كل ما نعرفه وما لا نعرفه عن زفاف تايلور سويفت الموعود #عاجل

عندما أعلنت نجمة البوب تايلور سويفت ونجم دوري كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي خطوبتهما الصيف الماضي في الفناء الخلفي لمنزله في مدينة كانساس سيتي، تبادر إلى أذهان المعجبين فوراً سؤال واحد ملحّ: متى وأين سيقام الزفاف؟

وقد يحصل المعجبون أخيراً على الإجابة هذا الأسبوع.

ورغم أن سويفت – المعروفة بإطلاق تلميحات إلى خططها الكبرى من خلال ملابسها وموسيقاها وجولاتها الفنية – التزمت الصمت بشأن حفل زفافها المرتقب، فإن ذلك لم يمنع العالم من إطلاق التكهنات.

وبدأت القصة باعتبارها مادة دسمة لصحف المشاهير، مع شائعات لا تنتهي حول موعد ومكان عقد قرانهما، لكنها سرعان ما اكتسبت طابعاً أكثر جدية بعدما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن تصاريح قد طُلبت لإقامة فعالية ضخمة في ماديسون سكوير غاردن من يوم الخميس وحتى نهاية الأسبوع، وهو ما سيؤدي إلى إغلاق أجزاء واسعة من المنطقة المزدحمة في مانهاتن.

وبلغت حالة الترقب ذروتها، إذ وجد الجميع، من الضيوف المحتملين إلى مسؤولي مدينة نيويورك، أنفسهم أمام سيل من الأسئلة في محاولة للكشف عن أي معلومات حول ما قد يحمله هذا الأسبوع الطويل، في وقت تستضيف فيه المدينة أيضاً فعاليات كأس العالم واحتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، إلى جانب استعدادها لموجة حر شديدة.

ولا تزال التقارير الإخبارية تكشف تباعاً عن مزيد من التفاصيل، مع مؤشرات تتراوح بين طبيعة الشاحنات التي تُفرغ حمولتها في المنطقة وجدول زمني محتمل لفعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالزفاف.

إليكم كل ما نعرفه، وما لا نعرفه، حتى الآن عن الاحتفالات المحتملة.

هل سيتزوجان في ماديسون سكوير غاردن؟

Getty Images لم تقل نيويورك تايمز صراحة إن الفعالية المقامة في القاعة هي حفل زفاف، لكنها أشارت إلى أنها احتفال قد يكون مرتبطاً بزواج الثنائي.

الإجابة المختصرة: ربما.

وأكد مسؤولون في مدينة نيويورك لبي بي سي أن شخصاً تقدّم بطلب للحصول على تصريح لإغلاق شوارع بالقرب من ماديسون سكوير غاردن خلال عطلة عيد الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو/تموز.

وقالت دورا بيكيتش، المتحدثة باسم مكتب عمدة مدينة نيويورك، لبي بي سي إن طلب التصريح قُدّم في أوائل يونيو/حزيران، لإغلاق الطرق المحيطة بالقاعة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 يوليو/تموز.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر الخبر، مضيفة أن عدداً من لاعبي فريق كانساس سيتي تشيفز، الذي يلعب له كيلسي في دوري كرة القدم الأمريكية، حجزوا غرفاً في فنادق قريبة.

وقبل أن تنشر نيويورك تايمز خبر التصريح لإقامة فعالية في القاعة، كان موقع “تي أم زي” (TMZ)، المتخصص في أخبار المشاهير، وعدد من صحف المشاهير قد تداولوا تكهنات بأن ماديسون سكوير غاردن، وهي قاعة تتسع لنحو 22 ألف متفرج وتستضيف عادة الحفلات الموسيقية الكبرى، كما تُعد الملعب الرئيسي لفريق نيويورك نيكس لكرة السلة، ستكون موقعاً لاحتفالات الزفاف.

ولم تقل نيويورك تايمز صراحة إن الفعالية المقررة في القاعة هي حفل زفاف، لكنها أشارت إلى أنها احتفال قد يكون مرتبطاً بزواج الثنائي.

وخلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أوضحت مفوضة شرطة مدينة نيويورك، جيسيكا تيش، أن الشرطة تستعد لتأمين فعالية ستقام في القاعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأضافت أن الشرطة وضعت خطة أمنية خاصة بالفعالية، لكنها امتنعت عن كشف تفاصيلها. وعندما سُئلت عن مخطط إرهابي سابق استهدف إحدى حفلات سويفت في أوروبا، قالت إن قسمي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك درسا هذه الفعالية كما يفعلان مع جميع الفعاليات الكبرى في المدينة.

وقالت: “سنتأكد من توفير الموارد الأمنية المناسبة بناءً على تقييمات الجهات المختصة لهذه الفعالية الخاصة، كما نفعل مع جميع الفعاليات الكبرى.”

وأفادت شبكة سي بي إس نيوز، الشريك الإعلامي لبي بي سي في الولايات المتحدة، الثلاثاء، بأن الثنائي يخطط لإقامة عشاء بروفة لحفل الزفاف يحضره نحو 100 شخص في مسرح إنفوسيس داخل ماديسون سكوير غاردن.

كما ذكرت الشبكة أن احتفالاً ثانياً أكبر حجماً سيقام مساء الجمعة ويستمر حتى صباح السبت، وقد يستوعب نحو ألف مدعو.

وأضافت سي بي إس الأربعاء أن الفعالية ستتضمن عروضاً موسيقية، وأن فريق العمل يبني منصة ضخمة داخل القاعة استعداداً للاحتفال.

ورُصدت فرق العمل وهي تُفرغ شحنات من النباتات وصناديق تحمل ملصقات كُتب عليها “أغصان” داخل القاعة، إلى جانب صناديق تحتوي على مواد غذائية، من بينها صندوق يضم جراد البحر، أو اللوبستر.

ما المؤشرات الأخرى التي ظهرت في نيويورك؟

AFP via Getty Images تواصل فرق العمل إدخال المعدات، التي غُطي معظمها بأغطية سوداء، استعداداً للفعالية المحتملة.

مع تزايد التقارير الإعلامية التي ترجّح أن تكون الاحتفالات المرتقبة مرتبطة بحفل زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي، ظهرت مزيد من الدلائل التي تشير إلى استعدادات واسعة.

وشوهدت شاحنات كبيرة تصل إلى الموقع وتغادره طوال الأسبوع، وهي تحمل لافتات كُتب عليها “Garden Party” و”GP”، كما رُصدت فرق عمل خلال الأيام الماضية وهي تُفرغ معدات خاصة بالمسرح والإضاءة وتجهيزات أخرى.

وشوهد العمال أيضاً وهم ينقلون صندوقاً أسود كبيراً يحمل عبارة “كرة مرايا بقطر 40 بوصة”، إضافة إلى درابزين أبيض لسُلّم كبير. غير أن كثيراً من المعدات الأخرى لم يكن من الممكن تمييزها، إذ كانت مغطاة بأغطية سوداء أو موضوعة داخل صناديق خشبية.

كما رصدت صحف المشاهير عمالاً وهم يفردون سجادة حمراء كبيرة على درجات مدخل الصالة يوم الثلاثاء، لكنها أُزيلت سريعاً بعد ذلك.

وشوهد أشخاص آخرون وهم ينقلون صناديق تحتوي على مواد غذائية إلى داخل الصالة، من بينها ما بدا أنه جراد البحر، أو اللوبستر.

وقد يفسّر العدد الكبير من الشحنات والتجهيزات الكيفية التي يخطط بها الثنائي لتحويل الصالة الرياضية إلى موقع للاحتفال.

وأشارت تقارير إعلامية إلى خطط محتملة لبناء منصة ضخمة داخل الصالة، وسط تكهنات بأنها قد تضم نموذجاً لقلعة وحديقة، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين في تقديم عروض موسيقية خلال الاحتفال.

كما ساهم عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، في تأجيج التكهنات، إذ أطلق خلال الأسابيع الماضية تلميحات ساخرة بشأن الحدث. فقد أشار سابقاً إلى أن المدينة ستستضيف مباراة في كأس العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع نفسها التي تشهد “حفل زفاف تايلور سويفت”، مضيفاً: “نحن معتادون على استضافة الفعاليات الكبرى في نيويورك.”

وعاد إلى الإشارة إلى الأمر مرة أخرى يوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي تناول موجة الحر المتوقع أن تضرب المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مازحاً: “من يختار الزواج في ماديسون سكوير غاردن سيبقى في الداخل، حيث الأجواء أبرد. وأظن أن في ذلك مثالاً جيداً لبقية سكان المدينة.”

AFP via Getty Images شوهدت شاحنات كبيرة محمّلة وهي تُفرَّغ في الصالة

جدول زمني مسرّب لحفل الزفاف؟

ظهرت أيضاً معلومات يُقال إنها تكشف الجدول الزمني لاحتفالات الزفاف المقررة يومي الخميس والجمعة.

وأفادت شبكة سي بي إس، الشريك الإخباري لبي بي سي، بأن عشاء بروفة صغيراً سيقام يوم الخميس في مسرح إنفوسيس داخل ماديسون سكوير غاردن، ومن المتوقع أن يحضره نحو مئة شخص.

ومن المقرر أن يبدأ العشاء عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأن يستمر حتى العاشرة والنصف مساءً، مع الإشارة إلى أن مصادر الشبكة قالت إن هذه المواعيد قد تتغير.

وبحسب سي بي إس، يُتوقع أن يكون الجمعة هو اليوم الرئيسي للاحتفالات، إذ سيجتمع نحو ألف شخص في الصالة لحضور احتفال أكبر بكثير.

ووفقاً للتقارير، ستُفتح الأبواب قرابة الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، يلي ذلك حفل استقبال بالمشروبات في الممر الواقع في الطابق السادس من الصالة.

ويُستخدم هذا الجزء من الصالة عادة ممراً واسعاً للجماهير خلال الفعاليات الرياضية، ويضم منافذ لبيع المأكولات والمشروبات.

بعد ذلك، من المقرر أن تبدأ مراسم الاستقبال عند الساعة السادسة والنصف مساءً، وأن تستمر حتى الثانية فجراً، مع احتمال تعديل المواعيد.

وأضافت سي بي إس أن الخطط تشمل دخول الضيوف إلى ماديسون سكوير غاردن عبر منطقة مخصصة لكبار الشخصيات ستُغطى بخيمة، فيما تتوقع الجهات الأمنية وصول نحو 500 مركبة لنقل المدعوين.

GC Images via Getty ذكرت منصة كالشي للمراهنات على التوقعات أن التكهنات المتعلقة بالزفاف جذبت رهانات تجاوزت قيمتها 4.5 ملايين دولار

هل يكون الأمر مجرد خدعة متقنة من تايلور سويفت؟

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى جانب معجبين يتابعون أخبار سويفت عن كثب، إلى أن تصاريح إغلاق الشوارع، وحجوزات الفنادق، والاستعدادات الظاهرة على الأرض، قد تكون في النهاية جزءاً من خطة تمويه متقنة لإبعاد الأنظار عن مكان الزفاف الحقيقي، بما يتيح لتايلور سويفت وترافيس كيلسي الاحتفال بعيداً عن الأضواء.

وبلغت التكهنات مستوى غير مسبوق، إلى حد أن بعض التغطيات الإعلامية شبّهت هذا الحدث المرتقب بما يمكن اعتباره النسخة الأمريكية من الزفاف الملكي.

كما ذكرت منصة كالشي، المتخصصة في المراهنات على التوقعات، أن التكهنات المتعلقة بالزفاف جذبت رهانات تجاوزت قيمتها 4.5 ملايين دولار.

ولم يؤكد أي مصدر لبي بي سي حتى الآن أن الزفاف سيقام بالفعل خلال عطلة عيد الاستقلال الأمريكي، أو أنه سيُعقد في ماديسون سكوير غاردن.

ويُعتقد أن الفعالية المتداولة واحدة من احتفالات عدة يُرجح أن تُقام خلال عطلة نهاية الأسبوع احتفاءً بزواج الثنائي المحتمل. كما أفادت وسائل إعلام أمريكية عدة بأن سويفت وكيلسي قد يعقدان مراسم زواج صغيرة وخاصة قبل الاحتفال الكبير المزمع إقامته في ماديسون سكوير غاردن.

من سبق له أن تزوج في ماديسون سكوير غاردن؟

Reuters يُعد ماديسون سكوير غاردن موقعاً غير مألوف لإقامة حفلات الزفاف.

يُعد ماديسون سكوير غاردن مكاناً غير مألوف لإقامة حفلات الزفاف.

فالقاعة تتسع لما يصل إلى 22 ألف شخص، وتستضيف بانتظام حفلات لأبرز نجوم الموسيقى في العالم. وقد قدّمت تايلور سويفت نفسها ثمانية عروض فيها خلال مسيرتها الفنية الممتدة لأكثر من عقدين، سواء في حفلات توزيع الجوائز أو ضمن جولتيها “فيرلس” (Fearless) و”سبيك ناو” (Speak Now).

وعادة ما تتحول الصالة، خارج الحفلات الموسيقية، إلى ملعب لمباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) ودوري كرة السلة الأمريكي للسيدات (WNBA)، وحلبة لمباريات دوري الهوكي الوطني (NHL) ودوري الهوكي النسائي المحترف (PWHL)، كما تستضيف نزالات الملاكمة الاحترافية.

وتضم الصالة مدرجات رياضية ثابتة ومنافذ لبيع المأكولات والمشروبات، وتقع في قلب أكبر مدينة في الولايات المتحدة، وهي عوامل دفعت كثيرين إلى التساؤل عما إذا كان استخدامها لإقامة حفل زفاف أمراً وارداً بالفعل.

ومع ذلك، تتمتع ماديسون سكوير غاردن ببعض المزايا التي قد تجعلها مناسبة لحفل زفاف خاص بالمشاهير. فهي تضم مداخل خاصة تحت الأرض مخصصة لكبار الشخصيات، وتتيح التحكم بمن يستطيع مشاهدة الحدث أو تصويره، وهو مستوى من الخصوصية قد يصعب توفيره في مكان مفتوح.

وإذا صحت الأنباء عن إقامة الزفاف في الصالة، فلن يكون الثنائي أول من يعقد قرانه فيها.

فقد تزوجت كاثي سيلفا من المغني سلاي ستون في “الغاردن”، كما تُعرف الصالة اختصاراً، عام 1974.

وبعد ثماني سنوات، في عام 1982، شهدت الصالة زفافاً جماعياً لـ2075 زوجاً في مراسم نظمتها كنيسة التوحيد. ولم تكن تلك أول مراسم زفاف جماعي تنظمها الكنيسة، لكنها كانت الأولى التي تُقام في ماديسون سكوير غاردن.

هل يمكن أن يتزوج الثنائي في مكان آخر داخل الولايات المتحدة؟

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في كل مرة تطلق فيها تايلور سويفت عملاً موسيقياً جديداً، يعمد معجبوها إلى تحليل كلمات أغانيها بحثاً عن إشارات إلى حياتها الشخصية. وهذه المرة، انشغل جمهورها بالبحث عن أي دليل قد يكشف مكان زفافها أو موعده.

وفيما يخص مدينة نيويورك، تظهر علاقة سويفت الوثيقة بـ”التفاحة الكبرى” في عدد من أغانيها. كما رأى بعض المعجبين في ظهورها الأخير في ماديسون سكوير غاردن، خلال إحدى مباريات الأدوار الإقصائية لفريق نيويورك نيكس في أوائل يونيو/حزيران، مؤشراً محتملاً إلى مكان الاحتفال. وتمتلك المغنية أيضاً منزلاً في المدينة.

وتوجد نظريات أخرى بشأن الموقع المحتمل للزفاف.

فسويفت تمتلك منزلاً في ولاية رود آيلاند الأمريكية، وهي منطقة ساحلية خلابة قد تكون مناسبة لإقامة حفل زفاف صيفي.

وكانت تقيم في ذلك المنزل قبل فترة وجيزة من تعرّفها إلى ترافيس كيلسي.

وفي منشور على إنستغرام أصبح لاحقاً واسع الانتشار، ونشرته بعد عطلة عيد الاستقلال عام 2023، كتبت سويفت: “أراكم الليلة يا كانساس سيتي!”

ويرى كثير من المعجبين أن إقامة زفافها بعد نحو ثلاث سنوات من لقائها بالرجل الذي قد يصبح زوجها تحمل رمزية خاصة.

كما انتشرت في وقت سابق رواية تبيّن لاحقاً أنها غير صحيحة، مفادها أن سويفت أرادت إقامة حفل زفافها في موقع قريب من منزلها الساحلي في رود آيلاند، وأنها عرضت على ثنائي آخر مبلغاً كبيراً من المال لتغيير موعد زفافهما، كي تتمكن هي وكيلسي من استخدام المكان. إلا أن إدارة الموقع نفت هذه الرواية.

وتزايدت التكهنات بشأن احتمال إقامة الزفاف في رود آيلاند خلال يونيو/حزيران، إذ التقط مصورو الباباراتزي صوراً لعدد من حفلات الزفاف في المنطقة، قبل أن يتبين لاحقاً أنها لا تخص الثنائي الشهير. كما توافد عدد من معجبي سويفت إلى المكان، ثم غادروه في نهاية المطاف بخيبة أمل.

وظهرت أيضاً فرضيات أخرى، من بينها إقامة الزفاف في كانساس سيتي، حيث يعيش كيلسي ويعمل، أو في ولاية بنسلفانيا، موطن سويفت، أو في ولاية أوهايو، مسقط رأس نجم دوري كرة القدم الأمريكية.

أما فيما يتعلق بموعد الزفاف، فتُعرف سويفت بحبها لعطلة الرابع من يوليو/تموز، وهو ما يعزز فرضية اختيار عطلة عيد الاستقلال الأمريكي موعداً محتملاً للاحتفال.

من قد يحضر الحفل؟

وكما هي الحال مع معظم التفاصيل المتعلقة بزفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي، لا تزال قائمة المدعوين غير واضحة تماماً، لكن ذلك لم يمنع التكهنات من الانتشار على نطاق واسع.

وتجنّب أفراد العائلة والأصدقاء، إلى حد كبير، الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالحفل، ومن بينهم زوجة شقيق كيلسي.

ومن بين الأسماء القليلة التي أكدت حتى الآن أنها ستحضر، لاعب فريق سان فرانسيسكو فورتي ناينرز في دوري كرة القدم الأمريكية جورج كيتل، والمغني بنسون بون، والممثلة الإنجليزية سوكي ووترهاوس، لكنهم لم يكشفوا أي تفاصيل إضافية.

وقد يحضر أيضاً مقدّم البرامج في بي بي سي راديو 1، غريغ جيمس، الذي تلقى دعوة شخصية من سويفت أثناء الترويج لألبومها الأخير، لكنه لم يقدّم أي معلومات بشأن المناسبة.

ومن المتوقع أيضاً حضور صديقتها المقربة منذ سنوات سيلينا غوميز، والمنتج الموسيقي جاك أنتونوف، الذي تعاون مع سويفت في عدد من أعمالها، إضافة إلى صديقة طفولتها أبيغيل أندرسون بيرارد، التي ظهرت في عدة فيديوهات موسيقية للمغنية.

ويتساءل بعض المعجبين عما إذا كانت الممثلة بليك لايفلي، التي كانت من أقرب صديقات سويفت قبل أن يُقحَم اسم الأخيرة في النزاع القضائي الحاد بين لايفلي وشريكها في بطولة فيلم “إت إندز ويذ آس” (It Ends With Us)، جاستن بالدوني، ستتلقى دعوة إلى الحفل.

كما أفادت تقارير بأن عارضة الأزياء كارلي كلوس، الصديقة السابقة لسويفت، من بين الأشخاص الذين تلقوا دعوات.

وامتدت التكهنات أيضاً إلى هوية الفنانين الذين قد يحيون الحفل، إذ طُرحت أسماء مثل ستيفي نيكس وتيم ماكغرو، وهما من الفنانين الذين ألهموا سويفت طوال مسيرتها الفنية.

وربما تعززت هذه التكهنات بعدما ظهرت سويفت، خلال حضورها مباراة لفريق نيويورك نيكس في ماديسون سكوير غاردن في وقت سابق من هذا الشهر، مرتدية قميصاً كُتب عليه “Stevie Knicks”، في تلاعب لفظي يجمع بين اسم المغنية ستيفي نيكس واسم فريق نيويورك نيكس.

Getty Images كان آخر ظهور للنجمة في الصالة عندما حضرت لتشجيع فريق نيويورك نيكس لكرة السلة.

هل علّق الثنائي على كل هذه التكهنات؟

حتى الآن، ولخيبة أمل كثير من المعجبين، لا.

فلم يدلِ أي من تايلور سويفت أو ترافيس كيلسي بأي تصريحات بشأن زفافهما المرتقب، كما لم يؤكدا أو ينفيا صحة التكهنات المتداولة حول إقامة احتفالات الزفاف في نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت بي بي سي إنها تواصلت مع ممثلي الثنائي، لكنهم لم يقدّموا أي تعليق.

ويبقى الجميع، شأنهم شأن بقية العالم، في انتظار معرفة ما إذا كانت هذه القصة ستُتوَّج بالفعل بـ”نهاية سعيدة”.

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