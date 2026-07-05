كيف احتفلت الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لاستقلالها؟ #عاجل

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احتفلت الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لإعلان استقلالها من خلال عروض ضخمة للألعاب النارية، واستعراضات جوية، رغم الأحوال الجوية القاسية التي شهدتها مناطق واسعة من البلاد، والتي عانت خلال الأيام الماضية من موجة حر شديدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام حشد من أنصاره في تجمع جماهيري أُجّل بسبب سوء الأحوال الجوية في المتنزه الوطني (ناشونال مول) بواشنطن: “عاد الحلم الأمريكي”، وذلك قبل انطلاق ما وُصف بأنه أكبر عرض للألعاب النارية في تاريخ الولايات المتحدة.

ويُحيي الأمريكيون في الرابع من يوليو/تموز ذكرى توقيع المستعمرات الثلاث عشرة على إعلان الاستقلال عام 1776، الذي أنهى الحكم البريطاني.

وشهدت المناسبة جدلاً سياسياً، إذ تعرض ترامب لانتقادات بسبب جعله نفسه محوراً للاحتفالات وإضفاء طابع سياسي عليها من خلال إطلاق فعاليات “الحرية 250” (Freedom 250)، وهي احتفالات منفصلة عن فعاليات “أمريكا 250” (America 250) الرسمية التي أقرّها الكونغرس.

وخلال كلمته، ركز ترامب على عدد من القضايا السياسية التي يتبناها، من بينها رفض الشيوعية، ودعمه لتشريع “أنقذوا أمريكا”، والدفاع عن الحق في حيازة السلاح.

وقال: “تحيا قضية الاستقلال، ولتظل خالدة إلى الأبد. سنبقى دائماً في القمة، ولن نسمح أبداً بسقوط بلادنا، وسنظل الأفضل”.

وفي ختام خطابه، أكد أن “هذه ليست سوى بداية العصر الذهبي لأمريكا”، مضيفاً أن مصير البلاد “كتبه الله”.

والجدير بالذكر أن الخطاب كان قصيراً نسبياً بمعايير ترامب، إذ لم يتجاوز 45 دقيقة.

واختُتم عرض الألعاب النارية بسلسلة مكثفة من الانفجارات الملونة التي شكلت الذروة المنتظرة للاحتفال، قبل أن يغادر الحضور منطقة الاحتفال وسط أمطار خفيفة قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وشملت الاحتفالات أيضاً عروضاً جوية، من بينها تحليق الطائرة الرئاسية الجديدة (إير فورس ون)، إضافة إلى حفل موسيقي وخطاب الرئيس وعرض الألعاب النارية.

EPA/Shutterstock عرض الألعاب النارية الذي أعقب خطاب ترامب هو الأكبر في التاريخ، حيث أُطلقت 850 ألف قذيفة على مدار 40 دقيقة.

وضمن احتفالات “أمريكا 250” التي تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، شهدت مدن ومجتمعات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة فعاليات “حفل الحي الأمريكي” (America’s Block Party)، حيث نُظمت تجمعات واحتفالات محلية.

كما أحيا عدد من الفنانين حفلات موسيقية في معالم بارزة بالولايات المتحدة، من بينهم ني-يو وماري جيه بلايج في تايمز سكوير بمدينة نيويورك، وذا سماشينغ بامبكنز وتشاكا خان في لوس أنجلوس، إلى جانب كريستينا أغيليرا وويل سميث في مدينة فيلادلفيا.

وفي فيلادلفيا، التي تُعرف بأنها “مهد الولايات المتحدة” لكون إعلان الاستقلال وُقع فيها، اجتمع أعضاء من الكونغرس هذا الأسبوع في قاعة الاستقلال لإحياء ذكرى التصويت على إعلان استقلال الولايات المتحدة عام 1776.

وشهدت المدينة أيضاً عرضاً جوياً خاصاً، تزامناً مع استضافتها مباراة فرنسا وباراغواي ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم.

EPA/Shutterstock متابعون يشاهدون عرض الألعاب النارية خلال احتفالات “تحية إلى أمريكا 250” في المتنزه الوطني بالعاصمة واشنطن.

كما قام منظمو احتفالات “أمريكا 250” بدفن كبسولة زمنية يُعتزم فتحها بعد 200 عام، وتضم زجاجة من كوكاكولا، ونسخة موقعة من الدستور الأمريكي، إلى جانب مقتنيات تذكارية تمثل الولايات الخمسين والأقاليم الأمريكية.

EPA/Shutterstock مروحيات للجيش الأمريكي تحلق بالقرب من النصب التذكاري لحرب مشاة البحرية في أرلينغتون بولاية فرجينيا، خلال احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وحاول الأمريكيون التخفيف من الحر خلال الاحتفالات وسط موجة حر شديدة اجتاحت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما أدى إلى إلغاء بعض الفعاليات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يوم الجمعة، ألغى منظمو عرض يوم الاستقلال التابع لـ”خدمة الحدائق الوطنية” في واشنطن العاصمة الفعالية السنوية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. كما أُلغيت بعض الاحتفالات في ولايات نيوجيرسي وبنسلفانيا وميريلاند، ووصلت الإلغاءات حتى ولاية كولورادو غرباً.

وكانت أعلى درجات الحرارة متوقعة في ميريلاند وديلاوير ونيوجيرسي، حيث قد تصل الحرارة إلى 108 درجات فهرنهايت (42 درجة مئوية).

وفي متنزه ناشونال مول بواشنطن، قام متطوعون بتوزيع زجاجات مياه مبردة داخل دلاء من الثلج، قبل أن تتحول الأجواء المشمسة إلى عواصف رعدية.

EPA/Shutterstock حاضرون يستمتعون برذاذ ماء من شاحنة إطفاء قرب نُصب إيو جيما في أرلينغتون، خلال احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات موقع “Power Outage- باور أوتيج” لتتبع انقطاع الكهرباء، فقد حُرم نحو 750 ألف شخص في شرق البلاد من الكهرباء بسبب الطقس القاسي، إضافة إلى 150 ألفاً آخرين في نيوجيرسي.

وقالت شركة الطاقة “DTE- دي تي إيه” إن الأحوال الجوية العنيفة، بما في ذلك رياح تجاوزت سرعتها 60 ميلاً في الساعة (97 كم/س) مساء الجمعة في ولاية ميشيغان، تسببت في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 350 ألف منزل في الولاية.

كما تأثرت ولايات أخرى مثل: بنسلفانيا وإلينوي وأوهايو ونيويورك وويسكونسن.

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