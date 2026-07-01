الشرع يسمّي أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي الذي يعقد أولى جلساته الاثنين المقبل

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سمّى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، الأربعاء، أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي، بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية، على أن يعقد الاثنين المقبل، أولى جلساته منذ الإطاحة بالحكم السابق.

ويتوزع الأعضاء السبعون، وفق ما أوضح الأمين العام للمجلس محمّد حمزة شموط، بين 55 رجلاً و15 امرأة، بينهم 13 معتقلاً سابقاً في سجون الأسد.

ومن بين من عيّنهم الشرع، الممثلة روزينا لاذقاني، والناشطة عائشة الدبس، مسؤولة مكتب شؤون المرأة في الإدارة السورية الجديدة، التي كانت أول امرأة تشغل منصباً رسمياً فيها، قبل أن تثير لاحقاً جدلاً واسعاً بسبب تصريحاتها بشأن دور المرأة والمرجعية الشرعية.

وتشمل أيضا حسن صوفان، الرئيس السابق لحركة أحرار الشام، والذي أمضى 12 عاماً في سجن صيدنايا، وأنس العبدة، الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وكذلك نوار نجمة، الذي كان عيّن في 2025 عضواً في اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.

ومن بين الأسماء كبرئيل موشي كورية، المسؤول السياسي في المنظمة الآثورية الديمقراطية وأحد الوجوه المعروفة في العمل السياسي الآشوري/السرياني المعارض.

BBC رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمّد طه الأحمد يتلو أسماء الأعضاء السبعين المعينين بموجب مرسوم رئاسي

ويأتي استكمال تعيين مجلس الشعب -وولايته 30 شهراً قابلة للتجديد-، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، تضّمنت انتخاب هيئات مناطقية -شكّلتها لجنة عليا كان قد عيّن الشرع أعضاءها- ثلثي أعضاء المجلس، في عملية جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2025، وأثارت جدلاً واعتراض مكونات رئيسية في البلاد.

واستُثنت حينها من التمثيل مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال شرق البلاد والمناطق ذات الغالبية الدرزية في جنوبها، على وقع توترات مع السلطة المركزية في دمشق.

وفي مايو/ أيار 2026، وعقب اتفاق بين الأكراد ودمشق نصّ على دمج مؤسساتهم في إطار الدولة السورية، جرت عملية اختيار ممثلين للمناطق ذات الغالبية الكردية، في عملية رفضت أحزاب وقوى كردية نتائجها، معتبرة أن الأشخاص الذين جرى اختيارهم “يمثلون أنفسهم فقط”.

ولم يجر اختيار أعضاء ممثلين لمحافظة السويداء بعد، إلّا أن الشرع سمّى عضوين من المحافظة.

وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمّد طه الأحمد “عندما تصبح الظروف مناسبة لاجراء انتخابات في هذه المحافظة سنقوم بإجراء الانتخابات فيها”.

وشهد معقل الأقلية الدرزية في تموز/يوليو 2025، أعمال عنف على خلفية طائفية، أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص، بينهم 789 مدنيا درزياً، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. ووثّقت لجنة تحقيق رسمية شكلتها السلطات في آذار/مارس 2026، مقتل 1760 شخصا على الأقل.

ومن بين الأعضاء في مجلس الشعب الذين عينهم الشرع من محافظة السويداء، ليث البلعوس، الذي كان قائد فصيل درزي مسلح قبل سقوط الأسد والمقرب من السلطات الحالية لكن قوى الأمر الواقع في المحافظة وهي عبارة عن مجموعات محلية مسلحة مناهضة للشرع، لا تعترف به.

“من الدراما إلى السياسة”

وتصدّر اسم الممثلة السورية، روزينا لاذقاني، محركات البحث عقب إعلان اختيارها ضمن الأسماء السبعين الذين أعلن عنهم الأربعاء.

ولدت اللاذقاني في مدينة حماة عام 1990، وعاشت وترعرعت في العاصمة دمشق.

درست السينوغرافيا في المعهد العالي للفنون المسرحية، قبل أن تدخل عالم التمثيل عام 2013 من خلال مسلسل “ناطرين”.

وشاركت روزينا اللاذقاني في عدد من أبرز الأعمال، من بينها “الهيبة” بشخصية “منى”، و”شوق”، و”مربى العز”، و”بانتظار الياسمين”، و”عناية مشددة”، و”أحمر”، و”غرابيب سود”، و”ولاد بديعة”، إلى جانب أعمال أخرى عززت مكانتها بين نجمات الدراما السورية.

وانقسمت الآراء بين من رحّب بالخطوة واعتبرها تمثيلاً للوسط الفني داخل المجلس التشريعي، وبين من انتقد القرار وطرح تساؤلات حول معايير اختيار أعضاء المجلس.

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وفور انتشار الخبر، انقسم الشارع الإلكتروني إلى جبهتين؛ حيث سارع الفريق الأول من المغردين والمحبين إلى الاحتفال بالقرار وتقديم التبريكات لـ “بنت البلد”. واعتبر المؤيدون أن وجودها يمثل إضافة جمالية وحيوية للمجلس التشريعي، وتجسيداً حقيقياً للوسط الفني داخل البرلمان السوري الجديد.

https://twitter.com/dafna23j/status/2072326805566947516?s=46&t=IMGqgh-45JZ5OA1nFCiYWg

في المقابل، فجّر القرار موجة من الانتقادات والذهول لدى الفريق الآخر. وعبّر بعض المغردين عن صدمتهم وتفاجئهم بالتعيين، حيث طرحوا علامات استفهام كبرى حول المعايير المتبعة في اختيار أعضاء المجلس، بل وذهب بعضهم إلى انتقاد الخطوة بحدة والتساؤل عن جدوى تعيين فنانة في منصب تشريعي وحساس كهذا.

https://twitter.com/hussen_hamdou/status/2072318278937239729?s=46&t=IMGqgh-45JZ5OA1nFCiYWg

https://twitter.com/MO_Alskos7/status/2072313441478402457

“كتابة مسودة الدستور”

وأوضح الأحمد خلال مؤتمر صحفي عُقد في مجلس الشعب في دمشق أن الأسماء تضم “نماذج مشرفة من أبناء الوطن من بينهم ذوي الشهداء والناجين من المعتقلات والهجمات الكيماوية”، إلى جانب “نخبة من الأكاديميين والوجهاء”، بهدف أن “يعبر عن مختلف شرائح المجتمع السوري ويجسد وحدة الوطن بعيداً عن أي اعتبارات مناطقية”.

ومن صلاحيات المجلس الجديد “تشكيل لجنة لكتابة مسودة الدستور”، وفق الأحمد الذي أشار إلى ضرورة أن “يراعي الظروف التي تمر بها سوريا ويلبي تطلعات المجتمع السوري”.

وسبق للشرع أن اعتبر الانتخابات “خطوة موقتة إلى أن تتوافر البيئة الأمنية والسياسية لإجراء انتخابات مباشرة يشارك فيها كل السوريين”، وهو غير متاح بسبب “ضياع الوثائق”، ووجود العديد منهم في الخارج بلا وثائق.

ومنذ وصوله إلى دمشق في ديسمبر/ كانون الأول 2024، اتّخذ الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء، والذي يتعيّن أن يمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.

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