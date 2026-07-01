ترامب يحقق أكثر من مليار دولار من العملات المشفّرة في العام الأول من ولايته الرئاسية الثانية

Getty Images شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صفقات تجارية.

حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من 1.4 مليار دولار (1.05 مليار جنيه إسترليني) العام الماضي من تعاملات تجارية مرتبطة بالعملات المشفّرة، وفقاً لإقراره المالي الإلزامي لعام 2025.

وفي إقرار مالي يقع في 927 صفحة، كشف ترامب عن تحقيقه 635 مليون دولار من عائدات حقوق الملكية (Royalties- رويالتيز) عبر كيان يُدعى (Celebration Coins- سليبريشن كوينز)، يُعتقد أنه الجهة التي تقف وراء عملة “الميم $TRUMP”- (عملة ترامب الرقمية)، والتي تراجعت قيمتها بشكل كبير منذ إطلاقها قبل أيام من توليه المنصب.

كما أعلن عن تحقيق أكثر من 500 مليون دولار من شركة “وورلد ليبرتي فايننشال” المتخصصة في العملات المشفّرة، والتي أسسها أبناؤه إلى جانب أبناء مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف.

ونفى البيت الأبيض تحقيق ترامب أرباحاً جراء توليه منصب الرئاسة. وقال ترامب إن “الجميع” يستفيد من ارتفاع أسواق الأسهم، مؤكداً أنه لا يتدخل في إدارة شؤونه المالية الشخصية.

بلغت أرباحه المتعلقة بالعملات المشفرة، وفقًا لآخر إفصاحاته المالية: 1,430,390,415 دولاراً أمريكياً.

وتتجاوز عائدات ترامب الواردة في أحدث إقرار مالي له- والتي تبلغ ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار- بكثير عائداته السابقة لعام 2024، حين أعلن عن دخل يزيد على 600 مليون دولار.

لكن البيت الأبيض الذي شدّد مراراً على أن ترامب وضع شركاته في صندوق ائتماني يديره أبناؤه، نفى مجدداً وجود أي تضارب في المصالح.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن الرئيس جعل الولايات المتحدة “عاصمة العالم للعملات المشفّرة” عن جدارة.

وأضافت في بيان: “لم ينخرط الرئيس أو عائلته قط- ولن ينخرطوا أبداً- في أي تضارب في المصالح”.

وتابعت: “كل الإجراءات التي يتخذها الرئيس ترامب وإدارته تصب في مصلحة الشعب الأمريكي، وأي من يسمّون أنفسهم “صحفيين” ويدّعون خلاف ذلك، لا يفعلون سوى إعادة تدوير السردية الزائفة نفسها، المكررة والمستهلكة، التي يروّج لها الديمقراطيون ووسائل الإعلام التقليدية منذ عقد”.

كما شدّد الرئيس نفسه على أنه غير خاضع لقوانين تضارب المصالح الفيدرالية.

سبق أن انتقد ترامب العملات المشفّرة، إذ وصف بيتكوين عام 2021، في تصريح شهير، بأنها “عملية احتيال” و”كارثة تنتظر أن تقع”.

لكن خلال حملته الرئاسية بعد ذلك بثلاث سنوات، قال ترامب إنه يريد جعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفّرة في العالم”.

وكان من بين أولى خطواته بعد عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي إصدار أمر تنفيذي لـ”دعم النمو المسؤول” لقطاع العملات المشفّرة.

وقال ريتشارد بينتر، كبير محامي الأخلاقيات السابق في البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، لبي بي سي إن تحقيق ترامب مليار دولار من العملات المشفّرة أمر “استثنائي”.

وأضاف: “بالطبع، هذا تضارب في المصالح”.

وقال ويل ووكر-أرنوت، مدير شؤون العملاء الخاصين في شركة ريموند جيمس لإدارة الثروات: “أظن أن مقاربته تختلف عن الرؤساء السابقين من حيث جني الأموال”.

وأضاف: “وضع جيمي كارتر مزرعة الفول السوداني الخاصة به في صندوق ائتماني أعمى، وباع جورج دبليو بوش حصته في فريق تكساس رينجرز قبل أن يصبح رئيساً، لكن يبدو أن ترامب يعمل بطريقة مختلفة تماماً، ويبدو أنه يجني الكثير من المال عبر شركة العملات المشفّرة العائلية هذه”.

نسخ من الإنجيل، ساعات وعطور تحمل اسم ترامب

يُظهر الإقرار المالي الصادر، الثلاثاء، أن عائدات ترامب من العملات المشفّرة تفوقت بفارق كبير على دخله من قطاع العقارات، الذي كان أساس شهرته في الأصل.

فقد حقق ترامب نحو 77 مليون دولار من ناديه مارالاغو، و122 مليون دولار من نادي الغولف الذي يملكه في دورال في ولاية فلوريدا.

كما حقق أكثر من 30 مليون دولار من كلٍّ من نادي الغولف في بيدمينستر في ولاية نيوجيرسي، ونادي جوبيتر في فلوريدا، ونادي ترنبيري في اسكتلندا.

وبحسب الإقرار المالي، حقق ترامب أيضاً ملايين الدولارات من مشاريع تجارية أخرى.

وشملت هذه العائدات 4.7 ملايين دولار من حقوق ملكية ساعات تحمل علامته التجارية، إلى جانب نسخ من الإنجيل، وأحذية رياضية، وعطور، وغيتارات تحمل جميعها علامة ترامب التجارية.

كما أدرجت السيدة الأولى ميلانيا ترامب دخلها لعام 2025 في الإقرار المالي، إذ حققت 10.7 ملايين دولار من “اتفاقية ترخيص” مرتبطة بالفيلم الوثائقي عنها الذي صدر العام الماضي.

وأظهر الإقرار أيضاً أنها حققت 6 ملايين دولار إضافية من بيع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs- أن أف تي أس)، وهي صور رقمية تُباع عبر الإنترنت.

كما أدرج الرئيس نحو 86.5 مليون دولار كعائدات من تسويات قضائية في عدد من الدعاوى القانونية.

وشملت هذه العائدات 16 مليون دولار من تسوية مع شبكة “إيه بي سي”، و16 مليون دولار من “سي بي إس برودكاستينغ” و”سي بي إس إنترآكتيف”، و24.5 مليون دولار من شركة “ميتا”، و22 مليون دولار من “يوتيوب”، و8 ملايين دولار من منصة “إكس”.

لكن البيت الأبيض قال إن معظم هذه الأموال خُصصت للمكتبة الرئاسية المستقبلية لترامب أو لمنظمة غير ربحية تُعنى بصيانة الحدائق في منطقة واشنطن العاصمة.

Getty Images إنجيل الرئيس دونالد جاي ترامب، موقّع ومزخرف بختم بارز.

وفقاً لقائمة أغنى أثرياء العالم التي تعدّها مجلة “فوربس”، تُقدّر ثروة ترامب بنحو 6 مليارات دولار، ارتفاعاً من 2.3 مليار دولار عام 2024. أما مؤشر بلومبرغ للمليارديرات فيقدّر صافي ثروة الرئيس بـ 7.6 مليارات دولار.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض، تبنّى ترامب نهجاً ودياً تجاه قطاع العملات المشفّرة، حتى في وقت أصدرت فيه شركات مرتبطة بعائلته رموزاً رقمية.

كما يُنظر إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، الذي عيّنه ترامب، على أنه حليف لقطاع العملات المشفّرة.

ومنذ توليه المنصب في أبريل/ نيسان 2025، أبعد بول أتكينز الهيئة عن نهج سلفه الصارم القائم على التنظيم عبر إجراءات الإنفاذ.

وفي يوليو/ تموز الماضي، وقّع الرئيس قانون (GENIUS- جينيس)- ليصبح نافذاً، بهدف “جعل أمريكا القائد بلا منازع في مجال الأصول الرقمية”.

ويقع الإقرار المالي السنوي لترامب في أكثر من 900 صفحة، وهو ما يجعله أضخم بكثير من إقرارات أسلافه. فعلى سبيل المثال، كان التقرير المالي لجو بايدن عن آخر عام كامل له في المنصب مؤلفاً من 11 صفحة فقط.

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