخور بالتأهل وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل مواصلة المشوار، وسنرتاح ونفكر في المباراة المقبلة”.

وقدم المغرب شوطا أول سيئا، لكنه عاد في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدفين من ست محاولات فقط في المباراة بينها واحدة في الشوط الأول.

وجدد المغرب فوزه على كندا بعدما كان تغلب عليها 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في النسخة الاخيرة في طريقه إلى إنجازه غير المسبوق ببلوغ دور الأربعة قبل الخروج على يد فرنسا.

وأنهى المغرب مغامرة كندا التي حققت إنجازين غير مسبوقين في مشاركاتها في العرس العالمي: فوزها الأول وبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.

المنتخب الفرنسي يحجز بطاقة العبور على حساب باراغواي

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على صعيد آخر، تمكن المنتخب الفرنسي من تحقيق فوز صعب على باراغواي بهدف وحيد سجله كيليان مبابي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة السبعين من عمر المباراة.

بهذا الهدف رفع مبابي رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة بالتساوي في صدارة ترتيب الهدافين مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما قلص الفارق مع الأخير في قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم (20 مقابل 19)

وبهذا الانتصار الفرنسي، يضرب “الديوك” موعداً في دور ربع النهائي أمام أسود الأطلس يوم الخميس المقبل.

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