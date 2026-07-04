بعد تأهل تاريخي، مصر تضرب موعداً مع الأرجنتين في ثمن النهائي

Getty Images محمد صلاح يحتفل بتأهل مصر

للمرة الأولى في تاريخها، بلغت مصر ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم، بعد تغلبها على أستراليا بركلات الترجيح 4-2 (1-1)، الجمعة في دالاس، وضربت موعدا مع الأرجنتين حاملة اللقب التي نجت بصعوبة بالغة من فخ الرأس الأخضر مفاجأة البطولة، بعد التمديد 3-2.

وفجّر “الفراعنة” فرحتهم بعد تسجيل حسام عبد المجيد الركلة الرابعة وانطلقت احتفالات اللاعبين والجماهير على مدرجات الملعب في أرلينغتون بحضور 80 ألف متفرج، فراكم “الفراعنة” نجاحاً جديداً.

Reuters احتفال لاعبي مصر بالتأهل

يُعد هذا المونديال الأنجح لهم في أربع مشاركات (بعد 1934 و1990 و2018)، بعد أم حققوا فوزهم الأول على نيوزيلندا (3-1) في دور المجموعات وتأهلوا للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية.

وباتت مصر خامس دولة أفريقية تتأهل من دور إقصائي، بعد الكاميرون (1990)، السنغال (2002)، غانا (2010) والمغرب (2022 و2026).

ببرودة أعصاب سدد النجم محمد صلاح كرة ساقطة على طريقة بانينكا مانحاً منتخب بلاده التقدم 3-2.

قال المهاجم الذي أنهى هذا الموسم مسيرة زاخرة مع ليفربول الإنجليزي “إذا كان هناك من سيقوم بذلك، فسيكون أنا! أنا أكثر خبرة من الآخرين، وأردت أن أمنحهم الثقة. اتخذت القرار في اللحظة الأخيرة، وكان عليّ أن أفعلها”.

أضاف صلاح: “إنه التاريخ. قلت للاعبين قبل المباراة إن هذه أكبر ساحة يمكن أن تلعبوا عليها. استمتعوا بها ولا تدعوا الضغط يؤثر عليكم”.

تقدمت مصر عبر رأسية جميلة لإمام عاشور إثر عرضية من كريم حافظ (13).

لكن “سوكروز” أدركوا التعادل مع انطلاق الشوط الثاني بهدف عكسي من محمد هاني الذي كان قد تعرض لإصابة برأسه قبل دقائق، مسجلاً الهدف الثاني في مرماه في هذه البطولة بعد التعادل ضد بلجيكا (55).

وكادت مصر تحسم الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، حين لعب صلاح عرضية قابلها رامي ربيعة برأسه إلى المرمى، لكن الحارس باتريك بيتش أبعدها ببراعة.

“قروش” الرأس الأخضر تحرج أبطال العالم

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في ميامي، أنهى منتخب الرأس الأخضر قصته في هذه البطولة بأداء بطولي وكان قريباً من إقصاء حاملة اللقب، لكن الأرجنتين بقيادة أسطورتها ليونيل ميسي حققت فوزاً بالغ الصعوبة 3-2 بعد التمديد.

وأصبح منتخب هذا الأرخبيل الواقع على المحيط الأطلسي والبالغ عدد سكانه نصف مليون فقط، قصة تتلقى الإشادة بعد مخالفة التوقعات بتعادله مع إسبانيا بطلة أوروبا قبل أن ينتزع بطاقة العبور متقدماً في المجموعة الثامنة على الأوروغواي بطلة العالم مرتين والسعودية.

قال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني إن الخسارة أمام الرأس الأخضر “كانت لتكون جنوناً”.

وأضاف سكالوني: “كانت مباراة صعبة جداً، يجب دائما التمسك بالإيجابيات، هذا الفريق (الأرجنتين) لا يستسلم أبداً”.

وتابع: “علينا تهنئة الخصم، فعندما يقول الناس إنه لا يوجد منافسون سهلون، فقد أثبتوا اليوم أنهم فريق رائع”.

وتأمل الأرجنتين أن تصبح أول منتخب منذ 1962 يحتفظ بلقبه العالمي.

بعد أن افتتح ميسي التسجيل مسجلا هدفه السابع في البطولة الحالية لينفرد بصدارة الهدافين ورافعا رصيده التاريخي القياسي إلى 20 هدفاً في المونديال (29)، ردّ ديروي دوارتي معادلا النتيجة (59).

أعاد ليساندرو مارتينيز التقدم مجدداً لفريق المدرب ليونيل سكالوني بعد إنطلاق الشوط الإضافي الأول (92)، فعادل المنتخب الأفريقي مجدداً عبر سيدني كابرال (103)، لكن من تمريرة متقنة من ميسي إثر ركلة ركنية، اقتنص الأرجنتينيون الفوز بعد ارتداد الكرة من ذراع ديني بورغيس إثر رأسية من المدافع كريستيان روميرو (111).

وبات ميسي (39 عاماً)، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل سبعة أهداف أو أكثر في نسختين من كأس العالم (2002 و2026).

كولومبيا تتغلب على غانا وتلاقي سويسرا في ثمن النهائي

فازت كولومبيا 1-صفر على غانا لتتأهل إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم بفضل هدف سجله جون أرياس في ختام منافسات دور الـ32 من المسابقة.

سجل أرياس هدفاً في الدقيقة 14 من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من لويس سواريز، الذي دخل للتو كبديل لجون كوردوبا المصاب.

واعتقد لويس دياز أنه ضاعف تقدم كولومبيا في الدقيقة 56، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وسيطرت كولومبيا على معظم مجريات المباراة، وقام حارس مرمى غانا ثلاث تصديات بارزة.

وتواجه كولومبيا سويسرا في دور ثمن النهائي يوم الثلاثاء في فانكوفر.

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