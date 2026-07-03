سويسرا تفوز على الجزائر بلا عناء، وإسبانيا والبرتغال تلتقيان في الدور المقبل

Getty Images لاعبو سويسرا يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى الجزائر

أنهت سويسرا مشوار الجزائر في كأس العالم لكرة القدم بعدما تغلبت عليها 2-صفر على ملعب بي.سي بليس في فانكوفر ضمن منافسات دور الـ32، ليواصل المنتخب الجزائري بذلك انتظار فوزه الأول في أدوار خروج المغلوب بالبطولة.

وتقدمت سويسرا بهدف مبكر سجله بريل إمبولو في الدقيقة العاشرة ثم أضاف دان ندوي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وستخوض سويسرا، التي تشارك في النهائيات للمرة 13 وسبق لها الوصول لدور الثمانية ثلاث مرات آخرها عام 1954، دور الـ16 في كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي.

وستلتقي الفائز من مباراة كولومبيا وغانا.

أما الجزائر، التي شاركت في النهائيات للمرة الخامسة، اكتفت بتكرار أفضل إنجاز لها، وهو تجاوز دور المجموعات والذي حققته في نسخة 2014، وودعت البطولة اليوم من الدور الثاني.

إسبانيا تعبر النمسا بثلاثية

Reuters الإسباني ميكيل أويارزابال يحتفل بتسجيل هدفه الأول في مرمى النمسا

قدمت إسبانيا أداء تصاعدياً وعبرت بسهولة النمسا بثلاثية نظيفة الخميس في لوس أنجليس، فبلغت ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم، لتلاقي الأربعيني كريستيانو رونالدو الذي ساهم بفوز درامي للبرتغال على كرواتيا 2-1 في تورونتو.

بعد إحرازها مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، في فترة ذهبية شهدت تتويجها بكأس أوروبا عامي 2008 و2012، ودّعت “لا روخا” دور المجموعات في 2014 ثم دور الـ16 في 2018 و2022 عندما أقصيت بركلات الترجيح.

لكنها حققت أول فوز في أدوار خروج المغلوب منذ نهائي 2010.

على ملعب سوفي الرائع وأمام سبعين ألف متفرج بينهم جمع من نجوم هوليوود على غرار الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز وزوجها خافيير بارديم، سجّل ميكل أويارزابال هدف التقدّم لإسبانيا، بعدما أنهى هجمة جماعية متقنة بتسديدة أرضية (36)، قبل أن تُسفِر تبادلات سريعة أخرى للكرة عن الهدف الثاني عبر بيدرو بورو بضربة رأسية (66).

وعاد مهاجم ريال سوسييداد أويارسابال ليُضيف هدفه الثاني، حيث وضع الكرة بهدوء في الشباك بتسديدة منخفضة إثر عرضية متقنة من مارك كوكوريا (89).

وكان فريق المدرب لويس دي لا فوينتي حقق بداية بطيئة بتعادل سلبي مع الرأس الأخضر مفاجأة البطولة، ثم عبر السعودية بسهولة 4-0 وحسم صدارة مجموعته من دون تألق لافت بفوز على الأوروغواي 1-0 شهد خشونة من الطرف الخاسر.

وقال مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي “قدمنا مباراة رائعة. أنا سعيد لأننا، في كل الجوانب، اقتربنا من الكمال”.

ولعب النجم الشاب لامين يامال أساسيا وقدم أداء جيداً من دون تمكنه من هز الشباك، لتتابع إسبانيا زحفها بثقة “كنت أحتاج فقط إلى هدف أو تمريرة حاسمة”.

وانتهى مشوار النمسا العائدة للنهائيات بعد غياب منذ 1998، بعد أن حلّت وصيفة في مجموعتها، بعد فوز على الأردن 3-1 وخسارة أمام الأرجنتين 0-2 وتعادل مثير مع الجزائر 3-3.

دراما وتحية إلى جوتا

Reuters جونسالو راموس يحرز هدفاً للبرتغال في الوقت بدل الضائع

في تورونتو، شهد الوقت بدلاً من الضائع هدف الفوز للبرتغال على كرواتيا، وصيفة 2018 وثالثة 2022، عبر البديل جونسالو راموس (90+4)، ثم ألغي هدف التعادل بداعي التسلل نتيجة تمريرة لامست شعر لاعب كرواتي.

وبعد شوط أول ممل، افتتح المخضرم إيفان بيريسيتش التسجيل لكرواتيا (53)، لكن كريستيانو رونالدو عادل من ركلة جزاء (68 من ركلة جزاء) ليصبح أكبر لاعب في تاريخ البطولة يسجل في الأدوار الإقصائية، قبل إهداء البديل جونسالو راموس بطاقة العبور لمنتخب بلاده (90+4).

قال رونالدو (41 عاما) لاعب النصر السعودي وأفضل لاعب في العالم خمس مرات “في الشوط الأول، سيطرنا على المباراة. وفي الثاني، بعد هدفهم، أصبنا بشيء من الارتباك. لكن هذه هي كرة القدم… أعتقد أننا في النهاية استحققنا الفوز بالمباراة”.

وبعد نهاية المباراة، ارتدى رونالدو قميصا يحمل الرقم 21، تكريما لزميله الراحل ديوغو جوتا بحادث سير في العام الماضي.

وقال رونالدو “إنها صدفة الحياة، أمر لا يُصدق. أدهشني ما حدث اليوم. هذا يعني الكثير لنا، ليس فقط لأننا فزنا بالمباراة، بل أيضا بالطريقة التي فزنا بها. كانت مباراة صعبة، وكنا نعرف ذلك”.

وشهدت المباراة مواجهة بين الأربعينيين رونالدو ومودريتش اللذين أمضيا ست سنوات سوياً في صفوف ريال مدريد الإسباني.

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