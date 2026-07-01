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كأس العالم: السنغال تسجل هدف التقدم أمام بلجيكا #عاجل

Published: hour واحدة ago
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كأس العالم: السنغال تسجل هدف التقدم أمام بلجيكا

كأس العالم: السنغال تسجل هدف التقدم أمام بلجيكا #عاجل

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Published: hour واحدة ago
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