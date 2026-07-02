كأس العالم: بلجيكا تقلب تأخرها أمام السنغال إلى فوز بعد التمديد، وكين يقود إنجلترا إلى دور الـ 16

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عادت بلجيكا من بعيد وقلبت الطاولة على السنغال، مّحوّلة تخلفها بثنائية إلى فوز 3-2 بعد التمديد وبلغت ثمن نهائي المونديال، الأربعاء على ملعب لومن فيلد في سياتل ضمن دور الـ32.

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وكانت السنغال في طريقها إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدمت بثنائية نظيفة لحبيب ديارا (25) وإسماعيلا سار (51)، لكن بلجيكا انتفضت في الدقائق الأخيرة وردّت بهدفيّ البديل روميلو لوكاكو (86) والقائد يوري تيليمانس (89)، قبل أن يقتنص تيليمانس نفسه ركلة جزاء في الوقت بدلا من الضائع وانبرى لها بنفسه مسجلا هدف الفوز (120+5).

Reuters

وتلتقي بلجيكا في الدور المقبل الإثنين المقبل في سياتل مع الولايات المتحدة أو البوسنة والهرسك اللذين يلتقيان لاحقا في سان فرانسيسكو.

Reuters من مباراة بلجيكا والسنغال

كين يُنقذ إنكلترا بثنائية أمام الكونغو الديمقراطية

أنقذ المهاجم هاري كين منتخب إنجلترا من السقوط في فخ الإقصاء المبكر، بعدما سجّل ثنائية في الربع ساعة الأخيرة من مواجهة جمهورية الكونغو الديموقراطية (2-1)، ليقود “الأسود الثلاثة” إلى دور الـ 16 من كأس العالم، الأربعاء في أتلانتا.

وبعد أن افتتح براين سيبينغا التسجيل باكرا للمنتخب الأفريقي المشارك للمرة الثانية فقط في البطولة (7)، انتظر الإنجليز حتى الدقائق الأخيرة لقلب الطاولة بهدفين عن طريق قائدهم كين (75 و86) الذي سجّل هدفه الخامس في النسخة المونديالية الحالية والـ 13 عموما.

وجاءت انطلاقة المباراة صاعقة بالنسبة لـ “الأسود الثالثة” الباحثين عن لقبهم العالمي الثاني والأول منذ 60 عاما، في مونديال شهد خروج قوتين أوروبيتين كبريين، ألمانيا وهولندا أمام الباراغواي والمغرب.

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افتتح سيبينغا التسجيل لصالح “الفهود” في الدقيقة السابعة، فبعد تمريرة طويلة مميزة من شانسيل مبيمبا وصلت إليه على الجهة اليسرى، سدّد كرة أرضية قوية عند القائم القريب فشل الحارس جوردان بيكفورد في التصدي لها، مسجلاً أول أهدافه الدولية.

ورفع المنتخب الإنجليزي ضغطه بحثاً عن التعادل، لكن الحارس الكونغولي ليونيل مباسي تصدى لرأسية جود بيلينغهام ببسالة (30).

وتابع الإنجليز ضغطهم حيث انطلق نونو مادويكي ببراعة على الجهة اليمنى، قبل أن يرسل كرة إلى داخل المنطقة، لكن ماركوس راشفورد حُرم في اللحظة الأخيرة بتدخل حاسم من آرون وان-بيساكا من على خط المرمى (35).

وكاد يوان ويسا المعروف في أوساط الكرة الإنجليزية جيداً من خلال ارتدائه قميص نيوكاسل، يوجّه ضربة قاسمة إلى طموحات “الأسود الثلاثة” عندما تلقى تمريرة عرضية منخفضة متقنة تابعها، لكن ارتدت من القائم في فرصة هدف محقق (42).

Reuters لاعبو إنجلترا

وبعد أن رفض حكم المباراة، الأردني أدهم مخادمة مطالبة إنجليزية بركلة جزاء بعد سقوط هاري كين “الغائب الحاضر” عن مجريات الشوط الاول (43)، انقذ مباسي مجدداً المنتخب الأفريقي من هدف التعادل بعد أن حوّل بيلينغهام عرضية رائعة من الجهة اليمنى تابعها مادويكي برأسية نحو المرمى، لكن مباسي تألق مجددا بإبعادها (45+2) وأنقذ فريقه من تسديدة قريبة لكين.

وظل مباسي سداً منيعاً أمام محاولات إنجلترا المتكررة والتي استهلها في الشوط الثاني بيلينغهام بتسديدة قوية (53).

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ومع سيطرة التوتر على أداء فريق المدرب توخل مع تقدم الوقت، عمد الأخير إلى سلسلة تغييرات بهدف إحداث خرق تمثلت بزجّ مهاجم أرسنال بوكايو ساكا ولاعب الجناح المنتقل إلى برشلونة الإسباني أنتوني غوردون (61).

وظهر كين في الوقت المثالي لفريقه، حين تابع برأسه عرضية البديل غوردون وأسكنها الشباك (75).

وواصل المنتخب الإنجليزي ضغطه فأهدر بيلينغهام فرصة خطيرة، لكن كين كان حاضرا في الهجمة ذاتها مسددا كرة قوية عانقت الشباك مطلقا العنان لأفراح إنكليزية كبيرة (86).

وحظي ويسا بفرصة أخيرة لفرض التمديد لكن كرته من ركلة حرة مباشرة مرت فوق العارضة.

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